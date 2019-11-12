Импичмент не спасёт сверхдержаву • 20 • Аналитика



Статья в американском журнале «Атлантик» повествует о тревожной ситуации в Соединенных Штатах. Великая держава буквально расколота пополам, и импичмент Дональда Трампа – лишь верхушка айсберга.



Недоверие президенту: скандал набирает обороты



В воскресенье 10 ноября знаменитый сенатор Линдси Грэм, занимающий пост председателя комитета Сената США по судебной системе, выступил с важным заявлением. По словам Грэма, если инициаторы импичмента не раскроют личность осведомителя, который сообщил о разговоре по телефону Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, процедура вынесения недоверия президенту и отстранения его от должности не будет действительной.







Грэм прав, поскольку если не раскрывается личность информатора, то его вполне могло и не быть вообще. Шансы на импичмент становятся очень призрачными, поскольку без реальных доказательств против Трампа процедура, даже в случае одобрения ее в Палате представителей, где большинство составляют демократы, будет свернута Сенатом США, где доминируют республиканцы.



Хотя Трампа вряд ли можно назвать фигурой, устраивающей абсолютно всех представителей элиты Республиканской партии США, они не пойдут на «сдачу» президента от республиканцев без весомых аргументов. Среди тех свидетелей, которых хотят допросить, помимо некоего анонимного осведомителя значатся Хантер Байден и бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер.







Напомним, что Трампа заподозрили в том, что он собирался убрать с предвыборной гонки своего вероятного соперника Джо Байдена и именно с этой целью якобы просил Владимира Зеленского инициировать расследование в отношении сына потенциального кандидата в президенты Хантера Байдена. Трамп захотел расследовать работу Хантера Байдена в различных иностранных компаниях, в том числе в украинской энергетической компании, где Байден числился в совете директоров, а также в китайской компании.



В интервью прессе Дональд Трамп даже обратился к Украине и Китаю с предложением вмешаться в ситуацию и расследовать роль, которую играет Хантер Байден в экономике этих государств. Естественно, что такие действия Трампа стали серьезным ударом по позициям Джо Байдена – 77-летнего демократа, бывшего вице-президентом в администрации Барака Обамы.



Истинные причины импичмента

Однако история с Хантером Байденом, при всей ее серьезности, отнюдь не является подлинным поводом для инициирования отставки американского президента. Американские элиты очень недовольны политикой Дональда Трампа и, в первую очередь, его внешнеполитическим курсом, который привел к тотальному изменению мировой политической и экономической ситуации.



В Вашингтоне «предъявляют» Трампу то, что он, во-первых, ослабил позиции Соединенных Штатов и фактически проиграл Ближний Восток, уступив его России. Вывод американских войск из Сирии, вторжение турецкой армии в районы, контролируемые сирийскими курдами, многократное усиление позиций России не только в сирийской, но и в ближневосточной политике в целом – разве все эти аргументы, вопрошают противники Трампа, не являются достаточными для его отставки?



В вину Трампу вменяют то, что Россия не просто взяла пальму первенства на Ближнем Востоке – она превратилась едва ли не в единственного важнейшего игрока ближневосточной политики. Сейчас Москву слушают все – Турция и Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ, Сирия и курды. Практически весь регион переориентировался на сотрудничество с Россией, что дало Москве возможность стать ключевым арбитром. И вот уже Россия, а не США, разводит в разные стороны участников конфликта – бывших американских протеже сирийских курдов и официального союзника США по НАТО Турцию. Разве такое можно было себе представить в совсем недалеком прошлом, когда именно США являлись ключевым партнером для всех стран региона, кроме Ирана и Сирии?









Для США потеря Ближнего Востока грозит очень серьезными переменами их политической роли во всем мире. Ведь на протяжении более чем полувека именно ближневосточное направление было одним из важнейших в американской внешней политике и Вашингтон предпринимал колоссальные усилия, чтобы противостоять проникновению на Ближний Восток Советского Союза и России. Теперь, как считают противники Трампа, все эти усилия оказались напрасными, раз Америка покинула регион и позволила России выстраивать хорошие отношения даже с своими собственными союзниками.



Еще один повод для недовольства Трампом – ситуация на Украине. До прихода к власти Трампа все складывалось относительно благополучно для США. В Киеве был «на троне» Петр Порошенко, окруженный оголтелыми русофобами, разрешать мирным путем конфликт на Донбассе никто не собирался.



Теперь Украина все больше демонстрирует готовность к изменениям: понятно, что жить так, как сейчас живет украинское государство, нельзя, и при всей одиозности Зеленского, он все же будет поадекватнее своего предшественника. Американская пресса критикует Трампа, обвиняя его в ослаблении Украины. Ведь президент сворачивает помощь Киеву, а это чревато, опять же, усилением позиций России.



