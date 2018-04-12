Импровизация на тему Армагеддона • 49 • Аналитика







В то время как российское медиапространство заполнено пересудами о «драматических последствиях» новых американских санкций и обсуждением шансов российских военных в Сирии противостоять «подавляющей мощи» Америки (типичные заголовки: «Новый американский законопроект укатает рубль в пол» и «Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»), куда меньше внимания уделяется обстановке в противоположном «окопе». А кое-кто, похоже, вообще исходит из того, что перед нами этакая монолитная американская сила, которая планомерно движется к своей четко определенной цели.





Но есть ли основания для столь превосходной оценки состояния вероятного противника? Факты последних дней говорят скорее об обратном.



Во-первых, совершенно очевидно, что взятый Вашингтоном курс на максимальную конфронтацию с Россией сам по себе очень опасен для самих США и не может не быть причиной самой серьезной озабоченности как в американском обществе, так и в его правящей элите. Полная непредсказуемость военно-политической ситуации – отнюдь не тот «бизнес-план», в который практичные американцы готовы делать реальные инвестиции.



Поэтому нисколько не удивительно, что в пору принятия таких «исторических решений» на вашингтонском Олимпе продолжается интенсивная кадровая чехарда, которая никак не может быть свойственна единой и целеустремленной команде. Только за последний месяц со своими постами расстались уже три ключевых лица, ответственных за формирование американской внешней политики: госсекретарь Рекс Тиллерсон, советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер и буквально вчера советник президента по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт.



Причем далеко не факт, что эти кадровые замены отражают некую общую генеральную линию. Если, например, отставку Макмастера и замену его Джоном Болтоном эксперты почти единодушно оценили как признак ужесточения антироссийского курса Белого дома, то с Томом Боссертом картина не столь однозначная. Этот политик известен как ярый консерватор и противник сближения между Вашингтоном и Москвой. Кроме того, обращает на себя внимание и тот факт, что эта отставка последовала буквально на следующий день после его заявления о том, что «американская администрация допускает любые варианты развития событий в Сирии». И хотя Дональд Трамп говорит примерно то же самое, разница в том, что президенту может не понравиться доминирование в его администрации откровенных ястребов.



Не меньше вопросов вызывают американские действия и в военной области. Так, например, многие наверняка обратили внимание на то, что удар израильских тяжелых истребителей-бомбардировщиков Ф-15 по сирийской авиабазе Т-4 произошел именно в тот момент, когда накал милитаристской истерики в Вашингтоне достиг своего пика. Именно по этой причине многие первоначально восприняли эту операцию Израиля именно как американское нападение.



Не приходится сомневаться, что такие экстремальные действия израильских ВВС в столь напряженный момент никак не могли быть их самодеятельностью. Более того, они должны были быть не просто согласованы с США, но могли иметь место только по их настоятельной просьбе. Причина для такого «пожара» могла быть только одна: американскому командованию немедленно потребовалось вскрыть систему противовоздушной и противоракетной обороны противника в Сирии, в порядке рекогносцировки собственного удара.



Причем ситуация была настолько острая и данные требовались настолько срочно, что израильским пилотам приказали рискнуть именно в тот момент, когда сирийцы и русские уже ждали удара и находились в высокой степени боевой готовности. Не будь такой спешки, вполне можно было провести этот разведывательный рейд спустя всего пару дней, а не именно в тот момент, когда Дональд Трамп объявлял, что удар вот-вот состоится. Удар по Сирии: детали подготовки масштабной агрессии



Но похоже на то, что в те часы, американское военное командование в лихорадочном темпе готовилось к немедленному нанесению ракетных ударов в случае приказа своего президента. Даже несмотря на то, что группировка сил и средств ВМС США в этой акватории для массированной ракетной атаки была явно недостаточной.



В конечном счете эти удары до сих пор не состоялись. Вероятно, именно в силу очередного зигзага вашингтонской стратегической мысли, которая внезапно осознала, что воевать по настоящему в Сирии в данный момент, в сущности, нечем.



О чем это говорит? Либо о том, что американские действия на сирийском треке одна сплошная импровизация, либо результирующая ожесточенной внутренней борьбы, которая продолжается и по сей день.



Явным признаком непоследовательности и импровизационного характера американских военно-политических маневров является и описанное нами накануне полное отсутствие в районе потенциального боевого развертывания основных ударных сил американского флота – его авианосных соединений. Даже на сегодняшний день, несмотря на вчерашние сообщения о срочной отправке в район кризиса авианосца «Гарри Трумэн», в морях, прилегающих к Сирии, на дистанции до 5 тысяч миль от неё нет ни одного крупного ударного формирования американского флота.



