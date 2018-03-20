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Инаугурация президента России в 2018 году: когда и где она состоится

20 марта 2018, 18:54  •  278 • В России

Названа точная дата инаугурации президента России в 2018 году. Церемония состоится 7 мая 2018 года в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Первоначально датой вступления президента в должность определен 30-й день со дня официального объявления итогов голосования. С 2003 года в законе закреплена норма, согласно которой избранный президент вступает в должность в день прекращения шестилетнего (четырехлетнего до принятия поправок в Конституцию) срока полномочий действующего главы государства (7 мая).

При этом старая норма может быть использована в случае досрочных выборов или при необходимости второго тура голосования для выявления победителя.

Всего в современной истории России церемония инаугурации проводилась шесть раз: в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. С 2000 года церемония традиционно проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, незадолго до полудня по московскому времени.

В начале церемонии в зал входят солдаты Президентского полка, которые вносят символы президентской власти: Штандарт президента РФ и Знак президента (представляет собой символическую копию ордена «За заслуги перед отечеством» I степени на цепи).

С первыми ударами кремлевских курантов в зале появляется избранный президент, под звуки торжественного марша он проходит к трибуне, где его ожидают председатель Конституционного суда и спикеры обеих палат парламента.

По правую руку на трибуне размещают Конституцию РФ, по левую — Знак президента. Здесь произносится присяга главы государства, закрепленная в 82-й статье Конституции. Она состоит из 33 слов: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

После произнесения присяги президент считается вступившим в должность. Председатель Конституционного суда передает ему символы президентской власти. Церемония завершается краткой речью нового главы государства и залпами салюта с Кремлевской набережной.

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