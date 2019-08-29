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Импичмент президента: Зеленский дал первое задание для новой Рады. Неотложное
29 августа 2019, 17:54 • 120 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду на рассмотрение проект закона об импичменте главы государства. Об этом сообщается в четверг на сайте украинского парламента.
Текст проекта закона "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" пока что не опубликован.
Документ отмечен украинским лидером как безотлагательный (неотложный).
Напомним, внесение законопроекта, устанавливающего порядок импичмента украинского президента, было одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского – правда, не первоочередным. Как следовало из его предвыборной программы, первым делом Зеленский обещал внести закон о народовластии. Это обещание до сих пор даже не вспоминалось.
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