Импичмент президента: Зеленский дал первое задание для новой Рады. Неотложное

Текст проекта закона "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" пока что не опубликован.

Документ отмечен украинским лидером как безотлагательный (неотложный).

Напомним, внесение законопроекта, устанавливающего порядок импичмента украинского президента, было одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского – правда, не первоочередным. Как следовало из его предвыборной программы, первым делом Зеленский обещал внести закон о народовластии. Это обещание до сих пор даже не вспоминалось.