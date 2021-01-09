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Импичмент Трампа или радиоактивный пепел: Сторонники Байдена поставили вопрос ребром

09 января 2021, 20:45  •  177 • Политика
Сторонники Джо Байдена поставили вопрос ребром о перспективах Дональда Трампа. Они считают, что только импичмент действующего президента может уберечь мир от превращения в радиоактивный пепел.
Члены Конгресса США планируют инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа уже в середине следующей недели. Об этом рассказала заместитель спикера Палаты представителей Кэтрин Кларк.
Идея исходит от Демократической партии, причём её поддержали около 200 человек. Они хотят сослаться на поправку к Конституции США о недееспособности главы государства.
При этом спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси продолжает разжигать ненависть к Трампу, которого она называет "агентом Путина". В частности, политик пообщалась с главой Объединённого комитета начальников штабов ВС генералом Марком Милли.
Темой диалога также стало лишение полномочий Трампа. Пелоси опасается, что глава государства может отдать приказ "о нанесении ядерного удара".
"Нельзя допустить, чтобы ситуация с этим неуравновешенным президентом стала ещё более опасной", - пояснила Пелоси.

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