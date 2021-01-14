Импичмент Трампа остановлен, но Капитолий снова в осаде: Что происходит в столице США

В США лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался собирать верхнюю палату конгресса для импичмента президента США Дональда Трампа. Тем временем обстановка у здания Капитолия вновь накаляется.

Официально верхняя палата парламента США находится на зимних каникулах до 19 января. Сенат должен вернуться к работе за день до инаугурации нового президента США. И лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался проводить внеочередное собрание ради рассмотрения вопроса об импичменте Дональда Трампа, который и так покидает свой пост на следующей неделе.

Это уже вторая попытка демократов устроить импичмент Дональда Трампа. Прошлая завершилась полнейшим провалом и выставила всех участников на посмешище. Однако это не остановило демократов от новых попыток.

В то же время у здания Капитолия, где обсуждается вопрос об импичменте Трампа, снова собираются протестующие. Им навстречу вышла Национальная гвардия США. Часть военных также размещена внутри Капитолия для того, чтобы не допустить повторного штурма парламента.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заранее опубликовал обращение, в котором призвал людей воздержаться от насилия, нарушения закона и вандализма. Его опубликовала пресс-служба Белого дома. Все аккаунты Трампа в соцсетях по-прежнему забанены, а СМИ позволяют себе прерывать заявления главы государства, которые не согласуются с политикой канала и позицией истеблишмента.