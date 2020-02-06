Импичмент провалился: Трамп оправдан Сенатом по всем пунктам

5 февраля сенаторы большинством голосов отвергли как обвинение в злоупотреблении властью со стороны президента США, так и воспрепятствование расследованию Конгресса.

По первому пункту о злоупотреблении властью за оправдание Трампа отдали свои голоса 52 сенатора. 48 человек проголосовали за его виновность.

По второму пункту о воспрепятствовании расследованию Конгресса 52 сенатора выступили против обвинения, а 47 - признали Трампа виновным.

Таковы результаты голосования Сената в рамках заключительного заседания по судебному разбирательству в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Согласно законодательству, для того чтобы импичмент состоялся, за выдвинутые против президента обвинения должны были бы проголосовать не менее двух третей от общего числа сенаторов.

Перед финальным голосованием каждый из сенаторов получил возможность выступить с десятиминутной речью, в которой определяли свои позиции по выдвинутым против Трампа обвинениям.

Отметим, что республиканское большинство в Сенате поддержало своего однопартийца Трампа. Лишь один республиканец, Митт Ромни, поддержал во время голосования первый пункт обвинения - злоупотребление властью.

Напомним, в США в сентябре вокруг телефонной беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским разгорелся крупный политический скандал, который дал повод Палате представителей запустить процедуру импичмента в отношении американского президента.

О начале процедуры 24 сентября текущего года сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, обвинившая президента США в предательстве и нарушении "целостности выборов". В нижней палате Конгресса демократы обладают большинством голосов.

Как сообщали Nation News, Сенат США, в котором большинство представляют республиканцы, не сможет отказаться рассматривать вопрос об импичменте Трампа в том случае, если нижняя палата, находящаяся под контролем демократов, проголосует за эту процедуру.

В ходе больше похожих на театральные представления многочисленных слушаний, на которые вызывались только нужные демократам свидетели, они нарисовали ужасную картину, согласно которой "США управляет страшный преступник, который должен сидеть в тюрьме".

Подавив сопротивление республиканцев, демократы Палаты представителей в середине декабря прошлого года вынесли Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и воспрепятствование работе Конгресса. Демократы затягивали передачу дела в Сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в Сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.