Имя нового президента США могут назвать только в январе

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Такое мнение высказал эксперт

Академик указал и на большой промах, допущенный во время выборов.



Затянувшаяся обработка бюллетеней и возможные судебные тяжбы между Дональдом Трампом и Джо Байденом, вероятно, приведут к тому, что имя нового президента США станет известно в следующем году, во время январской инаугурации. Об этом в беседе с РИА Новости заявил научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов.

"…сегодня окончательно результат не будет объявлен, процесс разборки займет несколько недель, а может и затянуться вплоть до инаугурации нового президента",

– цитирует его информагентство.

Рогов также сообщил, что во время выборов допустили серьезный промах. Ошибку совершили службы, которые опрашивают граждан. По их прогнозам должен был победить Байден. Сейчас же ситуация прямо противоположная – лидирует Трамп. Однако предрекать, что его переизбрали, пока рано, отметил академик.

Обстоятельства могут измениться – ведь в пяти штатах еще не завершили подсчет голосов. Эксперт предположил, что указанные штаты будут на стороне действующего президента, однако не стоит исключать неожиданного развития событий.

Ранее о готовности пойти в суд, чтобы добиться решения вопроса с итогами выборов заявил Трамп во время своей речи после завершения голосования.