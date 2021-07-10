Иначе - полный хаос: Гаити просит помощи у ООН

Власти Гаити после смерти президента обратились к ООН с просьбой оказать помощь в сохранении безопасности и ввести войска. Без сторонней поддержки страну может ждать хаос, считают они.

Власти Гаити попросили ООН ввести войска для безопасности в стране после убийства президента Жовенеля Моиза.

Письмо датировано 7 июля, оно доставлено адресату и ООН сейчас изучают его. Целью письма, как утверждает Reuters , это желание поддержать национальную полиция, чтобы на улицах страны восстановить безопасность и общественный порядок. Обезопасить ряд объектов инфраструктуры: аэропорты, морские порты и топливные склады.

Решение же об отправке солдат отстается за Советом Безопасности, отмечает генсек ООН.

Ранее с похожей просьбой Гаити обращалось к США. Власти беспокоились, что после убийства президента беспорядки в стране усилят и без того сложную ситуацию в их стране.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на президента Гаити. Он получил 12 ранений из огнестрельного оружия и погиб.