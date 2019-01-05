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Имя "Его Высокопревосходительства" Порошенко вписали в томос об автокефалии
05 января 2019, 21:54 • 90 • Политика
В томос об автокефалии для так называемой "новой церкви" Украины вписали имя самого президента Украины Петра Порошенко. Он проходит в документе как "Его Высокопревосходительство".
Имя президента Украины Петра Порошенко вписали в томос об автокефалии для так называемой "новой церкви" Украины. При этом украинский лидер упоминается в документе как "Его Высокопревосходительство".
Как стало известно, Константинопольский патриарх Варфоломей не просто подписал томос об автокефалии для "новой церкви" Украины, но и вписал туда имя Порошенко. Президент Украины, по конституции светского государства, проходит в тексте как один из получателей копии документа. При этом Порошенко называют "Его Превосходительством" и "господином".
Напомним, что легализация украинской лжецеркви была одним из главных проектов Порошенко в 2018 году. Полностью проигнорировав конституцию, президент Украины влез в дела Церкви, и обратился к патриарху Константинополя с просьбой предоставить автокефалию украинским раскольникам, подключив к этому делу также ещё и парламент страны.
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