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Импичмент президента: Зеленский дал первое задание для новой Рады. Неотложное

29 августа 2019, 17:54  •  120 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду на рассмотрение проект закона об импичменте главы государства. Об этом сообщается в четверг на сайте украинского парламента.
Текст проекта закона "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" пока что не опубликован.
Документ отмечен украинским лидером как безотлагательный (неотложный).
Напомним, внесение законопроекта, устанавливающего порядок импичмента украинского президента, было одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского – правда, не первоочередным. Как следовало из его предвыборной программы, первым делом Зеленский обещал внести закон о народовластии. Это обещание до сих пор даже не вспоминалось.

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