Иначе Россия поглотит всё: Полякам в случае ухода Лукашенко советуют поторопиться

Польша должна предусмотреть свои действия на случай ухода Александра Лукашенко от власти в Белоруссии. По мнению польского обозревателя Витольда Юраша, не исключена ситуация, что промедление может обернуться против Варшавы.

По его словам, пришедший на смену Лукашенко человек может оказаться в полной зависимости от Москвы.

Сейчас в устах западных политиков, как и большинства наиболее влиятельных представителей белорусской оппозиции, всё чаще звучит тема финляндизации Белоруссии. Российская империя и Финляндия долгое время были одним государством, напоминают "Дни.ру".

Однако, уточняет польский журналист, борьба за Белоруссию и за то, какую окончательную форму примет эта финляндизация, на самом деле ещё только начинается.

И если Польша вовремя не сориентируется, не предоставит экономическую поддержку белорусам и оппозиции, то, вероятно, её влияние будет полностью нивелировано.

"Печальной усмешкой истории станет ситуация, при которой демократическое белорусское государство ещё сильнее сблизится с Россией, чем при Лукашенко. Если Польша хочет этого избежать, ей нужно обеспечить белорусам экономическую поддержку в случае ухода Лукашенко, чтобы все предприятия в их стране не скупил российский бизнес. Достаточно представить себе, что через несколько лет Белоруссия может стать страной, где прозападная оппозиция утратила влияние, российский бизнес обрёл доминирование, а СМИ поделили три медиаконцерна, принадлежащие "Газпрому", "Лукойлу" и Рособоронэкспорту", - добавил автор Onet.