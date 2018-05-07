Инаугурация президента: Путин показал новый лимузин и обсудил планы с волонтерами

В последний раз столько хорошо знакомых, но не сразу узнаваемых людей я видел на встрече выпускников не помню уже в каком году. На входе в Большой Кремлевский дворец, где проходила инаугурация Владимира Путина, скопилась небольшая очередь. Можно было бесконечно рассматривать окружающих, вспоминая - кто это перед тобой.

Церемонию инаугурации президента России посетили три тысячи гостей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот справа Павел Бородин, рассказывает, как он реставрировал этот самый дворец, вот спереди Эдгар Запашный с Федором Емельяненко, который буквально позавчера уронил в очередном бое возвращения американца. У Николая Расторгуева прапорщик ФСО с возмущением отказался проверять документы: "Я же вас знаю". Михаил Боярский в шляпе, но без шарфа "Зенита". Наталья Поклонская на шпильках.

Три тысячи гостей инаугурации президента - политики, ученые, актеры, журналисты и не только они. В этом году больше тысячи человек пригласили на Соборную площадь, куда президент выходит после принесения присяги - это волонтеры и представители молодежных движений.

После церемонии инаугурации Владимир Путин немного пообщался с молодыми волонтерами, работавшими в его избирательном штабе.Фото: REUTERS

Новшество нынешней церемонии было еще и в том, что в этот раз Владимиру Путину в отличии от 2012 года не надо было переезжать из Белого дома в Кремль. Все участники церемонии на мониторах вместе со страной наблюдали, как президент вышел из своего рабочего кабинета в Сенатском корпусе и, пройдя по коридорам, вышел на улицу. Там-то и ждал главный сюрприз.

Президент России проходит по коридорам Кремля.Фото: REUTERS

Новый президентский лимузин "Кортеж", от использования которого в церемонии, по упорным слухам, отказались из-за неготовности, стоял перед выходом, поблескивая на ярком солнце лакированными боками. Путин сел на пассажирское сиденье, тем самым открыв новую эпоху в отечественном автомобилестроении. В залах Кремля жест оценили - раздались дружные аплодисменты. У России появилось собственное авто для главы государства, сменившее наконец укоренившиеся при Борисе Ельцине "мерседесы".

Второе отличие от предыдущих церемоний внесли не организаторы, а технический прогресс. В 2012 году смартфоны только начали завоевывать рынок, но в 2018 году они его поработили. И чуть ли не половина стоявших вдоль красной дорожки гостей снимали проходившего мимо Путина на свои телефоны. Что придавало изрядное сходство то ли с концертом, то ли митингом.

Положа руку на Конституцию, Владимир Путин в четвертый раз в жизни произнес 33 слова президентской присяги, вступив таким образом в должность на шесть лет до 2024 года.

- В эти минуты, вступая в должность Президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом, ответственность перед Россией – страной грандиозных побед и свершений, перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками, - обратился он ко всей стране.

Спустившись с подиума, президент пожал руки стоявшим перед ним Патриарху, премьеру Дмитрию Медведеву, который с этого мгновения больше не был премьером, и приехавшему на праздник немецкому другу Герхарду Шредеру.

Одними из первых Путина поздравили Дмитрий Медведев и Герхард Шредер.Фото: REUTERS

На Соборной площади Президентский полк прошел мини-парадом, а Путин пошел к волонтерам и даже успел обсудить с ними планы на этот год, пообещав, например, приехать в молодежный лагерь "Территория смыслов" на Клязьме. То есть начал работать прямо на инаугурации.

Подробности инаугурации Владимира Путина смотрите в нашей онлайн-трансляции:

Инаугурация президента России.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РЕЧИ ПУТИНА

"Мы обязательно добьемся успеха. Сделаю для этого все, что в моих силах!". Полный текст инаугурационной речи Владимира Путина

"КП" публикует полный текст выступления Владимира Путина на церемонии инаугурации 7 мая 2018 (подробности)