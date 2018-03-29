Импорт-баттл

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Китай посоветовал США воздержаться от мер, которые могут спровоцировать дальнейшее ухудшение двусторонних отношений в сфере торговли. Пекин уже опубликовал перечень контрмер в ответ на решение американской администрации установить новые тарифы на сталь и алюминий.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий