Империя Трампа и империя Путина: как ужиться на одной планете • 67 • Аналитика







Недавний сингапурский саммит Трампа с Ким Чен Ыном, также неожиданный и невразумительный по своим итогам, получает теперь очевидное объяснение – это подготовленный Дональдом Трампом плацдарм и трамплин для встречи с Владимиром Путиным. После встречи с северокорейским «человеком-ракетой» Ыном почему же Трамп не может встретиться с Путиным? Тем более что двум президентам ядерных сверхдержав есть о чём поговорить.





Видимо, эта комбинация начала прорабатываться в Вашингтоне с назначения Джона Болтона, также неожиданном, советником президента Трампа по национальной безопасности. Болтон – это символ для Америки, он имеет репутацию даже не ястреба, но «дьявола во плоти» на страже американских интересов. Так назвал его недавно при личной встрече и Джеймс Мэттис, который и сам является немного «дьяволом» – министром обороны с репутацией «бешеного пса».



Этот тощий «американский Жириновский» с седыми усами отстаивал с пеной у рта национальные интересы США задолго до Трампа, и взят им, видимо, в качестве страховки от обвинений американских демократов-демагогов и фейк-СМИ в новом «сговоре с Путиным». Именно на Болтона возложена подготовка саммита Трамп – Путин.



Вообще, в этой многоходовке чувствуется рука экс-госсекретаря Генри Киссинджера, 90-летнего старикана, который очень даже жив и с самого начала стал советником президента Трампа. Кстати, Генри старый знакомец Владимира Путина. Наверняка тень Киссинджера будет незримо витать на будущей встрече Трампа и Путина как продолжение бесед самого Генри с Владимиром…



Только что с большим успехом провалился саммит G7 в Канаде, где Дональд Трамп вёл себя по отношению к союзникам без всякого почтения, это их, кажется, более всего уязвило, а отнюдь не отсутствие каких-либо результатов по итогам встречи. Немецкая пресса назвала Трампа даже «врагом в Белом доме». Здесь напрашивается аналогия с «врагом в Кремле», и вот они встретятся, и о чём будут говорить? Они будут говорить о Европе, которая на G7 не оказала уважения России и Владимиру Путину, и во главе этого антиросийского шабаша была канцлер Германии Ангела Меркель. Кажется, за такую откровенность она и получила две шоколадные конфеты от Дональда Трампа.



Трамп подавил своих демагогов-неоконов и стал полновластным президентом, когда поставил свою креатуру в Госдепе и в ЦРУ. Наши эксперты-американисты прогнозируют ему большие неприятности и даже поражение на промежуточных выборах в Конгресс, уже в ноябре. Это никак невозможно, потому что Трамп уже собрал свою президентскую власть в кулак, и он обрушит его на Конгресс. Делегация Конгресса собирается в Москву на встречу со своими российскими коллегами. Это что? Это капитуляция Конгресса, и не перед Трампом, но перед наступающей империей Трампа. Поэтому Дональд Трамп так уверенно вёл себя в Канаде на G7 с европейскими демагогами.



Помнится, в прошлом году наши американисты прогнозировали Трампу «неизбежный импичмент», и сегодня самое время задуматься: о чём они вообще думают? В США снижаются налоги, уровень безработицы, в страну стали возвращаться из-за рубежа компании – вот почему Трамп одерживает и неизбежно одержит победу над своими «демократическими» противниками со всеми их странными «ценностями». Вроде Хиллари Клинтон, которая опять выступила с обвинениями России в подрыве «демократии»! Демагогия умирает, но не сдаётся! Цыгане — первая жертва. Но не последняя



Европа в шоке после саммита с Трампом в Канаде, а Британия в шоке со Скрипалями. Как ближайший союзник США, Лондон пытается сохранить лицо, и заявляет, что главное в том, чтобы встреча Трампа с Путиным прошла после саммита Трампа с НАТО 11 – 13 июля. А какая разница? «До» — будут одни плюсы, «после» — другие плюсы, и какие больше? Хорошо, что после саммита G7 в Канаде!