Картина более чем странная, если исходить из общеизвестного факта критической зависимости заморских военных операций США от авианосных ударных групп, а также если допустить, что вашингтонское руководство последовательно осуществляет в отношении Сирии какой-то давно задуманный, поэтапный план.



При таком допущении как минимум нелогично выглядит военно-морской вакуум у берегов Сирии в тот момент, когда истерия американских военных угроз в адрес этой страны достигла своей кульминации. Если вы все это заранее планировали, то почему до сих пор не подогнали авианосцы? Или хотя бы штабной корабль Шестого флота. который сейчас путешествует где-то у берегов Африки. А та поспешность, с которой ныне туда отправляют того же «Трумэна», которому потребуется немало времени только для того, чтобы туда добраться и который в единственном числе все равно практически не имеет значимого военного веса, говорит о том, что и сегодня эта импровизация продолжается в режиме нон-стоп. Трамп ударил Россию по правой щеке



Надо напомнить еще и о том, что это вообще типично для всей политики нынешней администрации Трампа. Примерно такими же непоследовательными наскоками характеризуется курс Вашингтона в отношении Северной Кореи. Которую он то собирается «стереть с лица земли», то вдруг изучает возможность полюбовного решения всех вопросов в ходе личной встречи Трампа с Ким Чен Ыном. И это только самый яркий пример головокружительных американских кульбитов, от которых порядком устал уже весь мир.



Конечно, опасность в случае подобной непоследовательной, импульсивной политики со стороны оппонента только возрастает. Как и в классическом случае не очень смышленой обезьяны с гранатой.



