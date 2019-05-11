Имя первенца Меган Маркл и принца Гарри заинтриговало Сеть: Кличка кота или герой комиксов?

Ранее стало известно о том, что у британского принца Гарри и его супруги, герцогини Сассекской Меган Маркл родился сын. Первенца назвали сложным именем - Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Однако это сразу же вызвало волну домыслов и догадок, откуда родители взяли имя для новорождённого?

The Sun, со ссылкой на друзей герцогини, заинтриговал возможными версиями Сеть. По одним данным, Маркл просто отдала дань памяти своему любимому коту. То есть в качестве имя первенца выбрала кличку своего кота?

"Не удивительно, что она назвала своего ребёнка Арчи. Она любила эту кошку", - отмечали друзья Меган, имена которых не указывались изданием.

По их версии кот "стал важной частью семьи" Маркл.

Есть и другая. Тоже рассказанная друзьями герцогини. И связано имя Арчи с героем комикса, который Меган вместе со своим отцом любила собирать. Речь идёт о рыжеволосом подростке Archie.

В Сети иронично "играют" на королевской крови.

"Новорождённый сын Меган Маркл и принца Гарри получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Арчи -это кличка любимого кота Меган Маркл. Так что правнук королевы Елизаветы II будет теперь носить имя домашнего питомца", - пишут интернет-пользователи.