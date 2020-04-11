Импортозамещение в кризис: отменить и обнулить? • 27 • Аналитика

Кризис — не война, не всё спишет

Ситуация с импортозамещением в России в условиях пандемии и повальной самоизоляции до боли напоминает бородатый анекдот:



— Милый, что тебе привезти из-за границы?







— Привози что хочешь. Сейчас всё лечат.



В середине марта, когда карантин в России ещё не объявили, Минсельхоз РФ выступил с предложением временно (до конца сентября) обнулить пошлины на ввоз сельхозпродукции, сырья и готового продовольствия в Россию. Но «временность», сообразно с нашими традициями, слишком часто оборачивается постоянством. Тем более что об импортозамещении сельхозсырья и готового продовольствия уже давно не говорится с официальных трибун.



Но позвольте, о какой географии импорта продуктов идет речь сегодня, когда едва ли не вся товарная продукция в мире прямо или косвенно подвержена COVID-19? Увы, география возможного импорта не разъясняется... А кроме того, разве не означает ли отмена пошлин фактического упразднения продуктового эмбарго для Запада?





Письмо с предложением по отмене пошлин ведомство направило в 21 отраслевую ассоциацию. Обосновывается же такая «новация» тем, что отмена тех пошлин предложена «в целях сдерживания роста цен на социально значимую продукцию». Не потому ли Минсельхоз рассматривает «возможность инициирования обнуления импортных пошлин на отдельные группы товаров и сырья для производства продукции АПК»?



Заметим, что предлагаемое решение будет распространено на все страны ЕАЭС ввиду предписанной странам-участницам союза единой таможенно-тарифной политики стран-участниц. Ну а как же тогда быть с заявленными не так давно интеграционными аграрными проектами в ЕАЭС? Значит, они так и останутся декларативными? Кризис всё спишет?



Это не навсегда, это хуже — надолго

Впрочем, речь идёт, похоже, не только о продовольственном ассортименте. Скажем, глава «Союзмолока» Артём Белов считает «целесообразной отмену пошлин на целый ряд товаров, которые серьезно влияют на себестоимость молочной продукции». По мнению А. Белова, которое разделяют многие аграрии, товарами, ввоз которых должен быть беспошлинным, должны быть, например, «оборудование этой подотрасли и запчасти для него, упаковочные материалы, ветеринарные препараты, племенной скот, генетический материал и многое другое».



И это неудивительно, поскольку при производстве российской молочной продукции (включая сыры), даже по официальным данным, доля технологического оборудования из дальнего зарубежья по-прежнему превышает 60%. По другим упомянутым позициям вклад заграницы составляет как минимум те же 60%.



Очевидно, что весомое импортозамещение по сельхозсырью и по готовому продовольствию едва ли возможно без самодостаточной национальной производственно-технологической базы. Но в этом сегменте реальное финансирование, государственное и частное, в целом не дотягивает 40% от реальных потребностей. И, естественно, сократится в связи не только с пандемией и её последствиями, но и с фактическим обвалом рубля.



Увы, в сложившихся экономических условиях (когда прежде всего мировые цены на нефть определяют цену рубля) бизнес, да и государство не рискуют полноценно вкладываться в индустриальный базис АПК. Оно и понятно: такие затраты длительны по времени и куда более значительны в сравнении с вложениями в производство сельхозсырья. А ведь цены на нефть, как известно, надолго не задерживаются…



Так или иначе, но фактические объемы поставок сельхозсырья и готового продовольствия из дальнего зарубежья в РФ за последние четыре года, по оценкам аналитиков из Тимирязевской академии, снизились в целом не более чем на 15%. Причем сохраняются крупные объемы реэкспорта в страну (через другие страны ЕАЭС) продовольствия и сельхозсырья из стран, включённых в российские контрсанкции.



Поскольку жёстких мер против такого реэкспорта не предпринимается и поныне, резонно предположить, что реальная ситуация с импортозамещением по сельхозсырью и готовому продовольствию не столь благозвучна, как её официально преподносили до недавнего времени Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг.









Тем временем проблемы с материально-технической базой сохраняются и в плодоовощной подотрасли. Потому в Плодоовощном союзе РФ считают возможным рассмотреть временное обнуление пошлин не на готовую продукцию отрасли, а на материально-технические ресурсы, используемые при возделывании и переработке овощей и фруктов. «Это задел на будущее, — отмечает глава союза Михаил Глушков. — Такой подход более важен, чем временно обнулять пошлину на ввоз, например, картофеля».



Похоже, Минсельхоз предлагает также беспошлинный импорт говядины, свинины и субпродуктов. Ибо против отмены пошлин на эти товары выступает Национальная мясная ассоциация. По оценкам которой, мощности в мясной подотрасли российского АПК способны обеспечивать преобладающую часть внутрироссийского спроса.



