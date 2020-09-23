"Инаугурация Ы": в Сети высмеяли вступление Лукашенко в должность президента

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

В Интернете многие белорусы с иронией отреагировали на официальное назначение Батьки на должность

Интернет-пользователи высмеяли в соцсетях тайное вступление в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об инаугурации белорусского лидера стало известно сегодня, 23 сентября.

Местный центризбирком признал Лукашенко, набравшего около 80% голосов, президентом Республики. Несмотря на это, официальный Минск не сообщил о конкретной дате инаугурации.

По словам одного из интернет-пользователей, присяга по белорусским законам должна транслироваться по телевидению, однако вместо этого зрители смотрели сериалы. Текст был прочитан самой ведущей одного из государственных каналов, что не могли обойти стороной местные медиа.

В новостях об инаугурации по гостелеканалу не показали ни одного кадра из Дворца Независимости, а текст присяги прочла сама ведущая pic.twitter.com/elHlWbc6Q7 — Чай з варэннем (@belteanews) September 23, 2020

Кто-то, выразив свое несогласие со вступлением Лукашенко на должность, решил сделать свой фотоколлаж, нацепив вырезанные из бумаги короны на своих домашних животных.

Инаугурация президента Республики Беларусь, фото в цвете. 2020 год. pic.twitter.com/DY7GUOsD2g — Альшевская (@alshevskayaaa) September 23, 2020

Пользователь под ником pes_superbrat решил "присвоить" президентские полномочия своей собаке Лиле.

Прошла инаугурация Лили в министерство не твоих собачьих дел! pic.twitter.com/Y2pf0rrRnD — Пёс картонный (@pes_superbrat) September 23, 2020

Другие вспомнили известную детскую песенку про Винни-Пуха, поменяв слова из-за происходящих событий.

Инаугурация – это очень уж странный предмет.⁰Всякая вещь – или есть, или нет, – ⁰А инаугурация (я никак не пойму, в чём секрет!)-

Она как бы есть, но ее как бы нет. pic.twitter.com/25NsBRHFOY — ternovaya (@balda_ivannna) September 23, 2020

Один из пользователей "Твиттер" вспомнил песню группы "ВИА ГРА" "Попытка №5", связав ее с числом президентских сроков Лукашенко.

Шестая инаугурация Лукашенко незаконна хотя бы потому, что о ней не пела ВИАГРА pic.twitter.com/JKiSwBI5Ev — Vladlen Los (@VladlenLos) September 23, 2020

"Гарри Поттер и Тайная Инаугурация", "Инаугурация Ы и другие приключения Шурика", "Что дальше? Секретное правление из бункера или побег в ростовские степи в женском платье?", "На самом деле Батька ушел на пенсию", – пишут в Сети пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред).



Президент торжественно произнес клятву на белорусском языке, положив свою правую руку на Конституцию Республики. После этого он подписал акт о принесении присяги. Ряд европейских государств резко раскритиковали торжественную церемонию.



