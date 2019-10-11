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Империя очень зла: чем может Россия ответить Западу, если заставят вести себя «по-плохому»

11 октября 2019, 01:24  •  84 • В России

Антиутопия Михаила Юрьева «Третья империя» прогремела в 2014 году, когда широкая общественность обнаружила, что в ней подробно был расписан сценарий «русской весны», воплотившийся почти построчно. Хотя сами горизонты книги шире, и среди прочего в ней описывается этап противостояния России и Запада в тот момент, когда войны еще нет, но терять уже нечего. В романе Россия побеждает, не боясь идти на отчаянные меры. Возможно ли это?

Западные политики обвиняют Россию во всех смертных грехах - от отравлений беглых шпионов до разрушения избирательной системы США, угрожая все новыми санкциями. Но чем в самом деле Россия сможет ответить в тот момент, когда Запад перейдет черту - отключит интернет и платежную систему SWIFT, закроет границы и заблокирует счета? Что Москва способна предпринять, если ей придется вести себя как Империи зла?

ОТКЛЮЧИМ ГАЗ!

Главная нить, связывающая Россию и Европу сегодня, - поставки газа и нефти. Для стран ЕС это так важно, что Германия строит «Северный поток-2» вопреки угрозам США и партнеров по Евросоюзу, и даже в самые горячие дни противостояния никто и не заикался о приостановке торговли углеводородами.

Но что случится, если Россия перекроет вентиль?

- Будет всемирный кризис экономический, - считает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. - И распад экономики Европы. Быстро заменить наши энергоносители им нечем! Поэтому никто и не делает попыток ограничить поставки нефти и газа из России. Из Ирана - пожалуйста, а из России - почти немыслимо. Когда страна занимает 20 процентов торговли нефтью и нефтепродуктами, ее с рынка не убрать. Это глубочайший кризис и, возможно, война.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. Фото Михаил ТЕРЕЩЕНКО / ТАСС

- Все настолько серьезно?

- Очень! Остановятся многие производства - и высокотехнологичной продукции, и продовольствия, возникнут социальные кризисы...

- А с экономикой России что произойдет? Выпадение нефтегазовых доходов приведет и к нашему коллапсу?

- России проще, чем многим другим странам мира, перестроиться на замкнутую экономику. Мы от многого можем отказаться. От значительной части автотранспорта, от части бытовой техники, компьютеров, но пищи и топлива у нас достаточно. Уровень жизни резко упадет, но наш социум выживет. Чего нельзя сказать о социуме многих развитых стран. Мы можем жить на своей крови, а они без чужой жить не могут.

ЗАКРЫТОЕ НЕБО

Огромная страна - это еще и огромное небо над ней, по которому летают самолеты всех мировых авиакомпаний с запада на восток и с севера на юг. Россия может запретить пролет над своей территорией из Европы в Азию и кроссполярные линии из США в Азию - то есть маршруты через Северный Ледовитый океан.

Станет ли это сильным ударом?

- Россия потеряет несколько миллиардов долларов. Роялти, аэронавигационные платежи - это очень большие деньги. Это будет такой выстрел себе в ногу, - уверен главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Федор Борисов.

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Запрет полетов иностранных авиакомпаний над своей территорией лишит Россию миллиардов долларов.Фото: Иван ВИСЛОВ

- Это понятно, а на противоположную сторону какой эффект это произведет?

- Рынок вздрогнет, компании напрягутся и будут летать в обход России, как это было 40 лет назад. Это будет для них дороже, но мир не умрет. Больше всего пострадают частные авиакомпании.

- Из Амстердама в Пекин будет проблематично добраться.

- Ну как проблематично - будут летать через Пакистан, через Индию. Это будет часа на полтора дольше и на сколько-то дороже. Будет шок на первых порах, но для «Эйр Франс», «Люфтганзы» или КЛМ это будет просто вопрос дополнительных расходов.

