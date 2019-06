Индекс миролюбия. За что Россию поставили рядом с Конго и Ливией?

Что такое «Глобальный индекс миролюбия»?

Самые миролюбивые и самые опасные

Улица в самой миролюбивой стране мира

Буддийский Бутан иногда называют «королевством счастья»

Как Россия оказалась в списке наименее миролюбивых стран мира

Россию признали одним из наименее миролюбивых государств мира. Такой анализ представил Институт экономики и мира (The Institute for Economics and Peace), который ежегодно изучает 163 государства, где живёт более 99% населения Земли.Для исследования уровня миролюбия отдельно взятых государств используется «Глобальный индекс миролюбия». Конечно, это весьма условный показатель, однако аналитики из Института экономики и мира берут целый набор критериев – политическую и экономическую стабильность, насилие со стороны полиции и спецслужб, участие в войнах и вооруженных конфликтах, уровень террористической угрозы, уровень экспорта оружия, соблюдение прав человека, уровень социальной сплоченности общества.Как видим, критерии довольно объемные, и им соответствуют очень многие страны. Например, экономически и политически стабильные США, Франция, Великобритания являются крупнейшими экспортерами оружия, да и их вооруженные силы участвуют в многочисленных конфликтах по всему миру – от Западной Африки до Южной Азии, от Ближнего Востока до Центральной Африки.Согласно докладу за 2019 год, наиболее миролюбивым регионом планеты остается Европа. Аналитики считают, что в Европе снизилось количество террористических актов, кроме того, уменьшились и потоки мигрантов. Пик миграционных волн имел место два – три года назад, когда в Европу прибывали миллионы мигрантов из Афганистана, Ирака, Сирии, Сомали, Ливии и многих других государств Азии и Африки. Сейчас миграционная волна несколько спала и не в последнюю очередь благодаря не только ужесточению миграционной политики европейских государств, но и снижению уровня насилия в самих странах – источниках миграции.С другой стороны, если задуматься, то составители рейтинга, безусловно, правы – в странах Западной Европы в целом гораздо безопаснее и комфортнее жить, чем в постоянно воюющей Центральной или Западной Африке, в странах Карибского бассейна с их невероятным уровнем преступности, на Украине, в «горячих точках» Ближнего Востока. Поэтому здесь рейтинг миролюбия как раз не вызывает никаких вопросов, особенно если взглянуть на список стран, которые названы самыми миролюбивыми на 2019 год.В число десяти самых миролюбивых стран мира попали 6 европейских, 2 азиатских, 1 американская и 1 океанийская страны. На первом месте – Исландия. И это вполне заслуженно – в этой стране низкий уровень преступности, высокая политическая стабильность, да и армии как таковой Исландия не имеет.На втором месте – Новая Зеландия. На третьем – Португалия. Четвертое место – у Австрии, а пятое – у Дании. На шестом месте – Канада, на седьмом – известный своими жесткими законами Сингапур, на восьмом – тихая Словения, на девятом – Япония, а замыкает первую десятку Чехия.Но если с такими небольшими и спокойными странами как Новая Зеландия, Словения или Австрия все и так понятно, то присутствие в списке Японии и Канады все же вызывает определенные вопросы. Ведь обе страны имеют вооруженные силы, довольно активно участвуют в военных учениях, да и уровень преступности в них не столь низкий, как в Исландии или Сингапуре. Но ладно, перейдем ко второй десятке самых миролюбивых стран. В нее вошли Швейцария, Ирландия, Австралия, Финляндия, Бутан, Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Швеция и Норвегия.С этим перечнем уже можно поспорить, особенно если учесть, что по горам Бутана до сих пор «бегают» партизаны-маоисты, в Малайзии активно действуют различные исламские радикальные организации, а в скандинавских странах главными возмутителями спокойствия являются нелегальные мигранты из Азии и Африки, в изобилии приезжающие сюда наслаждаться последствиями «шведского социализма».Третья десятка еще более впечатляет: Венгрия, Германия, Словакия, Маврикий, Румыния, Болгария, Чили, Хорватия, Польша и Ботсвана. Ну, предположим, с Венгрией, Словакией и даже крохотным Маврикием в Индийском океане еще можно согласиться, но сложно назвать миролюбивой страной постоянно бряцающую оружием Польшу или Румынию с ее высоким уровнем преступности.Не очень понятно присутствие и Ботсваны – пусть в этой южноафриканской стране нет гражданских войн, но остальные проблемы – от уличной преступности до огромного уровня ВИЧ-инфекции – не сильно отличают ее от других соседних государств Тропической Африки. Германия – большая европейская страна с многочисленным населением, весьма многочисленными и «проблемными» мигрантами, а значит, и с кучей проблем, которые порождает их присутствие. Наконец, бундесвер входит в число наиболее подготовленных армий Европы.Теперь посмотрим на самые опасные страны, которые разместились в конце списка из 163 государств. На 163-м месте – Афганистан. И здесь, как говорится, нет вопросов. Далее, на 162-м месте – Сирия. Тут тоже все понятно – восемь лет в стране идет гражданская война, сейчас Сирия – настоящая «горячая точка», миллионы жителей ее давно покинули, сотни тысяч мирных людей и военных стали жертвами непрекращающихся боевых действий.