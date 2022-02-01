Индексация пенсий, аварийные дома и получение кредитов: что изменится в жизни россиян в феврале

С 1 февраля российские пенсионеры начнут получать пенсии, проиндексированные на 8,6%. Также начнёт действовать закон о сохранении на счетах граждан ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума при списании с них негосударственных долгов. Россияне при покупке квартиры смогут запросить выписку из ЕГРН и узнать, не является ли дом аварийным и не собираются ли его снести. ЦБ изменит порядок расчёта показателя долговой нагрузки заемщика. Об этих и других нововведениях февраля — в материале RT.

Индексация пенсий и соцвыплат

С 1 февраля российские пенсионеры начнут получать пенсии, в соответствии с распоряжением Владимира Путина проиндексированные на 8,6%. В Совете Федерации отметили, что индексация проводится по отношению к декабрьскому размеру пенсий, поскольку в январе уже произошла индексация на 5,9%.

Кроме того, пенсионерам положена доплата за январь в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года (на 5,9%), и 8,6%, потому что закон имеет обратную силу.

«Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен», — писал ранее в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также с 1 февраля на 8,4% будут проиндексированы пособия, компенсации и соцвыплаты, не связанные с размером прожиточного минимума.

Речь идёт о маткапитале, выплатах ветеранам, пособиях по беременности и родам и по уходу за ребёнком до 1,5 года для неработающих граждан, единовременном пособии при рождении ребёнка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и других мерах соцподдержки.

Отмечается, что размер маткапитала на первого ребёнка составит 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала выплаты на первого ребёнка.

Средства для индексации всех мер поддержки предусмотрены в бюджете, в общей сложности выплаты получают порядка 16 млн граждан.

Долги и прожиточный минимум

С 1 февраля также начнёт действовать закон о сохранении на счетах граждан ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума при списании с них негосударственных долгов.

В соответствии с новым порядком гражданин сможет подать соответствующее заявление о защите конкретного банковского счёта в отделение ФССП, после чего банк при взыскании долга будет обязан оставлять на нём эту сумму.

РИА Новости

© Игорь Зарембо

Ограничение на удержание средств не коснётся случаев взыскания алиментов, возмещения причинённого преступлением ущерба и нанесённого здоровью вреда, а также уплаты административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера.

Сведения об аварийных многоквартирных домах в ЕГРН

С февраля в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будут включаться сведения о признании многоквартирного дома аварийным, сведения о непригодных для проживания квартирах и жилых домах.

Для исполнения органы местной власти, которые принимают решение о признании многоквартирного дома аварийным или непригодным для проживания, обязаны будут направлять сведения о таких решениях в Росреестр. Росреестр, в свою очередь, будет вносить эти данные в ЕГРН для последующего предоставления в виде выписки по запросам любых лиц.

РИА Новости

© Павел Гирин

ГОСТ о массовых захоронениях в военное и мирное время

С 1 февраля 2022 года в России впервые появится национальный стандарт по срочному захоронению трупов людей и животных в военное и мирное время. ГОСТ подготовлен Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

В документе приводятся общие требования к процедуре захоронения трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также в случае необходимости в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени.

В частности, в документе приводятся критерии выбора мест захоронения, разъясняются вопросы организации колумбариев и стен скорби, а также приводится порядок формирования запасов средств для проведения срочных захоронений.

Усложнение условий получения кредита

ЦБ с 1 февраля 2022 года изменит порядок расчёта показателя долговой нагрузки заёмщика. Отмечается, что это решение принято для ограничения практик предоставления долгосрочных потребительских кредитов сроком более пяти лет.

В соответствии с новыми правилами требования к капиталу банков по долгосрочным кредитам вырастут, что сделает их предоставление менее выгодным.

Пожизненное заключение педофилов

Вступает в силу закон о пожизненном лишении свободы за сексуальное насилие над детьми, совершённое повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого преступления против личности.

Кроме того, расширена категория возраста для потерпевших: если раньше приговорить к пожизненному лишению свободы педофила могли только в случае повторного совершения данного преступления и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет, то теперь такое наказание может быть назначено и в том случае, если возраст жертвы — от 14 до 18 лет.

Штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами загрязнений

Вводятся штрафы за отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ. Для должностных лиц штраф составит до 40 тыс. рублей, для юридических — до 200 тыс.

Кроме того, штрафы будут назначаться в случае, если системы контроля были установлены с нарушением требований или некорректно передают данные в госреестр.

Изменения в законодательстве о паевых инвестиционных фондах

Изменится порядок управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и правила выплаты дохода по паям ПИФов. Теперь они могут быть установлены нормативным актом Банка России.

Также, управляющая компания фонда при погашении паёв биржевого ПИФа будет обязана обеспечить передачу выделяемого имущества не позднее одного рабочего дня с даты погашения инвестиционных паёв фонда.

Штрафы за немаркированные табак и алкоголь

С 8 февраля повышается величина денежных взысканий за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции.

Помимо этого, вводится административная ответственность за её перевозку с такими нарушениями. Штрафы составят до 500 тыс. рублей для юридических лиц.