Однако, с другой стороны, такое нервное поведение американского визави, его перманентные шарахания из стороны в сторону вряд ли являются плохой новостью для Москвы. Потому что чем больше суеты допускает противник, тем больше он совершает ошибок и тем скорее добьется фатальных для себя результатов. Потому что гнев плохой советчик, а месть — это блюдо, которое всегда подают холодным. Действия американской администрации на сирийско-российском направлении не поддаются описанию в понятиях последовательной и продуманной политики и больше похожи на противоречивый результат ожесточенной внутриполитической борьбы в США.В то время как российское медиапространство заполнено пересудами о «драматических последствиях» новых американских санкций и обсуждением шансов российских военных в Сирии противостоять «подавляющей мощи» Америки (типичные заголовки: «Новый американский законопроект укатает рубль в пол» и «Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»), куда меньше внимания уделяется обстановке в противоположном «окопе». А кое-кто, похоже, вообще исходит из того, что перед нами этакая монолитная американская сила, которая планомерно движется к своей четко определенной цели.Но есть ли основания для столь превосходной оценки состояния вероятного противника? Факты последних дней говорят скорее об обратном.Во-первых, совершенно очевидно, что взятый Вашингтоном курс на максимальную конфронтацию с Россией сам по себе очень опасен для самих США и не может не быть причиной самой серьезной озабоченности как в американском обществе, так и в его правящей элите. Полная непредсказуемость военно-политической ситуации – отнюдь не тот «бизнес-план», в который практичные американцы готовы делать реальные инвестиции.Поэтому нисколько не удивительно, что в пору принятия таких «исторических решений» на вашингтонском Олимпе продолжается интенсивная кадровая чехарда, которая никак не может быть свойственна единой и целеустремленной команде. Только за последний месяц со своими постами расстались уже три ключевых лица, ответственных за формирование американской внешней политики: госсекретарь Рекс Тиллерсон, советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер и буквально вчера советник президента по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт.Причем далеко не факт, что эти кадровые замены отражают некую общую генеральную линию. Если, например, отставку Макмастера и замену его Джоном Болтоном эксперты почти единодушно оценили как признак ужесточения антироссийского курса Белого дома, то с Томом Боссертом картина не столь однозначная. Этот политик известен как ярый консерватор и противник сближения между Вашингтоном и Москвой. Кроме того, обращает на себя внимание и тот факт, что эта отставка последовала буквально на следующий день после его заявления о том, что «американская администрация допускает любые варианты развития событий в Сирии». И хотя Дональд Трамп говорит примерно то же самое, разница в том, что президенту может не понравиться доминирование в его администрации откровенных ястребов.Не меньше вопросов вызывают американские действия и в военной области. Так, например, многие наверняка обратили внимание на то, что удар израильских тяжелых истребителей-бомбардировщиков Ф-15 по сирийской авиабазе Т-4 произошел именно в тот момент, когда накал милитаристской истерики в Вашингтоне достиг своего пика. Именно по этой причине многие первоначально восприняли эту операцию Израиля именно как американское нападение.Не приходится сомневаться, что такие экстремальные действия израильских ВВС в столь напряженный момент никак не могли быть их самодеятельностью. Более того, они должны были быть не просто согласованы с США, но могли иметь место только по их настоятельной просьбе. Причина для такого «пожара» могла быть только одна: американскому командованию немедленно потребовалось вскрыть систему противовоздушной и противоракетной обороны противника в Сирии, в порядке рекогносцировки собственного удара.Причем ситуация была настолько острая и данные требовались настолько срочно, что израильским пилотам приказали рискнуть именно в тот момент, когда сирийцы и русские уже ждали удара и находились в высокой степени боевой готовности. Не будь такой спешки, вполне можно было провести этот разведывательный рейд спустя всего пару дней, а не именно в тот момент, когда Дональд Трамп объявлял, что удар вот-вот состоится.Но похоже на то, что в те часы, американское военное командование в лихорадочном темпе готовилось к немедленному нанесению ракетных ударов в случае приказа своего президента. Даже несмотря на то, что группировка сил и средств ВМС США в этой акватории для массированной ракетной атаки была явно недостаточной.В конечном счете эти удары до сих пор не состоялись. Вероятно, именно в силу очередного зигзага вашингтонской стратегической мысли, которая внезапно осознала, что воевать по настоящему в Сирии в данный момент, в сущности, нечем.О чем это говорит? Либо о том, что американские действия на сирийском треке одна сплошная импровизация, либо результирующая ожесточенной внутренней борьбы, которая продолжается и по сей день.Явным признаком непоследовательности и импровизационного характера американских военно-политических маневров является и описанное нами накануне полное отсутствие в районе потенциального боевого развертывания основных ударных сил американского флота – его авианосных соединений. Даже на сегодняшний день, несмотря на вчерашние сообщения о срочной отправке в район кризиса авианосца «Гарри Трумэн», в морях, прилегающих к Сирии, на дистанции до 5 тысяч миль от неё нет ни одного крупного ударного формирования американского флота.Картина более чем странная, если исходить из общеизвестного факта критической зависимости заморских военных операций США от авианосных ударных групп, а также если допустить, что вашингтонское руководство последовательно осуществляет в отношении Сирии какой-то давно задуманный, поэтапный план.При таком допущении как минимум нелогично выглядит военно-морской вакуум у берегов Сирии в тот момент, когда истерия американских военных угроз в адрес этой страны достигла своей кульминации. Если вы все это заранее планировали, то почему до сих пор не подогнали авианосцы? Или хотя бы штабной корабль Шестого флота. который сейчас путешествует где-то у берегов Африки. А та поспешность, с которой ныне туда отправляют того же «Трумэна», которому потребуется немало времени только для того, чтобы туда добраться и который в единственном числе все равно практически не имеет значимого военного веса, говорит о том, что и сегодня эта импровизация продолжается в режиме нон-стоп.Надо напомнить еще и о том, что это вообще типично для всей политики нынешней администрации Трампа. Примерно такими же непоследовательными наскоками характеризуется курс Вашингтона в отношении Северной Кореи. Которую он то собирается «стереть с лица земли», то вдруг изучает возможность полюбовного решения всех вопросов в ходе личной встречи Трампа с Ким Чен Ыном. И это только самый яркий пример головокружительных американских кульбитов, от которых порядком устал уже весь мир.Конечно, опасность в случае подобной непоследовательной, импульсивной политики со стороны оппонента только возрастает. Как и в классическом случае не очень смышленой обезьяны с гранатой.Однако, с другой стороны, такое нервное поведение американского визави, его перманентные шарахания из стороны в сторону вряд ли являются плохой новостью для Москвы. Потому что чем больше суеты допускает противник, тем больше он совершает ошибок и тем скорее добьется фатальных для себя результатов. Потому что гнев плохой советчик, а месть — это блюдо, которое всегда подают холодным. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 49 Источник Похожие новости Удар по Сирии: детали подготовки масштабной агрессии Морской фронт Импровизация на тему Армагеддона

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