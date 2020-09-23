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"Инаугурация Ы": в Сети высмеяли вступление Лукашенко в должность президента

23 сентября 2020, 19:15  •  36 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
В Интернете многие белорусы с иронией отреагировали на официальное назначение Батьки на должность
Интернет-пользователи высмеяли в соцсетях тайное вступление в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об инаугурации белорусского лидера стало известно сегодня, 23 сентября.
Местный центризбирком признал Лукашенко, набравшего около 80% голосов, президентом Республики. Несмотря на это, официальный Минск не сообщил о конкретной дате инаугурации.
По словам одного из интернет-пользователей, присяга по белорусским законам должна транслироваться по телевидению, однако вместо этого зрители смотрели сериалы. Текст был прочитан самой ведущей одного из государственных каналов, что не могли обойти стороной местные медиа.
В новостях об инаугурации по гостелеканалу не показали ни одного кадра из Дворца Независимости, а текст присяги прочла сама ведущая pic.twitter.com/elHlWbc6Q7
— Чай з варэннем (@belteanews) September 23, 2020
Кто-то, выразив свое несогласие со вступлением Лукашенко на должность, решил сделать свой фотоколлаж, нацепив вырезанные из бумаги короны на своих домашних животных.
Инаугурация президента Республики Беларусь, фото в цвете. 2020 год. pic.twitter.com/DY7GUOsD2g
— Альшевская (@alshevskayaaa) September 23, 2020
Пользователь под ником pes_superbrat решил "присвоить" президентские полномочия своей собаке Лиле.
Прошла инаугурация Лили в министерство не твоих собачьих дел! pic.twitter.com/Y2pf0rrRnD
— Пёс картонный (@pes_superbrat) September 23, 2020
Другие вспомнили известную детскую песенку про Винни-Пуха, поменяв слова из-за происходящих событий.
Инаугурация – это очень уж странный предмет.⁰Всякая вещь – или есть, или нет, – ⁰А инаугурация (я никак не пойму, в чём секрет!)-
Она как бы есть, но ее как бы нет. pic.twitter.com/25NsBRHFOY
— ternovaya (@balda_ivannna) September 23, 2020
Один из пользователей "Твиттер" вспомнил песню группы "ВИА ГРА" "Попытка №5", связав ее с числом президентских сроков Лукашенко.
Шестая инаугурация Лукашенко незаконна хотя бы потому, что о ней не пела ВИАГРА pic.twitter.com/JKiSwBI5Ev
— Vladlen Los (@VladlenLos) September 23, 2020
"Гарри Поттер и Тайная Инаугурация", "Инаугурация Ы и другие приключения Шурика", "Что дальше? Секретное правление из бункера или побег в ростовские степи в женском платье?", "На самом деле Батька ушел на пенсию", – пишут в Сети пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред).
Президент торжественно произнес клятву на белорусском языке, положив свою правую руку на Конституцию Республики. После этого он подписал акт о принесении присяги. Ряд европейских государств резко раскритиковали торжественную церемонию.

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