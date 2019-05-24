Империя Порошенко наносит ответный удар: Михеев объяснил смысл метаний экс-президента Украины по Европе

Петр Порошенко и члены его команды боятся, что новый президент Украины начнет реализовывать свои предвыборные обещания в части борьбы с коррупцией. Об этом Царьграду заявил политолог Сергей Михеев.

Ранее стало известно о том, что электронная петиция за отставку нового президента Украины Владимира Зеленского набрала более 25 тысяч подписей. Учитывая это, документ должен рассмотреть лично глава государства.

Комментируя ситуацию, Михеев не исключил, что к накрутке голосов были причастны боты. Этим объясняется то, как быстро инициатива преодолела барьер.

Он также не исключает, что за кампанией против Зеленского стоит Порошенко, которого испугало возбужденное против него дело о госизмене. Сейчас бывший президент Украины предпринимает усилия для того, чтобы остаться в большой политике. Не исключено, что он также находится под опекой Запада.

"Порошенко зачем метался по европейским столицам, встречался с американцами? Он выговаривал себе гарантии безопасности. И когда послы G7 сказали, что надо власть передать тихо, спокойно, я думаю, что он специально доводил ситуацию до того, чтобы сказать: хорошо, мне нужны гарантии безопасности. Поэтому его, может, и не тронут, но то, что начнут дербанить структуру его империи, и его бизнес-империи, и информационной империи... это совершенно точно. Поэтому империя порошенковская наносит ответный удар", - поведал эксперт.

Напомним, Государственное бюро расследований Украины проинформировало о том, что в отношении Петра Порошенко было возбуждено уголовное дело о госизмене. Ведомство приняло к рассмотрению заявление бывшего советника экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

По мнению политика, Порошенко совершил госизмену, решив осенью 2018 года отправить в Керченский пролив украинских моряков, которых в итоге задержали сотрудники ФСБ России.