Инаугурация президента России 7 мая 2018. Прямая онлайн-трансляция

7 мая 2018 года состоится инаугурация президента России. В должность вступит Владимир Путин. 18 марта 2018 года он одержал победу на выборах президента России, получив 76,69% голосов избирателей.

КОГДА НАЧНЕТСЯ ИНАУГУРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 7 МАЯ 2018

Ровно в полдень по московскому времени Владимир Путин прибудет в Большой Кремлевский дворец. В Андреевский зал будет внесен Государственный флаг России, Штандарт Президента, Конституция России и Знак Президента России. Владимир Путин пройдет через Георгиевский, Александровский и Андреевский залы.

КАК ПРОЙДЕТ ИНАУГУРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 7 МАЯ 2018

После этого Владимир Путин принесет присягу на верность народу России. Затем председатель Конституционного суда объявит о вступлении в должность главы государства.

На Соборной площади пройдет представление Президентского полка, а затем - уже торжественный прием на Ивановской площади.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ ПОСЛЕ ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 7 МАЯ 2018

Произойдет отставка правительства России сразу же после произнесения присяги президента. Другие подробности читайте в нашем материале, где можно узнать и как проходили прошлые инаугурации президента России.