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Иначе - полный хаос: Гаити просит помощи у ООН
10 июля 2021, 12:30 • 75 • Политика
Власти Гаити после смерти президента обратились к ООН с просьбой оказать помощь в сохранении безопасности и ввести войска. Без сторонней поддержки страну может ждать хаос, считают они.
Власти Гаити попросили ООН ввести войска для безопасности в стране после убийства президента Жовенеля Моиза.
Письмо датировано 7 июля, оно доставлено адресату и ООН сейчас изучают его. Целью письма, как утверждает Reuters , это желание поддержать национальную полиция, чтобы на улицах страны восстановить безопасность и общественный порядок. Обезопасить ряд объектов инфраструктуры: аэропорты, морские порты и топливные склады.
Решение же об отправке солдат отстается за Советом Безопасности, отмечает генсек ООН.
Ранее с похожей просьбой Гаити обращалось к США. Власти беспокоились, что после убийства президента беспорядки в стране усилят и без того сложную ситуацию в их стране.
В ночь на 7 июля неизвестные напали на президента Гаити. Он получил 12 ранений из огнестрельного оружия и погиб.
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