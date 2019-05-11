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Имя первенца Меган Маркл и принца Гарри заинтриговало Сеть: Кличка кота или герой комиксов?
11 мая 2019, 18:39 • 95 • В мире
После того как стало известно, что первенца принца Гарри и Меган Маркл - герцогини Сассекской назвали Арчи Харрисоном Маунтбеттеном-Виндзором, в СМИ и Сети зародилась интрига: откуда родители взяли такое имя. Одни считают, что это кличка любимого кота Маркл, другие - что это герой не менее любимых ею комиксов.
Ранее стало известно о том, что у британского принца Гарри и его супруги, герцогини Сассекской Меган Маркл родился сын. Первенца назвали сложным именем - Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Однако это сразу же вызвало волну домыслов и догадок, откуда родители взяли имя для новорождённого?
The Sun, со ссылкой на друзей герцогини, заинтриговал возможными версиями Сеть. По одним данным, Маркл просто отдала дань памяти своему любимому коту. То есть в качестве имя первенца выбрала кличку своего кота?
"Не удивительно, что она назвала своего ребёнка Арчи. Она любила эту кошку", - отмечали друзья Меган, имена которых не указывались изданием.
По их версии кот "стал важной частью семьи" Маркл.
Есть и другая. Тоже рассказанная друзьями герцогини. И связано имя Арчи с героем комикса, который Меган вместе со своим отцом любила собирать. Речь идёт о рыжеволосом подростке Archie.
В Сети иронично "играют" на королевской крови.
"Новорождённый сын Меган Маркл и принца Гарри получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Арчи -это кличка любимого кота Меган Маркл. Так что правнук королевы Елизаветы II будет теперь носить имя домашнего питомца", - пишут интернет-пользователи.
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