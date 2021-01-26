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Имя, "вызвавшее шок": iDnes предложил преемника Путина

26 января 2021, 13:20  •  203 • Политика
Чешское издание iDnes высказало предположение о преемнике Владимира Путина на посту президента России. СМИ не исключает, что это - премьер-министр Михаил Мишустин. В публикации отмечается, что когда его имя было названо на пост главы правительства, то "это вызвало определённый шок".
"Преемник Путина? Ковид включил Мишустина в список кандидатов в президенты", - под таким заголовком вышла публикация в чешском iDnes.
Автор публикации отмечает, что ещё год назад Михаил Мишустин был политиком, "о котором мало кто слышал дома, не говоря уже о загранице". Его назначение на пост главы правительства "вызвало определённый шок", поскольку имя нового премьер-министра "до этого не значилось ни в одном списке потенциальных кандидатов".
В статье отмечается, что новый премьер неожиданно проявил себя среди граждан России. Отдельно обращается внимание и на его стиль правления. Автор публикации указывает на то, что выбранная Мишустиным стратегия "предполагает, что управление кабинетом не может положить конец его карьере в высокой политике".
Чешское СМИ отмечает некоторые детали: "Успешное руководство 144-миллионной страной", "нахождение в тени президента Владимира Путина". Исходя из этого автор публикации говорит об открытом просторе для спекуляций на тему преемника Путина. В частности, о том, сможет ли Мишустин заменить его во главе страны в будущем.
"Пост премьер-министра в России традиционно считается проверкой для будущих кандидатов в президенты", - говорится в публикации.
В то же время в статье особо оговаривается, что пока даже обсуждать возможных преемников Путина рановато, поскольку его уход с поста главы государства "в ближайшее время маловероятен".

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