Наконец, далеко не все довольны и торговыми войнами, развязанными администрацией Трампа. Ведь финансовые интересы значительной части американского истеблишмента были завязаны на крепких экономических связях с Китаем, с Евросоюзом, и отказываться от своих денег или даже уменьшать их количество эти представители американской элиты совсем не хотят.



Америка расколота пополам

Но даже если Трамп и будет отстранен от президентского поста, общую политическую ситуацию в США это уже мало изменит. Америка расколота пополам и эти две половины ненавидят друг друга. Один полюс – «старая добрая Америка», точнее то, что от нее осталось. Это приверженцы ценностей свободного рынка, утверждения американского политического и экономического могущества во всем мире. Эти люди считают, что Америку построили белые англосаксы, на худой конец – европейские эмигранты, и именно им, что называется, и решать настоящее и будущее американского государства.



Аризона, Флорида, Мичиган, Северная Каролина – это далеко не полный перечень штатов, в которых решение об отстранении Дональда Трампа будет воспринято крайне негативно. Ведь здесь с действующим главой государства связывали определенные надежды.



Вторая половина Америки, второй полюс – приверженцы леволиберальных ценностей, которые сегодня голосуют за демократов. Это и убежденные левые либералы, и афроамериканцы, и иммигранты из азиатских стран, и «прогрессивная общественность» в лице феминисток, сексуальных и прочих меньшинств, экологических экстремистов. На прошлых выборах они поддерживали Хиллари Клинтон – поборницу прав человека, визжавшую от радости при просмотре кадров зверской расправы над 70-летним ливийским лидером Муаммаром Каддафи.







На этих выборах кандидат от демократов – Джо Байден. Именно его отстранения от выборов пытается добиться Дональд Трамп. Но если Байдена уберут, то главным кандидатом от демократов станет сенатор Элизабет Уоррен. Эта семидесятилетняя дама является ярой сторонницей левого, экологического крыла демократов. И она уже обозначила, что в случае победы на выборах первым делом введет мораторий на любые новые разработки нефтяных месторождений. Срежиссированный госпереворот?



Кроме того, Уоррен обещает запретить фрекинг, то есть добычу сланцевой нефти. Сегодня он дает 70% всех американских поступлений. И можно себе представить, к каким последствиям приведет американскую экономику решение о запрете фрекинга.



То есть, Соединенные Штаты, победи Уоррен на выборах, могут ждать еще более масштабные потрясения, чем сегодня. Даже если Уоррен не будет в действительности столь радикальна, как в своем «Твиттере», это не означает, что она не приступит к каким-то реформам, направленным на ослабление нефтедобычи и, соответственно, на подрыв экономической базы современных США.







Понимающие это люди боятся победы демократов больше огня. Но не меньшее количество американцев, напротив, искренне аплодируют подобным заявлениям демократических лидеров. И столкновение демократов и республиканцев неизбежно, будь или не будь Уоррен или Байден кандидатами, отправься Трамп в отставку или не отправься.



Прийти к консенсусу две части американского политического поля не могут и, похоже, не смогут никогда. Временные компромиссы возможны, но и то с очень большими оговорками. Америка, некогда казавшаяся единой и непобедимой, трещит по швам и причиной тому – само социальное устройство американского общества.



«Рабы корпораций» — средний класс, патриархальные жители американской глубинки, различные леваки и фрики, нищие и криминализованные обитатели гетто больших городов – афроамериканцы и латиноамериканцы, иммигранты из Азии, забытые индейцы резерваций. Все это – Америка, все это – американцы. И как найти общие задачи, общие интересы у столь различающихся людей, живущих в совершенно разных условиях. Кто-то устраивается в Google, а кто-то не умеет даже читать и писать – социальная поляризация в США колоссальна.



Либералы любят сравнивать Россию и США, но нашей стране пока еще и не снился тот уровень поляризации, который существует в США. Кажущееся внешнее благополучие американской империи во многом построено на фундаменте нерешенных внутренних социальных и экономических проблем. И Дональд Трамп, в отличие от многих других представителей американского истеблишмента, прекрасно понимает всю сложность американского бытия, но что он может сделать?



Если говорить о дальнейшем развитии событий, то оно, безусловно, будет выглядеть так: сначала демократическое большинство Палаты представителей поддержит импичмент Трампа, но затем республиканский Сенат его отклонит. Тогда американская политическая система окончательно погрузится в кризис, поскольку какого-либо разумного решения сложившейся ситуации не видно. И его просто не существует. Каждый останется при своем мнении, а подчиняться большинству можно лишь тогда, когда оно действительно является большинством, а не имеет превосходство в несколько процентов.