Та же позиция у Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) насчет возможной отмены пошлин на рыбную продукцию. Как считает глава ВАРПЭ Герман Зверев, это решение «с учетом ситуации с рублём не приведёт к снижению розничных цен на продукты, зато создаст дополнительную выгоду для иностранных поставщиков».



Ничего временного, только бизнес

Несмотря на эмбарго и все контрсанкции, доля импорта из дальнего зарубежья в технологическом обеспечении российского АПК, включая пищепром, сохраняется на уровне в 65-70%. Такую оценку делают практически все профильные структуры, вплоть до Росстата. Но они, конечно, не обязаны приводить данные Минсельхоза США, который оценивает этот уровень как минимум в 75%, что и делает российский рынок таким привлекательным для технологического импорта.



Понятно, что такой импорт тоже не подешевеет, даже из-за коронавируса. Поэтому Г. Зверев абсолютно прав в своих сомнениях насчёт «удешевления» импортных продуктов. Опять же ввиду более высокой стоимости импорта из-за нынешнего курса российских денег. Слабеет рубль, а значит, растёт стоимость импорта сельхозоборудования и других технологических составляющих для АПК.



Поэтому в перечень предлагаемого беспошлинного импорта вполне могут включить и товары ресурно-технологического сегмента АПК. За это сейчас выступает целый ряд отраслевых союзов. Но это, разумеется, надолго, если не навсегда отсрочит импортозамещение в материально-технической базе АПК всего ЕАЭС.



По оценке журнала «Forbes» (6 декабря 2019 г.), реальная ситуация с импортозамещением в России, в том числе в АПК, обусловлена тем, что



«внутренний рынок РФ не обеспечивает достаточного спроса ввиду падения покупательной способности потребителей. Потому проще и дешевле купить за рубежом в нужном объёме, чем производить на склад».





Даже в переводе конструкция аналитиков «Forbes» читается непросто, но суть ясна. Для того чтобы обеспечить требуемые объемы российского производства аналогов оборудования и комплектующих, которые ввозятся из дальнего зарубежья, нужны время и крупные инвестиции, а их нет. Нужно также и долговременное оживление внутреннего спроса. Но этого в современных условиях тем более не предвидится. К тому же и условия эти, как выясняется, увы, отнюдь не кратковременные.



* * *



Вместо постскриптума. Процитируем Андрея Слепнева, министра Евразийской экономической комиссии по торговле:



