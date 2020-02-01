Индексация льгот, отказ от актов СССР и новый «шенген»: что изменится в жизни россиян с 1 февраля

В феврале в России будут проиндексированы социальные пособия и выплаты, в первую очередь ветеранам, инвалидам и детям. Помимо этого, россиян ожидает рост тарифов на проезд в общественном транспорте. Также изменятся правила увольнения. Кроме того, будут отменены более 1,2 тыс. устаревших актов СССР и РСФСР. В силу вступят штрафы для СМИ-иноагентов при нарушении порядка работы, а также новый визовый кодекс ЕС — правила получения «шенгена» станут более логичными. Подробнее об этих нововведениях — в материале RT.

Индексация

С 1 февраля в России начнётся индексация социальных выплат, пособий и компенсаций, которая составит 3%.

Мера касается выплат, назначенных Героям Советского Союза и России, гражданам, пострадавшим при аварии на ЧАЭС, ветеранам боевых действий, инвалидам и другим лицам. Одной из наиболее многочисленных категорий россиян, которых затронет индексация, станут граждане, имеющие детей.

Речь идёт о пособиях за постановку на учёт в ранние сроки беременности, единовременной выплате при рождении ребёнка, выплате при уходе за ребёнком для неработающих, передаче ребёнка семье на воспитание, единовременном пособии беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Также индексация будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний.

Правила увольнения



С 1 февраля в России также вступили в силу новые стандарты Минтруда относительно увольнений.

Теперь при смене работы сотрудником бухгалтерия или отдел кадров должны выдавать ему на руки сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р. Документ содержит сведения о длительности работы у конкретного работодателя и фактически является аналогом выписки из трудовой книжки.

Нововведение связано с переходом на электронные трудовые книжки. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон в конце 2019 года.

Отмена устаревших актов

1 февраля перестанут действовать более 1,2 тыс. актов СССР и РСФСР. Утверждающий эту меру законопроект разработан по поручению экс-премьера Дмитрия Медведева.

«С 1 февраля 2020 года признаются утратившими силу принятые в период с 1917 по 2002 год 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус «действующие», но не применяющихся на практике», — говорится в постановлении.

В частности, перестанет действовать декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 года о взимании прямых налогов и инструкция Совета народных комиссаров РСФСР от 24 декабря 1917 года о правах и обязанностях Советов, постановление Всероссийского центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров РСФСР от 5 ноября 1928 года о примирительном производстве по борьбе с обычаем кровной мести.

Штрафы для СМИ-иноагентов

С 1 февраля начнут действовать нормы о штрафах до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах.

С этого дня ответственность вводится за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента, или учреждённого им российского юрлица с аналогичным статусом либо за неисполнение иным лицом из реестра СМИ-иноагентов требований в связи с признанием выполняющим функции иностранного агента.

Штраф для физических лиц составит 10 тыс. рублей, для должностных — 50 тыс. рублей, для юридических — 500 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрены санкции в размере 50 тыс., 100 тыс. и 1 млн рублей соответственно.

Если нарушение допущено более двух раз в течение года, то оно считается грубым. В этом случае с физических лиц взыщут 100 тыс. рублей (альтернативная мера — арест на 15 суток), с должностных — 200 тыс. рублей, а с юридических потребуют 5 млн рублей.

© Алексей Куденко/РИА Новости

Порядок выдачи виз ЕС

В начале февраля вступит в силу новый визовый кодекс ЕС. Изменятся сроки, на которые предоставляется право въезда в Евросоюз.



«Теперь визу можно получить на год, два года и пять лет, от вариантов на три и четыре года решили отказаться», — рассказал РИА Новости генконсул Италии Франческо Форте.

Как отмечается, изменения предусматривают более выгодные условия для «добросовестных путешественников», то есть для тех, кто не нарушал условий въезда по целям и срокам визитов.

Многократную визу на год смогут получить те, кто в течение предыдущих двух лет получил и законно использовал три визы. Визу на два года выдадут заявителю, который в течение предыдущих двух лет законно получил и использовал однолетнюю визу. Если же в течение трёх лет путешественник легально получил и использовал двухлетнюю визу, то ему выдадут шенгенскую визу на пять лет.

Кроме того, теперь можно будет заранее запланировать своё путешествие. Подать документы на визу можно за шесть месяцев до поездки, а не за три, как это было ранее, но не позднее 15 дней до даты вылета.

Стоимость проезда в московском транспорте

С 1 февраля возрастут тарифы на проезд в общественном городском транспорте в Москве.

Так, стоимость одной поездки в метро, на МЦК и в наземном транспорте увеличится с 55 до 57 рублей по билету «Единый», с 38 до 40 рублей по карте «Тройка», с 42 до 44 рублей при оплате банковской картой. Стоимость проездного билета «90 минут» составит 62 рубля (ранее она была установлена на уровне 59 рублей).

Помимо этого, увеличатся тарифы МЦД, стоимость льготных и месячных проездных билетов и проезда на пригородном железнодорожном транспорте.

Цена безлимитных билетов на все виды транспорта не изменится.

Тарифы системы «Платон»

Также с 1 февраля на 16 копеек возрастёт плата за проезд большегрузов по федеральным трассам. Она составит 2,2 рубля за 1 км.

Повышение тарифа в системе «Платон», заработавшей в России в ноябре 2015 года, проводилось только один раз — в июле 2019 года стоимость возросла на 14 копеек. Теперь он будет индексироваться ежегодно в начале февраля.

Третий этап амнистии капиталов

29 февраля в России завершится третий этап амнистии капиталов, который начался 1 июня 2019 года. В ходе него физические лица могут добровольно задекларировать активы и счета с сохранением, что позволит им избежать налоговой, административной и уголовной ответственности.

Предыдущие этапы проходили с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года и с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.

Амнистия капиталов актуальна для граждан, которые готовы перевести деньги и активы из-за рубежа в Россию. Кроме того, будут действовать льготы для владельцев контролируемых иностранных компаний: они будут освобождены от налога на доходы физических лиц, если станут налоговыми резидентами России в этот период.

Второй этап программы «Дальневосточный гектар»

В феврале в Бурятии и Забайкальском крае начинается второй этап программы «Дальневосточный гектар», который продлится до 1 августа. Жители 11 дальневосточных регионов в течение полугода смогут бесплатно оформить земельный участок в этих регионах. При этом участники проекта на пять лет освобождаются от земельного налога.

На третьем этапе, который стартует 1 августа, право бесплатно оформить участок в этих двух регионах получат жители всей России.

Изменения в работе торговых автоматов

С 1 февраля владельцы вендинговых автоматов получат право не выдавать кассовый чек, если на дисплее отображается QR-код.

Покупатели смогут считать QR-код и получить электронный чек, что позволит им сохранить право для жалоб или возврата.

Нововведение не коснётся автоматов, реализующих подакцизную продукцию либо товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации.