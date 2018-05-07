Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Три медали от Путина, одна - от Медведева
«Успехов нет, а президентство заканчивается»: что стоит за словами Порошенко о п...
80 000 жителей Шотландии требуют: «Независимость – сейчас!»
Дивизия "Гaличинa" уже не очень и герои?
Главная / В России

Инаугурация президента России 7 мая 2018. Прямая онлайн-трансляция

07 мая 2018, 04:39  •  38 • В России

7 мая 2018 года состоится инаугурация президента России. В должность вступит Владимир Путин. 18 марта 2018 года он одержал победу на выборах президента России, получив 76,69% голосов избирателей.

КОГДА НАЧНЕТСЯ ИНАУГУРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 7 МАЯ 2018

Ровно в полдень по московскому времени Владимир Путин прибудет в Большой Кремлевский дворец. В Андреевский зал будет внесен Государственный флаг России, Штандарт Президента, Конституция России и Знак Президента России. Владимир Путин пройдет через Георгиевский, Александровский и Андреевский залы.

КАК ПРОЙДЕТ ИНАУГУРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 7 МАЯ 2018

После этого Владимир Путин принесет присягу на верность народу России. Затем председатель Конституционного суда объявит о вступлении в должность главы государства.

На Соборной площади пройдет представление Президентского полка, а затем - уже торжественный прием на Ивановской площади.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ ПОСЛЕ ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 7 МАЯ 2018

Произойдет отставка правительства России сразу же после произнесения присяги президента. Другие подробности читайте в нашем материале, где можно узнать и как проходили прошлые инаугурации президента России.

Инаугурация президента России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

38
Источник
Похожие новости
06 мая 2018, 22:09
Как проходили прошлые инаугурации президента и чего ждать от нынешней
07 мая 2018, 04:39
Инаугурация президента России 7 мая 2018. Прямая онлайн-трансляция
05 мая 2018, 16:54
В Крыму назвали абсурдной провокацией призыв украинского адмирала блокировать Керченский пролив

05 мая 2018, 16:54
Сторонники Навального устроили потасовки в центре Москвы, сам блогер задержан
05 мая 2018, 20:09
«Белая каска» Навального
06 мая 2018, 13:54
«Польза, честь и слава»: как формировались традиции инаугурации президента России
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 мая 2018, 12:09
«Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену
02 мая 2018, 19:09
Записки Колорадского Таракана. «Бесы… Бесы все злей и злей…»
04 мая 2018, 06:54
Мгновенный глобальный удар России
04 мая 2018, 21:40
Ольга Четверикова. Контуры и идеи нового правительства ясны
06 мая 2018, 07:39
Юг России: политические педофилы давят на национальный фактор?
01 мая 2018, 10:39
Израиль жаждет новой войны
04 мая 2018, 21:24
Командование США требует передавать «гуманитарку» боевикам, заявил генерал Конашенков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.