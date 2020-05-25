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Иначе война: После «порохоботского» шабашав Киеве у Зеленского два выхода

25 мая 2020, 08:55  •  271 • Украина


Известный украинский юрист Андрей Портнов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского после сегодняшней акции «Стоп реванш» всего два выхода из сложившейся ситуации.

«После сегодняшнего и постоянно повторяющегося шабаша воров и моральных уродов, у Президента всего два выхода.

Ещё сильнее зайти в повестку меньшинства и радикалов или срочно пронизать всю правоохранительную систему кадрами противоположной идеологии, пропагандирующих сильную страну, порядок и законность, которым будет достаточно нескольких месяцев для быстрой и жёсткой зачистки всего этого бродячего воровского ширпотреба.

Есть ещё третий выход — развал государства и война между двумя частями страны», — написал он в своем телеграм-канале.

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