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Имя "единственного спасителя Америки" нашли в отрывке из "Брата-2"

18 июня 2020, 09:00  •  221 • В мире
Журналистка Юлия Витязева поделилась в Twitter отрывком из "Брата-2" и назвала имя единственного возможного спасителя Америки, которую захлестнули беспорядки. По её мнению, им может стать "только Данила Багров" - главный герой данной кинокартины.
Журналистка Юлия Витязева рассказала в Twitter о том, кто может спасти Соединённые Штаты, которые захлестнули беспорядки.
Она поделилась на своей странице видеофрагментом из фильма "Брат-2" режиссёра Алексея Балабанова. В этом отрывке приводится сцена, где герои пытаются перекусить раками у костра, однако им мешает пара чернокожих мужчин.
Попытки попросить сначала одного непрошеного гостя уйти по-хорошему оборачиваются тем, что он вскоре возвращается с приятелем. Они начинают вести себя агрессивно и пытаются разрушить костёр. Тогда персонажу Сергея Бодрова-младшего приходится доставать пистолет.
Спасти Америку может только Данила Багров… - заметила Юлия Витязева.
Напомним, погромы в США, спровоцированные гибелью темнокожего американца Джорджа Флойда из-за жёсткого задержания, по-прежнему не утихают. Накануне президент Дональд Трамп на этом фоне подписал постановление о реформе полиции, предусматривающей усовершенствование программ подготовки правоохранителей.

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