«В кратчайший срок мы отработаем весь финальный перечень по товарам, по которым будет на временной основе также обнулена тарифная защита, снижены пошлины». Ситуация с импортозамещением в России в условиях пандемии и повальной самоизоляции до боли напоминает бородатый анекдот:— Милый, что тебе привезти из-за границы?— Привози что хочешь. Сейчас всё лечат.В середине марта, когда карантин в России ещё не объявили, Минсельхоз РФ выступил с предложением временно (до конца сентября) обнулить пошлины на ввоз сельхозпродукции, сырья и готового продовольствия в Россию. Но «временность», сообразно с нашими традициями, слишком часто оборачивается постоянством. Тем более что об импортозамещении сельхозсырья и готового продовольствия уже давно не говорится с официальных трибун.Но позвольте, о какой географии импорта продуктов идет речь сегодня, когда едва ли не вся товарная продукция в мире прямо или косвенно подвержена COVID-19? Увы, география возможного импорта не разъясняется... А кроме того, разве не означает ли отмена пошлин фактического упразднения продуктового эмбарго для Запада?Письмо с предложением по отмене пошлин ведомство направило в 21 отраслевую ассоциацию. Обосновывается же такая «новация» тем, что отмена тех пошлин предложена «в целях сдерживания роста цен на социально значимую продукцию». Не потому ли Минсельхоз рассматривает «возможность инициирования обнуления импортных пошлин на отдельные группы товаров и сырья для производства продукции АПК»?Заметим, что предлагаемое решение будет распространено на все страны ЕАЭС ввиду предписанной странам-участницам союза единой таможенно-тарифной политики стран-участниц. Ну а как же тогда быть с заявленными не так давно интеграционными аграрными проектами в ЕАЭС? Значит, они так и останутся декларативными? Кризис всё спишет?Впрочем, речь идёт, похоже, не только о продовольственном ассортименте. Скажем, глава «Союзмолока» Артём Белов считает «целесообразной отмену пошлин на целый ряд товаров, которые серьезно влияют на себестоимость молочной продукции». По мнению А. Белова, которое разделяют многие аграрии, товарами, ввоз которых должен быть беспошлинным, должны быть, например, «оборудование этой подотрасли и запчасти для него, упаковочные материалы, ветеринарные препараты, племенной скот, генетический материал и многое другое».И это неудивительно, поскольку при производстве российской молочной продукции (включая сыры), даже по официальным данным, доля технологического оборудования из дальнего зарубежья по-прежнему превышает 60%. По другим упомянутым позициям вклад заграницы составляет как минимум те же 60%.Очевидно, что весомое импортозамещение по сельхозсырью и по готовому продовольствию едва ли возможно без самодостаточной национальной производственно-технологической базы. Но в этом сегменте реальное финансирование, государственное и частное, в целом не дотягивает 40% от реальных потребностей. И, естественно, сократится в связи не только с пандемией и её последствиями, но и с фактическим обвалом рубля.Увы, в сложившихся экономических условиях (когда прежде всего мировые цены на нефть определяют цену рубля) бизнес, да и государство не рискуют полноценно вкладываться в индустриальный базис АПК. Оно и понятно: такие затраты длительны по времени и куда более значительны в сравнении с вложениями в производство сельхозсырья. А ведь цены на нефть, как известно, надолго не задерживаются…Так или иначе, но фактические объемы поставок сельхозсырья и готового продовольствия из дальнего зарубежья в РФ за последние четыре года, по оценкам аналитиков из Тимирязевской академии, снизились в целом не более чем на 15%. Причем сохраняются крупные объемы реэкспорта в страну (через другие страны ЕАЭС) продовольствия и сельхозсырья из стран, включённых в российские контрсанкции.Поскольку жёстких мер против такого реэкспорта не предпринимается и поныне, резонно предположить, что реальная ситуация с импортозамещением по сельхозсырью и готовому продовольствию не столь благозвучна, как её официально преподносили до недавнего времени Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг.Тем временем проблемы с материально-технической базой сохраняются и в плодоовощной подотрасли. Потому в Плодоовощном союзе РФ считают возможным рассмотреть временное обнуление пошлин не на готовую продукцию отрасли, а на материально-технические ресурсы, используемые при возделывании и переработке овощей и фруктов. «Это задел на будущее, — отмечает глава союза Михаил Глушков. — Такой подход более важен, чем временно обнулять пошлину на ввоз, например, картофеля».Похоже, Минсельхоз предлагает также беспошлинный импорт говядины, свинины и субпродуктов. Ибо против отмены пошлин на эти товары выступает Национальная мясная ассоциация. По оценкам которой, мощности в мясной подотрасли российского АПК способны обеспечивать преобладающую часть внутрироссийского спроса.Та же позиция у Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) насчет возможной отмены пошлин на рыбную продукцию. Как считает глава ВАРПЭ Герман Зверев, это решение «с учетом ситуации с рублём не приведёт к снижению розничных цен на продукты, зато создаст дополнительную выгоду для иностранных поставщиков».Несмотря на эмбарго и все контрсанкции, доля импорта из дальнего зарубежья в технологическом обеспечении российского АПК, включая пищепром, сохраняется на уровне в 65-70%. Такую оценку делают практически все профильные структуры, вплоть до Росстата. Но они, конечно, не обязаны приводить данные Минсельхоза США, который оценивает этот уровень как минимум в 75%, что и делает российский рынок таким привлекательным для технологического импорта.Понятно, что такой импорт тоже не подешевеет, даже из-за коронавируса. Поэтому Г. Зверев абсолютно прав в своих сомнениях насчёт «удешевления» импортных продуктов. Опять же ввиду более высокой стоимости импорта из-за нынешнего курса российских денег. Слабеет рубль, а значит, растёт стоимость импорта сельхозоборудования и других технологических составляющих для АПК.Поэтому в перечень предлагаемого беспошлинного импорта вполне могут включить и товары ресурно-технологического сегмента АПК. За это сейчас выступает целый ряд отраслевых союзов. Но это, разумеется, надолго, если не навсегда отсрочит импортозамещение в материально-технической базе АПК всего ЕАЭС.По оценке журнала «Forbes» (6 декабря 2019 г.), реальная ситуация с импортозамещением в России, в том числе в АПК, обусловлена тем, чтоДаже в переводе конструкция аналитиков «Forbes» читается непросто, но суть ясна. Для того чтобы обеспечить требуемые объемы российского производства аналогов оборудования и комплектующих, которые ввозятся из дальнего зарубежья, нужны время и крупные инвестиции, а их нет. Нужно также и долговременное оживление внутреннего спроса. Но этого в современных условиях тем более не предвидится. К тому же и условия эти, как выясняется, увы, отнюдь не кратковременные.Вместо постскриптума. Процитируем Андрея Слепнева, министра Евразийской экономической комиссии по торговле: Артём Алексеев, Виктор Алексеев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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