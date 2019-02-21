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Импорт терроризма при помощи США: Коротченко рассказал, как сирийские боевики угрожают России

21 февраля 2019, 12:39  •  152 • Политика
Сирийские боевики, которым международная коалиция в очередной раз позволила уйти от удара, теперь угрожают России, утверждает военный эксперт Игорь Коротченко. Импорт терроризма на Южный Кавказ, в Среднюю Азию и пространство бывшего СССР будет осуществляться при помощи США.
Возглавляемая США коалиция в очередной раз объявила о завершении разгрома запрещенного в РФ террористического Исламского государства, но при этом разрушила всю гражданскую инфраструктуру в районе Багуз Фокани при семи тысячах жертв среди гражданского населения. При этом сирийские боевики скрылись в пустыне, а иностранные наемники просто испарились.
Член Общественного совета при Минобороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко полагает, что теперь остатки ИГ готовятся при помощи США импортировать терроризм в те регионы, которые интересуют Вашингтон.
"Они могут попытаться осуществить масштабную военно-политическую дестабилизацию прежде всего в бывших республиках СССР, в республиках Средней Азии, республиках Южного Кавказа, для того, чтобы дальше прорваться в Казахстан и в дальнейшем перенести войну в Российскую Федерацию", - отметил эксперт в комментарии ФАН.

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