России и Китаю остается лишь наблюдать и радоваться. И поддерживать кого угодно – Трампа против Байдена и Уоррен против Трампа, демократов и республиканцев. Чем более безумные инициативы у кандидатов в президенты, чем более подрывным потенциалом они обладают, тем лучше для соперников США в международной политике. Статья в американском журнале «Атлантик» повествует о тревожной ситуации в Соединенных Штатах. Великая держава буквально расколота пополам, и импичмент Дональда Трампа – лишь верхушка айсберга.В воскресенье 10 ноября знаменитый сенатор Линдси Грэм, занимающий пост председателя комитета Сената США по судебной системе, выступил с важным заявлением. По словам Грэма, если инициаторы импичмента не раскроют личность осведомителя, который сообщил о разговоре по телефону Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, процедура вынесения недоверия президенту и отстранения его от должности не будет действительной.Грэм прав, поскольку если не раскрывается личность информатора, то его вполне могло и не быть вообще. Шансы на импичмент становятся очень призрачными, поскольку без реальных доказательств против Трампа процедура, даже в случае одобрения ее в Палате представителей, где большинство составляют демократы, будет свернута Сенатом США, где доминируют республиканцы.Хотя Трампа вряд ли можно назвать фигурой, устраивающей абсолютно всех представителей элиты Республиканской партии США, они не пойдут на «сдачу» президента от республиканцев без весомых аргументов. Среди тех свидетелей, которых хотят допросить, помимо некоего анонимного осведомителя значатся Хантер Байден и бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер.Напомним, что Трампа заподозрили в том, что он собирался убрать с предвыборной гонки своего вероятного соперника Джо Байдена и именно с этой целью якобы просил Владимира Зеленского инициировать расследование в отношении сына потенциального кандидата в президенты Хантера Байдена. Трамп захотел расследовать работу Хантера Байдена в различных иностранных компаниях, в том числе в украинской энергетической компании, где Байден числился в совете директоров, а также в китайской компании.В интервью прессе Дональд Трамп даже обратился к Украине и Китаю с предложением вмешаться в ситуацию и расследовать роль, которую играет Хантер Байден в экономике этих государств. Естественно, что такие действия Трампа стали серьезным ударом по позициям Джо Байдена – 77-летнего демократа, бывшего вице-президентом в администрации Барака Обамы.Однако история с Хантером Байденом, при всей ее серьезности, отнюдь не является подлинным поводом для инициирования отставки американского президента. Американские элиты очень недовольны политикой Дональда Трампа и, в первую очередь, его внешнеполитическим курсом, который привел к тотальному изменению мировой политической и экономической ситуации.В Вашингтоне «предъявляют» Трампу то, что он, во-первых, ослабил позиции Соединенных Штатов и фактически проиграл Ближний Восток, уступив его России. Вывод американских войск из Сирии, вторжение турецкой армии в районы, контролируемые сирийскими курдами, многократное усиление позиций России не только в сирийской, но и в ближневосточной политике в целом – разве все эти аргументы, вопрошают противники Трампа, не являются достаточными для его отставки?В вину Трампу вменяют то, что Россия не просто взяла пальму первенства на Ближнем Востоке – она превратилась едва ли не в единственного важнейшего игрока ближневосточной политики. Сейчас Москву слушают все – Турция и Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ, Сирия и курды. Практически весь регион переориентировался на сотрудничество с Россией, что дало Москве возможность стать ключевым арбитром. И вот уже Россия, а не США, разводит в разные стороны участников конфликта – бывших американских протеже сирийских курдов и официального союзника США по НАТО Турцию. Разве такое можно было себе представить в совсем недалеком прошлом, когда именно США являлись ключевым партнером для всех стран региона, кроме Ирана и Сирии?Для США потеря Ближнего Востока грозит очень серьезными переменами их политической роли во всем мире. Ведь на протяжении более чем полувека именно ближневосточное направление было одним из важнейших в американской внешней политике и Вашингтон предпринимал колоссальные усилия, чтобы противостоять проникновению на Ближний Восток Советского Союза и России. Теперь, как считают противники Трампа, все эти усилия оказались напрасными, раз Америка покинула регион и позволила России выстраивать хорошие отношения даже с своими собственными союзниками.Еще один повод для недовольства Трампом – ситуация на Украине. До прихода к власти Трампа все складывалось относительно благополучно для США. В Киеве был «на троне» Петр Порошенко, окруженный оголтелыми русофобами, разрешать мирным путем конфликт на Донбассе никто не собирался.Теперь Украина все больше демонстрирует готовность к изменениям: понятно, что жить так, как сейчас живет украинское государство, нельзя, и при всей одиозности Зеленского, он все же будет поадекватнее своего предшественника. Американская пресса критикует Трампа, обвиняя его в ослаблении Украины. Ведь президент сворачивает помощь Киеву, а это чревато, опять же, усилением позиций России.