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Импорт-баттл

29 марта 2018, 17:54  •  67 • Карикатуры

Китай посоветовал США воздержаться от мер, которые могут спровоцировать дальнейшее ухудшение двусторонних отношений в сфере торговли. Пекин уже опубликовал перечень контрмер в ответ на решение американской администрации установить новые тарифы на сталь и алюминий.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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