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Импичмент будет не Трампу, а Байдену: Русским посоветовали послать США "на три буквы"

18 января 2021, 15:35  •  215 • Политика
Владимир Жириновский считает, что импичмент в США в конечном итоге объявят не Дональду Трампу, а Джо Байдену. Зато Трампа могут убить. По мнению политика, для России сейчас главное - обрести максимальную независимость от других стран и США в частности, чтобы иметь возможность "послать всех на три буквы".
Российский политик, депутат Госдумы Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с выборами в США. Он заявил в беседе с "Радио КП", что Трампа будут "пытаться додавить", но не получится, поскольку за него стоит "пол-Америки". Жириновский предположил, что импичмент будет объявлен Сенатом вовсе не Трампу, а его противнику Джо Байдену, который победил на выборах президента.
"Уже в первый день его функционирования, 21-го, в четверг, республиканцы уже могут поставить на повестку дня голосование и импичмент по Байдену", - уверен Жириновский. Депутат пояснил, что на это даже больше оснований, включая известные коррупционные дела на Украине и в Китае, в которых замешан сам Байден и его сын. "За это нужно гнать в три шеи из Белого дома", - возмутился политик.
Что касается Дональда Трампа, то тут, по мнению Жириновского, возможен худший вариант - его могут убить. "Поэтому надо Трампу беречься сейчас", - считает лидер думской фракции. Политик также посоветовал России развивать свои социальные сети по всему миру, а также постараться избавиться от зависимости от западной банковской системы. В частности, он предложил взять за основу российскую карту "Мир": "Мы ж имеем карточку "Мир". Наплевать нам на эту мастеркард, виза. Русская карточка "Мир". И всех на три буквы пошлём".

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