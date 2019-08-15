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Иначе запрет экспорта: Россия предложила Китаю бороться с "черными лесорубами"

15 августа 2019, 12:39  •  172 • Политика
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
О том, что в настоящее время Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы, сказал руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин. Речь идет о незаконной вырубке российских лесов.
"Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью, - цитируют "Ведомости" Кобылкина. - Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим".
Одним из вариантов решения проблемы может быть строительство селекционных комплексов и последующая высадка лесопосадок. Такой вариант будет предлагаться китайской стороне. Впрочем, предложения, как отмечается, будут еще шире.
"Готовим большую программу, которую буду обсуждать с председателем правительства, - говорит Кобылкин. - Нужно сделать максимальное прогнозирование и предупреждение, подключить науку, а также использовать малую авиацию, дистанционное наблюдение – квадрокоптеры".

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