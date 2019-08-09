Имперские облигации: во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён

Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT. Между тем ещё в 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Москва обязалась выплатить $400 млн французским вкладчикам. Однако, по словам депутата, «через 100 с лишним лет внуки и правнуки разорённых держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег» и остаются «потерпевшими». Как подчеркнули опрошенные RT эксперты, с точки зрения международного права вопрос был окончательно закрыт на уровне правительств двух стран, а потому никаких финансовых претензий в отношении Москвы быть не может.

Французскому правительству следует обратить внимание на права французских держателей облигаций, выданных Россией во второй половине XIX — начале XX веков. Об этом говорится в запросе депутата Национального собрания Франции Франсиса Веркамера, направленном министру по вопросам государственной службы и бюджета Жеральду Дарманену.

Как отмечается в документе, с текстом которого ознакомился RT, французские граждане присоединились к займам, выданным России для модернизации экономики в XIX веке. Однако впоследствии эти долги были аннулированы советской властью, подчёркивает депутат, а французские граждане якобы так и «остаются потерпевшими».

Напомним, в 1867 году царские железнодорожные компании начали выпускать государственные облигации, обеспеченные золотом. Французские инвесторы в течение трёх последующих десятилетий вложили в них около 15 млрд франков (что эквивалентно современным €53 млрд).

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с RT подчеркнул, что инвестиции Франции в российские предприятия в конце XIX века объяснялись не только экономическими причинами, но и геополитическими.

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РИА Новости

«В последней четверти XIX века сложились такие геополитические условия в рамках Европы, что Франция, в политическом плане стремясь обеспечить себе безопасность, пошла на беспрецедентное по тому времени сближение с Россией ввиду германской угрозы, особенно после Франко-прусской войны. Поэтому в начале 90-х годов XIX века был заключён военно-политический союз, но и, поскольку российская экономика была на подъёме и требовались кредиты, было вполне разумно вкладывать в нашу страну», — отметил эксперт.

Некоторые вкладчики из Франции даже успели получить прибыль. Однако в 1918 году возглавлявший советское правительство Владимир Ленин подписал Декрет об аннулировании всех государственных внутренних и внешних займов царского и Временного правительств. В связи с этим главы европейских государств направили правительству РСФСР протесты. Советская Россия выдвинула встречные претензии о необходимости оплатить ущерб, который нанесли республике французские интервенты во время Гражданской войны.

Кроме того, Ленин подчёркивал, что готов выплатить долги в обмен на заключение мира и признание советской власти другими странами.

«Мы готовы заплатить все долги Франции и другим государствам, лишь бы мир был на деле, а не на словах формально подписан и утверждён правительствами Англии, Франции, Соединённых Штатов, Японии, Италии», — заявлял глава правительства Советской России.

Однако Франция не приняла такие условия и продолжила поддерживать белогвардейцев. Переговоры возобновились в 1980-е. В 1997 году Москва и Париж всё же заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами Российской империи.

Между тем Франсис Веркамер в своём запросе утверждает, что выплаты якобы не соответствовали реальным суммам ценных бумаг.

«Через 100 с лишним лет внуки и правнуки разорённых держателей (облигаций. — RT) продолжают требовать возврата вложенных денег. Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство Российской Федерации согласилось выплатить $400 млн, держатели облигаций остаются потерпевшими. Конечно, им вернули деньги, однако в большинстве случаев выплаты не соответствовали реальным суммам облигаций», — указывается в документе.

В своём запросе министру по вопросам государственной службы и бюджета он подчёркивает, что потомки инвесторов хотят разъяснить, какие меры французское правительство готово принять, чтобы «уплатить кредиторскую задолженность и окончательно разрешить эту тяжбу».

Вопрос был окончательно урегулирован

Вопрос о возврате вложенных средств французские потомки вкладчиков поднимали и раньше. Так, в июле 2018 года СМИ сообщили о намерении около 400 тыс. французов добиться от России выплат в размере €30 млрд по облигациям царских времён. Свои претензии они аргументируют тем, что «Россия давно не банкрот».

Однако ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с RT подчеркнул, что вопрос о выплатах России французским держателям облигацией был окончательно решён договором, подписанным двумя государствами в 1997 году.

«Этот вопрос был окончательно урегулирован на уровне правительств двух стран. Но во Франции есть несколько ассоциаций таких вкладчиков, которые всё время требуют, недовольны и рассчитывают дополнительно получить от России определённые суммы. Но этот вопрос закрыт, к нему никто не будет возвращаться, несмотря на просьбы со стороны каких-то общественных организаций. Так что здесь с юридической точки зрения никаких перспектив у этих людей, которые обращаются во французские органы власти, нет», — сообщил эксперт.

Кроме того, ранее в Министерстве экономики и финансов Франции также заявили, что споры между двумя государствами были устранены и Париж воздерживается от любых требований к Москве по этому вопросу.

«Межгосударственные споры между Французской Республикой и Российской Федерацией по вопросу русских займов были ликвидированы подписанием 27 мая 1997 года соглашения между двумя странами, по которому Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года, а также воздерживаются от поддержки требований своих граждан, связанных с этими долгами», — сообщили в ведомстве.

При этом в министерстве считают, что заключённый договор не позволяет лишить «французских физических лиц, даже получивших компенсацию, права выставлять долговые требования».

Национальное собрание Франции

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«Приняла на себя все обязательства»

С точки зрения международного права вопрос о каких-либо дальнейших выплатах со стороны России закрыт, подчеркнул в разговоре с RT руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

«После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времён были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть (например, кто-то не признаёт этого соглашения), они адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством. К этому вопросу возврата юридически быть не может», — подчеркнул эксперт.

Между тем вопрос о выплате долгов царских времён ранее регулировался не только между Россией и Францией. Так, ещё в 1986 году глава советского правительства Михаил Горбачёв подписал с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер соглашение об урегулировании госдолга дореволюционной России. Королевство обязалось выплатить своим подданным, владевшим облигациями Российской империи, компенсации за счёт реализации 5,5 т золота Николая II, хранившегося в одном из английских банков.

Кроме того, в 2017 году Россия погасила долг перед Боснией и Герцеговиной, который стал последним урегулированным обязательством СССР перед иностранным государством-кредитором.