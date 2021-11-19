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Индексация пенсий - вопрос решённый. Путин сделал заявление
19 ноября 2021, 04:00 • 88 • Политика
Президент России Владимир Путин высказался об индексации пенсий в стране, подчеркнув, что подняты должны быть и все остальные социальные выплаты.
Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости ухода от принципа повышения пенсий выше уровня инфляции. Глава государства высказался об этом на совещании по социальным вопросам накануне.
Подобное заявление Путин делал и в ходе съезда партии "Единая Россия", о чём сам президент также напомнил. В общем и целом ультиматум Путина касался целого ряда социальных выплат. Для начала следует установить более высокую планку прожиточного минимума в 2022 году, считает президент, - "увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%".
А раз прожиточный минимум будет проиндексирован выше инфляции - до 12 тысяч 654 рублей, значит, и остальные выплаты подрастут. В частности, увеличатся социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям. МРОТ в следующем году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц.
Как добавил президент, вопрос индексации всё ещё прорабатывается в правительстве и власти вернутся к нему в самое ближайшее время. Также темой занимаются в администрации президента и депутаты Госдумы.
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