Третье место с конца, или 161-е место в списке, уверенно держит Южный Судан – страна, в которой тоже не прекращаются межплеменные разборки, постоянно гибнут люди, очень высокий уровень преступности. На четвертом (160-м) месте – Йемен. И это правильно – в Йемене также восемь лет идет гражданская война, в которую вмешались Саудовская Аравия, ОАЭ и целая арабская коалиция. Далее – Ирак. Тоже никаких вопросов этот выбор аналитиков из Института экономики и мира не вызывает.Потом идет Сомали – и даже странно, что сейчас Сомали оказалась более безопасной страной, чем некогда благополучные Сирия или Ирак. За Сомали мы видим Центрально-Африканскую Республику. В этом государстве тоже идет непрекращающаяся гражданская война, сопровождающаяся невероятным насилием в отношении мирного населения. Грабежи и изнасилования, массовые убийства, этнические чистки – такова кровавая повседневность ЦАР.За Центральной Африкой – Ливия. Здесь с 2011 года идет война, фактически как единое централизованное государство Ливия не существует, а в последнее время боевые действия идут у столицы страны Триполи – теперь друг с другом воюют бывшие соратники по антикаддафистской оппозиции. Регионы страны находятся под властью полевых командиров и подконтрольных им вооруженных формирований, а простым людям остается лишь молиться о том, чтобы уцелеть в бойне, развязанной, кстати, по инициативе «миролюбивого» Запада.За Ливией следует Демократическая Республика Конго. В этой стране гражданская война не прекращается с момента провозглашения ее независимости. Про уровень преступности можно смело промолчать – ДРК считается одной из самых опасных для человека стран мира, жизнь здесь не стоит ровным счетом ничего. И вот за Демократической Республикой Конго, замыкая десятку самых немиролюбивых стран мира, следует … Россия.Интересно, что в докладе Института экономики и мира Российская Федерация обошла даже Мали и Нигерию, в которых идут гражданские войны, Пакистан с его непрекращающимися столкновениями с террористами, Судан с военными переворотами и гражданской войной в провинции Дарфур, и, разумеется, Украину с вооруженным конфликтом на Донбассе, преследованиями пророссийских политических сил и высоким уровнем преступности.Россия пропустила вперед и почти все страны Африки с непрекращающимися войнами, такие страны Латинской Америки как Колумбию, Венесуэлу, Гаити и Гондурас с высочайшим уровнем преступности, Палестину и так далее. Правда, надо отдать должное составителям рейтинга, они поместили в число наименее миролюбивых государств и такие страны как Израиль, который оказался рядом с Венесуэлой, Нигерией, Ливаном и Мали, Соединенные Штаты Америки, которые заняли место по соседству с Зимбабве, ЮАР, Нигером и Мьянмой.Но не очень понятно, почему относительно тихая и политически стабильная Белоруссия вдруг оказалась менее миролюбивой страной, чем, скажем, Ангола, Руанда или Либерия. Судя по всему, западные аналитики поставили на одни весы эксцентричный стиль правления «батьки» Александра Лукашенко и особенности политической жизни перечисленных африканских государств.Одной из главных причин нахождения нашей страны в одной компании с Конго, ЦАР и Ливией, аналитики считают продолжающуюся милитаризацию российского общества. Правда, не очень понятно, что они вкладывают в это понятие. Конечно, престиж вооруженных сил и военной службы в российском обществе очень серьезно вырос за последние лет десять. Особенно это заметно по сравнению с 1990-ми годами, когда российская армия становилась объектом постоянных нападок либеральных масс-медиа, разрушалась внутренним беспорядком и жесточайшей коррупцией, страдала от недостатка финансирования.Но стоит отметить, что уважение к армии в России присутствовало всегда, за исключением очень кратковременных промежутков политической нестабильности. Не зря ведь говорят, что армия и флот – единственные настоящие союзники нашей страны. Да и другие страны, которые претендуют на роль мировых держав или находятся в сложном положении, всегда очень внимательно относятся к своим армиям. Это касается и Китая, и Израиля, и Соединенных Штатов Америки.Еще одной причиной отнесения России к числу немиролюбивых государств называют «продолжающийся конфликт». Понятно, что на Западе Россию обвиняют в прямом участии в вооруженном конфликте на Донбассе, хотя российские вооруженные силы никогда не принимали участия в боевых действиях на территории сопредельного государства. Это не смогли доказать даже специалисты ОБСЕ, которые находятся на Донбассе далеко не первый год.Интересно, что та же самая Украина, в состав которой формально Донбасс входит до сих пор, считается более миролюбивой страной, чем Россия. Хотя на Украине официально действуют парамилитарные вооруженные формирования типа «добробатов», очень высок уровень политического насилия, идет война на Донбассе, совершаются нападения на инакомыслящих, а военные преступники так и не понесли ответственности за кровопролитие на Донбассе, за чудовищную смерть людей в Доме профсоюзов в Одессе, за политические убийства.Кстати, авторы доклада отмечают, что подъем Украины в представленном рейтинге связан с сокращением количества жертв вооруженного конфликта на Донбассе. Кроме того, отмечается сокращение числа беженцев и снижение масштабов политического террора в украинском обществе. Большие надежды авторы доклада связывают с фигурой Владимира Зеленского. Они считают, что новый президент Украины может стабилизировать ситуацию в стране, снизив градус насилия.