Лондон боится, что президент Трамп припомнит ему «дело Скрипалей». Для Трампа «отравление Скрипалей» стало неожиданностью, и он потребовал доказательств. А вот для тогдашнего госсекретаря Рекса Тиллерсона это не было неожиданностью, он сразу поддержал Лондон в «деле Скрипалей», этой явной операции по изоляции России от Запада, и в первую очередь от Трампа. Тиллерсон был с позором уволен Трампом по твиттеру, а Лондон он держит теперь на крючке со Скрипалями, грозя в любой момент потребовать доказательств «вины России». И всю Европу подцепил на крючок заодно с Лондоном. Доказательств-то нет, и не будет, и Скрипали неожиданно для премьера Терезы Мэй выжили, но молчат.



Трамп не поддержал и этим провалил политику европейских и своих демагогов-неоконов, направленную на изоляцию России «со Скрипалями». С большими последствиями для них. В частности, почему состоялся Чемпионат мира по футболу в России, и не состоялся его бойкот Западом? Это Трамп, развалив «изоляцию России», создал политические условия для его проведения, и Путин, наверняка, поблагодарит его за это.



На саммите в Канаде произошла политическая катастрофа Европы, и Трамп, наверное, с Киссинджером, раздумывают, как с этим быть, что из этого можно извлечь для Америки. Европа в растерянности. Меркель идёт на уступки на внутреннем фронте своему министру МВД Хорсту Зеехоферу по миграционной политике, и на внешнем европейском, согласившись с созданием Единой финансовой системой ЕС, против чего ранее возражала. Скоропалительно выдвинутая идея создания Совбеза Европы – это похоже на крик отчаяния. Пришедшие к власти в Италии евроскептики устами вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини не стесняются заявлять, что само «существование Евросоюза определится в течение года». Поставки военной авиатехники МО РФ



Понятно, что помимо главной европейской темы, Трамп и Путин будут обсуждать проблему Крыма и что-то ещё. Об этом хотел что-то узнать Порошенко, два раза звонил к Путину: беспокоится, насколько большим будет это «что-то». Трамп уже «отдал» Крым, сделав ответственным за него Барака Обаму, но как быть с остальной Украиной и Донбассом? И чем будет расплачиваться Путин?



Вообще, империи Трампа, советником которой является также нобелевский лауреат по экономике Стиглиц, нужно экономически разобраться с Европой — «сбалансировать торговлю», которая, по мнению Трампа (и Стиглица?) «извлекает пользу за счёт США». Для этого Европу, и в первую очередь Германию, нужно оставить без дешёвого русского трубного газа, и перевести на американский СПГ, то есть США нужно заблокировать СП – 2. В этом состоят реальные интересы Америки, об этом на разных уровнях консолидированно заявляют трамповские представители. Санкции против европейских компаний, строящих СП – 2, США уже готовятся, об этом сделаны как бы солидные утечки в солидную западную прессу. Видимо, они будут главной темой саммита Трамп – Путин, помимо общих вопросов стратегической безопасности.



