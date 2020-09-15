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Иначе Россия поглотит всё: Полякам в случае ухода Лукашенко советуют поторопиться

15 сентября 2020, 07:45  •  313 • Политика
Польша должна предусмотреть варианты экономической поддержки белорусов и оппозиции в республике. В противном случае, полагает автор польского издания Onet Витольд Юраш, Белоруссия может полностью уйти под контроль Москвы.
Польша должна предусмотреть свои действия на случай ухода Александра Лукашенко от власти в Белоруссии. По мнению польского обозревателя Витольда Юраша, не исключена ситуация, что промедление может обернуться против Варшавы.
По его словам, пришедший на смену Лукашенко человек может оказаться в полной зависимости от Москвы.
Сейчас в устах западных политиков, как и большинства наиболее влиятельных представителей белорусской оппозиции, всё чаще звучит тема финляндизации Белоруссии. Российская империя и Финляндия долгое время были одним государством, напоминают "Дни.ру".
Однако, уточняет польский журналист, борьба за Белоруссию и за то, какую окончательную форму примет эта финляндизация, на самом деле ещё только начинается.
И если Польша вовремя не сориентируется, не предоставит экономическую поддержку белорусам и оппозиции, то, вероятно, её влияние будет полностью нивелировано.
"Печальной усмешкой истории станет ситуация, при которой демократическое белорусское государство ещё сильнее сблизится с Россией, чем при Лукашенко. Если Польша хочет этого избежать, ей нужно обеспечить белорусам экономическую поддержку в случае ухода Лукашенко, чтобы все предприятия в их стране не скупил российский бизнес. Достаточно представить себе, что через несколько лет Белоруссия может стать страной, где прозападная оппозиция утратила влияние, российский бизнес обрёл доминирование, а СМИ поделили три медиаконцерна, принадлежащие "Газпрому", "Лукойлу" и Рособоронэкспорту", - добавил автор Onet.

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