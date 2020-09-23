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"Инаугурация Ы": в Сети высмеяли вступление Лукашенко в должность президента
23 сентября 2020, 19:15 • 36 • Политика
В Интернете многие белорусы с иронией отреагировали на официальное назначение Батьки на должность
Интернет-пользователи высмеяли в соцсетях тайное вступление в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об инаугурации белорусского лидера стало известно сегодня, 23 сентября.
Местный центризбирком признал Лукашенко, набравшего около 80% голосов, президентом Республики. Несмотря на это, официальный Минск не сообщил о конкретной дате инаугурации.
По словам одного из интернет-пользователей, присяга по белорусским законам должна транслироваться по телевидению, однако вместо этого зрители смотрели сериалы. Текст был прочитан самой ведущей одного из государственных каналов, что не могли обойти стороной местные медиа.
Кто-то, выразив свое несогласие со вступлением Лукашенко на должность, решил сделать свой фотоколлаж, нацепив вырезанные из бумаги короны на своих домашних животных.
Пользователь под ником pes_superbrat решил "присвоить" президентские полномочия своей собаке Лиле.
Другие вспомнили известную детскую песенку про Винни-Пуха, поменяв слова из-за происходящих событий.
Один из пользователей "Твиттер" вспомнил песню группы "ВИА ГРА" "Попытка №5", связав ее с числом президентских сроков Лукашенко.
"Гарри Поттер и Тайная Инаугурация", "Инаугурация Ы и другие приключения Шурика", "Что дальше? Секретное правление из бункера или побег в ростовские степи в женском платье?", "На самом деле Батька ушел на пенсию", – пишут в Сети пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред).
Президент торжественно произнес клятву на белорусском языке, положив свою правую руку на Конституцию Республики. После этого он подписал акт о принесении присяги. Ряд европейских государств резко раскритиковали торжественную церемонию.
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