Индексация пенсий - вопрос решённый. Путин сделал заявление

Президент России Владимир Путин высказался об индексации пенсий в стране, подчеркнув, что подняты должны быть и все остальные социальные выплаты.

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости ухода от принципа повышения пенсий выше уровня инфляции. Глава государства высказался об этом на совещании по социальным вопросам накануне.

Подобное заявление Путин делал и в ходе съезда партии "Единая Россия", о чём сам президент также напомнил. В общем и целом ультиматум Путина касался целого ряда социальных выплат. Для начала следует установить более высокую планку прожиточного минимума в 2022 году, считает президент, - "увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%".

А раз прожиточный минимум будет проиндексирован выше инфляции - до 12 тысяч 654 рублей, значит, и остальные выплаты подрастут. В частности, увеличатся социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям. МРОТ в следующем году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц.

Как добавил президент, вопрос индексации всё ещё прорабатывается в правительстве и власти вернутся к нему в самое ближайшее время. Также темой занимаются в администрации президента и депутаты Госдумы.