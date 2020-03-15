Импичмент для двоих: акцию против Зеленского в Одессе поддержала лишь пара активистов

Акция за импичмент президента Украины Владимира Зеленского в Одессе собрала лишь двух отчаянных активистов. Молодые люди митинговали у Дюка. Они разместили государственные флаги и крутили грустные украинские песни про «русифiкованi мiста».

Дюк не мог сообразить, чем провинился. Сам он приехал из Парижа, говорил по-французски и никого не русифицировал. Что не помешало Эммануилу Осиповичу найти с горожанами общий язык, сделать для города много полезного. Потомок знаменитого кардинала из «Трех мушкетеров» превратил жемчужину у моря в крупнейший торговый порт, открыл гимназию и коммерческое училище, а также Ришельевский лицей.

В Одессе Дюк является безусловным рекордсменом по количеству топонимов своего имени: улица, лестница, сад, кинотеатр, коньяк и даже футбольный клуб ветеранов. «Патриоты» пока и близко не могут похвастаться столь высоким КПД. В их активе только прогулка на свежем воздухе, замаскированная под акцию протеста.

Одесситы бросали на активистов косые взгляды и бойко пробегали мимо. И дело здесь не в поддержке Зеленского. К Владимиру Александровичу накопилось много вопросов и претензий. Но для митингов сейчас не время и не место.

На Украину пришел коронавирус, так что общественные усилия целиком сосредоточены на борьбе с опасным недугом. Официально на Украине подтверждено три случая заболевания, два из которых — с летальным исходом. Эта статистика вряд ли отражает реальное положение вещей. Тестов для выявления вируса в стране критически мало. К примеру, если в России проверку на COVID-19 прошли 95 тысяч человек, то на Украине — только 55. Не тысяч.

Медики не всегда готовы помочь его потенциальным носителям. При выявлении тревожных симптомов рекомендации врачей сводятся к самоизоляции пациента. Прогнозы специалистов, в основном, неутешительны. Журналист Юрий Ткачев ожидает, что смертность от короновируса составит до 12%. Подозрения на заболевание коронавирусом есть и в одесском регионе. Сейчас проверку проходит жительница Саратского района Одесской области.

«Если учесть, что больные коронавирусом COVID-19 становятся распространителями заболевания еще до того, как у них появятся симптомы, число зараженных может быть значительным. К счастью, до сих пор все случаи подозрения на коронавирус в Одесской области, а их было уже несколько, не подтверждались», — передает Timer.

Для многих граждан необходимая медицинская помощь попросту недоступна. В этом свете тревога киевских властей выглядит вполне оправданно. Горький опыт европейских соседей также подтверждает необходимость жестких и решительных мер. Президент Зеленский обратился к гражданам со специальным заявлением.

Он огласил ряд чрезвычайных мер. Украина закрывает границы для въезда и выезда. В распоряжении у граждан 72 часа, чтобы вернуться домой. Иностранным гражданам въезд запрещен. Отменяются все массовые мероприятия. Зеленский порекомендовал пожилым людям не покидать свои дома. А желающих помитинговать глава Украины попросил подождать неделю-другую, пока эпидемия не сбавит обороты.

Но некоторым невтерпеж…

Хотя масштаб одесской акции не впечатлил, дела украинского президента складываются неважно. Зеленский и его команда вынуждены плясать под дудку националистов, власть Владимира Александровича эфемерна. На днях этот тезис был наглядно доказан на примере Сергея Сивохо, презентовавшего национальную платформу примирения. «Ветераны АТО» попросту запинали Сивохо, так что политик рухнул на пол.

Хулиганские и незаконные действия «героев», как обычно, сошли им с рук. Суд отпустил злоумышленников на свободу. Этим ребятам беспокоиться не о чем. Более того, полиция и прочие официальные лица стали на сторону нападавших. И показательно открестились от Сивохо — человека Зеленского. Пострадавший политик пытается не терять оптимизм.

«Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог», — отметил советник секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса.

Беда в том, что именно эти «некоторые» реально формируют политическую повестку на Украине. После инцидента с Сивохо проблемы возникли только у самого Сергея. Главный декоммунизатор Вятрович уже накатал в Службе безопасности Украины заявление о государственной измене. Бывший глава «национальной памяти» не одобряет прямой диалог с представителями Донецкой и Луганской народных республик. «Активисты» из «Национального корпуса» тоже обратились в правоохранительные органы.

Националисты не одобряют ничего, что могло бы принести мир Донбассу. А Зе-команда боится разгневать националистов.