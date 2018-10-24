«Индекс расточительности» чиновников: Джентльмены из водоканала предпочитают «Мерседесы»

Какой российский чиновник не любит быстрой езды ... на «немце»? Похоже, страсть менеджеров госкомпаний к дорогим автомобилям неистребима. По крайней мере, об этом говорит последний отчет Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Составлен «Индекс расточительности» государственных компаний и коммунальных служб - 25 самых дорогих автомобилей, приобретенных по госзаказу в 2018 году. Особо отличился карачаево-черкесский «Водоканал», который занял две верхние строчки рейтинга. На лизинг (долгосрочную аренду с правом выкупа) двух «Мерседесов» - внедорожника и седана - коммунальщики готовы потратить больше 38 миллионов рублей. Комплектация шикарная: панорамная крыша, сиденья повышенной комфортности и интеллектуальная система освещения с кристаллами Swarovski.

Может быть, раз у «водоканальцев» из небогатой северо-кавказской республики так все хорошо с лишними деньгами, там и тарифы для населения не надо повышать? Или там аварий не происходит? Да нет, зайдешь на сайт компании - и все, как всегда. Тарифы растут, отключения воды - регулярные.

- У людей возникает совершенно закономерный вопрос: почему за наш счет компании устраивают себе подобный «банкет»? - комментирует активист проекта ОНФ «За четные закупки» Константин Юденко. - Если компании-монополисты тратят миллионы на лизинг автомобилей, то насколько эффективно они вообще распоряжаются средствами?

«Мерседесы» вообще пользуются повышенной любовью топ-менеджеров госкомпаний. Премиум-автомобили этого производителя заняли сразу 8 мест в рейтинге. Цены начинаются от 4,5 миллионов рублей. Конкуренцию им составляют разве что «Лексусы».

Среди любителей покататься на элитных машинах за госсчет встречаются даже муниципальные предприятия (красноярское «Управление зеленого строительства» заказало себе Genesis G90 за 6,5 миллионов рублей) и научные институты (химико-аналитический НИИ из Петербурга взял «Тойоту Лэнд Крузер» за 5,6 миллионов рублей).

Активисты ОНФ подсчитали, что если бы фигуранты рейтинга отказались от дорогих авто, они бы сэкономили четверть миллиарда рублей и могли бы потратить их на нужды своих предприятий.

Кстати, некоторые чиновники начали маскировать закупки элитных автомобилей. Они проводятся как подарки от неких фондов. Такие схемы для ОНФ тоже не секрет. Суть та же: чиновники передвигаются на автомобилях, которые их организациям явно не по карману.

«Индекс расточительности» чиновников

«Индекс расточительности» чиновников

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