Декларация по итогам предстоящих переговоров Трампа и Путина уже готова, если вопрос о самих переговорах решён, скорее всего, она повторит своими общими заявлениями и расплывчатыми формулировками итоговый сингапурский документ. Важные достигнутые президентами договорённости останутся невысказанными вслух, в писанную на дорогой бумаге Декларацию не войдут: это понимают все союзники, коллеги и партнёры, но ничего поделать с этим не могут. Говорят, что президент США Дональд Трамп непредсказуем, и это осложняет и усложняет международные отношения. Это заблуждение, Трамп очень логичен, просто он следует своей имперской логике и говорит что думает. Он не демагог. Его логика железная, и он идёт к своей цели, преодолевая всё на своём пути. Известно, что Трамп считает важным встретиться с президентом Путиным, представляющим другую империю на этой планете, он никогда не скрывал этого, но только сейчас стало понятно, как он шёл к этой цели, когда неожиданно для всего мира, в том числе атлантического сообщества, открылась подготовка его саммита с Путиным уже в июле этого года.Недавний сингапурский саммит Трампа с Ким Чен Ыном, также неожиданный и невразумительный по своим итогам, получает теперь очевидное объяснение – это подготовленный Дональдом Трампом плацдарм и трамплин для встречи с Владимиром Путиным. После встречи с северокорейским «человеком-ракетой» Ыном почему же Трамп не может встретиться с Путиным? Тем более что двум президентам ядерных сверхдержав есть о чём поговорить.Видимо, эта комбинация начала прорабатываться в Вашингтоне с назначения Джона Болтона, также неожиданном, советником президента Трампа по национальной безопасности. Болтон – это символ для Америки, он имеет репутацию даже не ястреба, но «дьявола во плоти» на страже американских интересов. Так назвал его недавно при личной встрече и Джеймс Мэттис, который и сам является немного «дьяволом» – министром обороны с репутацией «бешеного пса».Этот тощий «американский Жириновский» с седыми усами отстаивал с пеной у рта национальные интересы США задолго до Трампа, и взят им, видимо, в качестве страховки от обвинений американских демократов-демагогов и фейк-СМИ в новом «сговоре с Путиным». Именно на Болтона возложена подготовка саммита Трамп – Путин.Вообще, в этой многоходовке чувствуется рука экс-госсекретаря Генри Киссинджера, 90-летнего старикана, который очень даже жив и с самого начала стал советником президента Трампа. Кстати, Генри старый знакомец Владимира Путина. Наверняка тень Киссинджера будет незримо витать на будущей встрече Трампа и Путина как продолжение бесед самого Генри с Владимиром…Только что с большим успехом провалился саммит G7 в Канаде, где Дональд Трамп вёл себя по отношению к союзникам без всякого почтения, это их, кажется, более всего уязвило, а отнюдь не отсутствие каких-либо результатов по итогам встречи. Немецкая пресса назвала Трампа даже «врагом в Белом доме». Здесь напрашивается аналогия с «врагом в Кремле», и вот они встретятся, и о чём будут говорить? Они будут говорить о Европе, которая на G7 не оказала уважения России и Владимиру Путину, и во главе этого антиросийского шабаша была канцлер Германии Ангела Меркель. Кажется, за такую откровенность она и получила две шоколадные конфеты от Дональда Трампа.Трамп подавил своих демагогов-неоконов и стал полновластным президентом, когда поставил свою креатуру в Госдепе и в ЦРУ. Наши эксперты-американисты прогнозируют ему большие неприятности и даже поражение на промежуточных выборах в Конгресс, уже в ноябре. Это никак невозможно, потому что Трамп уже собрал свою президентскую власть в кулак, и он обрушит его на Конгресс. Делегация Конгресса собирается в Москву на встречу со своими российскими коллегами. Это что? Это капитуляция Конгресса, и не перед Трампом, но перед наступающей империей Трампа. Поэтому Дональд Трамп так уверенно вёл себя в Канаде на G7 с европейскими демагогами.Помнится, в прошлом году наши американисты прогнозировали Трампу «неизбежный импичмент», и сегодня самое время задуматься: о чём они вообще думают? В США снижаются налоги, уровень безработицы, в страну стали возвращаться из-за рубежа компании – вот почему Трамп одерживает и неизбежно одержит победу над своими «демократическими» противниками со всеми их странными «ценностями». Вроде Хиллари Клинтон, которая опять выступила с обвинениями России в подрыве «демократии»! Демагогия умирает, но не сдаётся!