Наконец, далеко не все довольны и торговыми войнами, развязанными администрацией Трампа. Ведь финансовые интересы значительной части американского истеблишмента были завязаны на крепких экономических связях с Китаем, с Евросоюзом, и отказываться от своих денег или даже уменьшать их количество эти представители американской элиты совсем не хотят.Но даже если Трамп и будет отстранен от президентского поста, общую политическую ситуацию в США это уже мало изменит. Америка расколота пополам и эти две половины ненавидят друг друга. Один полюс – «старая добрая Америка», точнее то, что от нее осталось. Это приверженцы ценностей свободного рынка, утверждения американского политического и экономического могущества во всем мире. Эти люди считают, что Америку построили белые англосаксы, на худой конец – европейские эмигранты, и именно им, что называется, и решать настоящее и будущее американского государства.Аризона, Флорида, Мичиган, Северная Каролина – это далеко не полный перечень штатов, в которых решение об отстранении Дональда Трампа будет воспринято крайне негативно. Ведь здесь с действующим главой государства связывали определенные надежды.Вторая половина Америки, второй полюс – приверженцы леволиберальных ценностей, которые сегодня голосуют за демократов. Это и убежденные левые либералы, и афроамериканцы, и иммигранты из азиатских стран, и «прогрессивная общественность» в лице феминисток, сексуальных и прочих меньшинств, экологических экстремистов. На прошлых выборах они поддерживали Хиллари Клинтон – поборницу прав человека, визжавшую от радости при просмотре кадров зверской расправы над 70-летним ливийским лидером Муаммаром Каддафи.На этих выборах кандидат от демократов – Джо Байден. Именно его отстранения от выборов пытается добиться Дональд Трамп. Но если Байдена уберут, то главным кандидатом от демократов станет сенатор Элизабет Уоррен. Эта семидесятилетняя дама является ярой сторонницей левого, экологического крыла демократов. И она уже обозначила, что в случае победы на выборах первым делом введет мораторий на любые новые разработки нефтяных месторождений.Кроме того, Уоррен обещает запретить фрекинг, то есть добычу сланцевой нефти. Сегодня он дает 70% всех американских поступлений. И можно себе представить, к каким последствиям приведет американскую экономику решение о запрете фрекинга.То есть, Соединенные Штаты, победи Уоррен на выборах, могут ждать еще более масштабные потрясения, чем сегодня. Даже если Уоррен не будет в действительности столь радикальна, как в своем «Твиттере», это не означает, что она не приступит к каким-то реформам, направленным на ослабление нефтедобычи и, соответственно, на подрыв экономической базы современных США.Понимающие это люди боятся победы демократов больше огня. Но не меньшее количество американцев, напротив, искренне аплодируют подобным заявлениям демократических лидеров. И столкновение демократов и республиканцев неизбежно, будь или не будь Уоррен или Байден кандидатами, отправься Трамп в отставку или не отправься.Прийти к консенсусу две части американского политического поля не могут и, похоже, не смогут никогда. Временные компромиссы возможны, но и то с очень большими оговорками. Америка, некогда казавшаяся единой и непобедимой, трещит по швам и причиной тому – само социальное устройство американского общества.«Рабы корпораций» — средний класс, патриархальные жители американской глубинки, различные леваки и фрики, нищие и криминализованные обитатели гетто больших городов – афроамериканцы и латиноамериканцы, иммигранты из Азии, забытые индейцы резерваций. Все это – Америка, все это – американцы. И как найти общие задачи, общие интересы у столь различающихся людей, живущих в совершенно разных условиях. Кто-то устраивается в Google, а кто-то не умеет даже читать и писать – социальная поляризация в США колоссальна.Либералы любят сравнивать Россию и США, но нашей стране пока еще и не снился тот уровень поляризации, который существует в США. Кажущееся внешнее благополучие американской империи во многом построено на фундаменте нерешенных внутренних социальных и экономических проблем. И Дональд Трамп, в отличие от многих других представителей американского истеблишмента, прекрасно понимает всю сложность американского бытия, но что он может сделать?Если говорить о дальнейшем развитии событий, то оно, безусловно, будет выглядеть так: сначала демократическое большинство Палаты представителей поддержит импичмент Трампа, но затем республиканский Сенат его отклонит. Тогда американская политическая система окончательно погрузится в кризис, поскольку какого-либо разумного решения сложившейся ситуации не видно. И его просто не существует. Каждый останется при своем мнении, а подчиняться большинству можно лишь тогда, когда оно действительно является большинством, а не имеет превосходство в несколько процентов.России и Китаю остается лишь наблюдать и радоваться. И поддерживать кого угодно – Трампа против Байдена и Уоррен против Трампа, демократов и республиканцев. Чем более безумные инициативы у кандидатов в президенты, чем более подрывным потенциалом они обладают, тем лучше для соперников США в международной политике. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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