Имущество граждан России могут отдать Украине - СМИ

Средства массовой информации сообщили о планах Евросоюза отдать Украине имущество граждан России. Якобы его используют для восстановления Незалежной.

Корреспондент агентства Bloomberg в Twitter, сославшись на анонимный источник, рассказал об обсуждении руководством Евросоюза возможности "использовать активы" граждан России.

Речь идёт об имуществе граждан России, которое было подвергнуто санкциям. Якобы средства планируется направить на восстановление Украины, передаёт "РИА Новости".

Подтверждения данной информации нет, никаких официальных заявлений на этот счёт сделано не было.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военной спецоперации на Украине. Целью стала защита людей, которых киевский режим планомерно уничтожал все последние восемь лет. Чтобы прекратить геноцид жителей Донбасса, другого русскоязычного населения Украины, проводится демилитаризация и денацификация Незалежной. Защитники ДНР и ЛНР действуют при поддержке Вооружённых сил России, освобождая города и сёла. Владимир Путин подчёркивал: речь не идёт об оккупации Украины.

Запад отреагировал на ситуацию введением новых санкций, в том числе и против главных банков России. Ряд стран закрыли небо для русских самолётов, государственным компаниям усложнили возможности привлекать иностранное инвестирование, запрещены поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

Персональные санкции введены в отношении многих политиков и членов их семей, а также в отношении бизнесменов. Ранее публиковались сообщения об аресте имущества тех, кто попал в чёрные списки Запада.