Имя "Его Высокопревосходительства" Порошенко вписали в томос об автокефалии

В томос об автокефалии для так называемой "новой церкви" Украины вписали имя самого президента Украины Петра Порошенко. Он проходит в документе как "Его Высокопревосходительство".

Имя президента Украины Петра Порошенко вписали в томос об автокефалии для так называемой "новой церкви" Украины. При этом украинский лидер упоминается в документе как "Его Высокопревосходительство".

Как стало известно, Константинопольский патриарх Варфоломей не просто подписал томос об автокефалии для "новой церкви" Украины, но и вписал туда имя Порошенко. Президент Украины, по конституции светского государства, проходит в тексте как один из получателей копии документа. При этом Порошенко называют "Его Превосходительством" и "господином".

"(Томос выдается) Его Высокопревосходительству Президенту страны господину Петру Порошенко для вечного доказательства и постоянного представления", - гласит документ.

Напомним, что легализация украинской лжецеркви была одним из главных проектов Порошенко в 2018 году. Полностью проигнорировав конституцию, президент Украины влез в дела Церкви, и обратился к патриарху Константинополя с просьбой предоставить автокефалию украинским раскольникам, подключив к этому делу также ещё и парламент страны.