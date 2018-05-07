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Инаугурация президента России 7 мая 2018. Прямая онлайн-трансляция
07 мая 2018, 04:39 • 38 • В России
7 мая 2018 года состоится инаугурация президента России. В должность вступит Владимир Путин. 18 марта 2018 года он одержал победу на выборах президента России, получив 76,69% голосов избирателей.
КОГДА НАЧНЕТСЯ ИНАУГУРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 7 МАЯ 2018
Ровно в полдень по московскому времени Владимир Путин прибудет в Большой Кремлевский дворец. В Андреевский зал будет внесен Государственный флаг России, Штандарт Президента, Конституция России и Знак Президента России. Владимир Путин пройдет через Георгиевский, Александровский и Андреевский залы.
КАК ПРОЙДЕТ ИНАУГУРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 7 МАЯ 2018
После этого Владимир Путин принесет присягу на верность народу России. Затем председатель Конституционного суда объявит о вступлении в должность главы государства.
На Соборной площади пройдет представление Президентского полка, а затем - уже торжественный прием на Ивановской площади.
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ ПОСЛЕ ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 7 МАЯ 2018
Произойдет отставка правительства России сразу же после произнесения присяги президента. Другие подробности читайте в нашем материале, где можно узнать и как проходили прошлые инаугурации президента России.
Инаугурация президента России.
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