Имя "единственного спасителя Америки" нашли в отрывке из "Брата-2"

Журналистка Юлия Витязева рассказала в Twitter о том, кто может спасти Соединённые Штаты, которые захлестнули беспорядки.

Она поделилась на своей странице видеофрагментом из фильма "Брат-2" режиссёра Алексея Балабанова. В этом отрывке приводится сцена, где герои пытаются перекусить раками у костра, однако им мешает пара чернокожих мужчин.

Попытки попросить сначала одного непрошеного гостя уйти по-хорошему оборачиваются тем, что он вскоре возвращается с приятелем. Они начинают вести себя агрессивно и пытаются разрушить костёр. Тогда персонажу Сергея Бодрова-младшего приходится доставать пистолет.

Спасти Америку может только Данила Багров… - заметила Юлия Витязева.

Напомним, погромы в США, спровоцированные гибелью темнокожего американца Джорджа Флойда из-за жёсткого задержания, по-прежнему не утихают. Накануне президент Дональд Трамп на этом фоне подписал постановление о реформе полиции, предусматривающей усовершенствование программ подготовки правоохранителей.