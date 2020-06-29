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Индексации и льготы для пенсионеров с 1 июля: О чём нужно знать прямо сейчас

29 июня 2020, 18:00  •  127 • Политика
В ближайшие дни пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к пенсии. Кроме того, вводятся особые программы с налоговым капиталом для самозанятых пенсионеров - получить можно 12 тысяч рублей. Итак, рассказываем о льготах и индексациях.
С 1 июля на прибавку к пенсии в 3,5 тысячи рублей могут рассчитывать пенсионеры, являющиеся опекунами детей до 18 лет. Сумму начислят автоматически. Ничего дополнительно оформлять не нужно. Деньги передадут 40 тысячам российских пенсионеров, пояснили в ПФР. Кстати, раньше этой категории граждан не проводили индексацию, а теперь латают "дыры".
По 12 тысяч рублей предлагается передать самозанятым пенсионерам. Это не будут живые деньги. Просто пенсионер, легализовавший свою деятельность как самозанятый, сможет платить налоги из такого капитала, не теряя личных средств.
Кроме того, планируется возврат индексации, пишет РИА ФАН. Получат деньги неработающие пенсионеры. Также автоматически, в беззаявительном порядке. На прибавку могут рассчитывать и пенсионеры с "сельским" и "северным" стажем, для этого гражданам нужно подать соответствующее заявление. Выплаты начнутся со следующего после подачи заявления месяца.
На автоматическую прибавку к пенсии с 1 августа могут рассчитывать получатели накопительной пенсии и участники государственной программы софинансирования.

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