Европа в шоке после саммита с Трампом в Канаде, а Британия в шоке со Скрипалями. Как ближайший союзник США, Лондон пытается сохранить лицо, и заявляет, что главное в том, чтобы встреча Трампа с Путиным прошла после саммита Трампа с НАТО 11 – 13 июля. А какая разница? «До» — будут одни плюсы, «после» — другие плюсы, и какие больше? Хорошо, что после саммита G7 в Канаде!Лондон боится, что президент Трамп припомнит ему «дело Скрипалей». Для Трампа «отравление Скрипалей» стало неожиданностью, и он потребовал доказательств. А вот для тогдашнего госсекретаря Рекса Тиллерсона это не было неожиданностью, он сразу поддержал Лондон в «деле Скрипалей», этой явной операции по изоляции России от Запада, и в первую очередь от Трампа. Тиллерсон был с позором уволен Трампом по твиттеру, а Лондон он держит теперь на крючке со Скрипалями, грозя в любой момент потребовать доказательств «вины России». И всю Европу подцепил на крючок заодно с Лондоном. Доказательств-то нет, и не будет, и Скрипали неожиданно для премьера Терезы Мэй выжили, но молчат.Трамп не поддержал и этим провалил политику европейских и своих демагогов-неоконов, направленную на изоляцию России «со Скрипалями». С большими последствиями для них. В частности, почему состоялся Чемпионат мира по футболу в России, и не состоялся его бойкот Западом? Это Трамп, развалив «изоляцию России», создал политические условия для его проведения, и Путин, наверняка, поблагодарит его за это.На саммите в Канаде произошла политическая катастрофа Европы, и Трамп, наверное, с Киссинджером, раздумывают, как с этим быть, что из этого можно извлечь для Америки. Европа в растерянности. Меркель идёт на уступки на внутреннем фронте своему министру МВД Хорсту Зеехоферу по миграционной политике, и на внешнем европейском, согласившись с созданием Единой финансовой системой ЕС, против чего ранее возражала. Скоропалительно выдвинутая идея создания Совбеза Европы – это похоже на крик отчаяния. Пришедшие к власти в Италии евроскептики устами вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини не стесняются заявлять, что само «существование Евросоюза определится в течение года».Понятно, что помимо главной европейской темы, Трамп и Путин будут обсуждать проблему Крыма и что-то ещё. Об этом хотел что-то узнать Порошенко, два раза звонил к Путину: беспокоится, насколько большим будет это «что-то». Трамп уже «отдал» Крым, сделав ответственным за него Барака Обаму, но как быть с остальной Украиной и Донбассом? И чем будет расплачиваться Путин?Вообще, империи Трампа, советником которой является также нобелевский лауреат по экономике Стиглиц, нужно экономически разобраться с Европой — «сбалансировать торговлю», которая, по мнению Трампа (и Стиглица?) «извлекает пользу за счёт США». Для этого Европу, и в первую очередь Германию, нужно оставить без дешёвого русского трубного газа, и перевести на американский СПГ, то есть США нужно заблокировать СП – 2. В этом состоят реальные интересы Америки, об этом на разных уровнях консолидированно заявляют трамповские представители. Санкции против европейских компаний, строящих СП – 2, США уже готовятся, об этом сделаны как бы солидные утечки в солидную западную прессу. Видимо, они будут главной темой саммита Трамп – Путин, помимо общих вопросов стратегической безопасности.Декларация по итогам предстоящих переговоров Трампа и Путина уже готова, если вопрос о самих переговорах решён, скорее всего, она повторит своими общими заявлениями и расплывчатыми формулировками итоговый сингапурский документ. Важные достигнутые президентами договорённости останутся невысказанными вслух, в писанную на дорогой бумаге Декларацию не войдут: это понимают все союзники, коллеги и партнёры, но ничего поделать с этим не могут. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 67 Источник Похожие новости Верховный суд РФ готовит страну к майдану? Новая Англия. Часть 3. 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