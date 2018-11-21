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«Империя пойдет на дно»: США погубит собственное высокомерие - AC

21 ноября 2018, 12:54  •  51 • Политика
Американская политика «незаконных и противоестественных войн» может привести к тяжелым последствиям для США и всего мира, пишет журнал The American Conservative. Он также сообщает, что «империя пойдет на дно», а Штаты погубит их собственное «надменное высокомерие».
Сейчас Вашингтону стоит пересмотреть все свои национальные интересы. Эксперты журнала подсчитали, что текущий дефицит федерального бюджета США превышает 800 миллиардов долларов, а национальный долг приближается к 22 триллионам долларов. И это самый большой госдолг за всю историю.
Даже несмотря на то, что в мире есть много более бедных государств, кризис в США непременно наступит, говорят эксперты. И вот в тот момент, когда правительства большинства стран поймут, что Штаты неспособны будут расплатиться по долгам, тогда Вашингтону придется так урезать собственный бюджет, что вся его «империя» попросту пойдет на дно.
Эксперты напоминают, как мыслят многие американские политики: мол, без США власть в мире захватят «зловещие» силы. А, учитывая, что кризис уже маячит на горизонте, сейчас американские политиканы выступают за мировую войну, стоимость которой обойдется в триллионы долларов. Но в этом случае Америку ждет сокрушительный провал.
«Надменное высокомерие ведет к гибели», - говорят эксперты.
Необъявленные войны Вашингтона не просто «незаконны, противоестественны и дестабилизируют другие страны», сообщает издание. Для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, Вашингтону придется переосмыслить свои взгляды.

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