РУССКИЙ ТИТАН

Обычно говорят, что в высоких технологиях Россия сильно зависит от Запада, но есть и отрасли, где им без нас не обойтись. США не смогли отказаться от поставок российских ракетных двигателей, даже когда Обама называл Россию региональной державой с разорванной в клочья экономикой. Еще одна сфера, где от наших поставок зависит очень много, это экспорт российского титана для «Боинга» и «Аэробуса». Если Россия наложит эмбарго на поставки, западную авиапромышленность это сразу не убьет - в мире есть и другие поставщики, но удар нанесет существенный.

- Мы закроем свой титан, цены на рынке вырастут, но на этом выиграют другие продавцы. Они сразу зарядят ценник и будут продавать втридорога «Боингу», - считает Федор Борисов. - Мы останемся с дорогим титаном, но без денег и без рынка.

- Но «Боинг» не умрет от этого?

- Это в списке проблем «Боинга» будет во втором десятке. Это, безусловно, будет для него проблема: и самолеты будут дороже, и логистика изменится, но он это переживет.

«ИСКАНДЕР» ДЛЯ КИМ ЧЕН ЫНА

Продажа российских зенитных систем С-400 Китаю, Индии и Турции делает эти страны фактически неуязвимыми для воздушных ударов, позволяя им стать более независимыми в своей политике. Но ведь при желании Россия может передать не только оборонительное, но и наступательное оружие, причем странам, которые очень сильно этого хотят. Иран и КНДР, например, очень дорого дали бы за российские баллистические ракеты.

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Зенитный ракетный комплекс С-400`Триумф`на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Правда, некоторые эксперты считают такую меру избыточной.

- Зачем поставлять им то, что мы можем сами применить? - спрашивает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. - Ну поставим мы КНДР «Искандеры», а дальше что? Мне кажется этот сценарий не очень логичным. Поставлять им просто так стратегические системы - это и не коммерция, и баланс сил на планете не изменит. У Ирана и КНДР есть свои носители, которые хуже, чем наши, но могут решать вопросы сдерживания. Ракеты без ядерной начинки значения не имеют, а ядерные боеголовки мы им ни при каком раскладе не передадим. Ну и, кроме того, есть риск, что в какой-то момент они могут их против нас и повернуть. Сегодня мы союзники, а завтра уже нет. С той же Северной Кореей - наши стали гонять их рыбаков-браконьеров - можем взять и разругаться.

ВНИМАНИЕ!

Редакция искренне надеется, что все эти меры так и останутся гипотетическими!

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Что такое хорошо и что такое плохо. Версия XXI века

Дмитрий СМИРНОВ

Почему мы обязаны отвечать, даже если ответить нечем.

А как надо?

Вот когда нам говорят «Россия движется не туда», «в 90-х был шанс стать нормальной страной», «мы снова превращаемся в СССР», то как надо?

Всем улыбаться, сидеть тихо, интересы свои не высовывать, а когда на ногу наступают, извиняться, это нога просто не там стояла? И тогда мы будем свои и равные в семье свободных демократических народов? Будут свобода передвижения по загранице, хамон и просекко?

Как заметил на днях Путин, «Саддам Хусейн тоже так думал», пока его нефть очень сильно не начала нравиться другим людям.

И сербы в целом тоже вполне себе маршировали в сторону евроинтеграции, пока на Белград не посыпались бомбы за небольшую по глобальным меркам строптивость.

Надо сидеть тихо, смотреть, как Севастополь майданные власти превращают в базу

НАТО, как западная и восточная граница зарастают «системой ПРО» с подлетным временем к российским городам в считаные минуты, утираться, когда говорят «у вас недемократический газ, вы его можете продавать только вот через эту трубу и только с двух до пяти»?

Ждать, пока «когти нашему мишке вырвут и на цепь посадят», пока придут и убедительно обоснуют: на обслуживание газо- и нефтедобычи в России вполне хватит миллионов 30 населения за Уралом и Полярным кругом, а остальные не нужны?

Или страна размером с полмира имеет право на свои интересы и на отстаивание их?

А где сегодня красная линия?

Какими способами?

Любыми.

Мир стал таким, что либо ты готов ответить на любой удар, либо не стоит и начинать.

Путин к фразе «Зачем нам такой мир, если в нем нет России?» не один год и даже не одно десятилетие шел. Но вынужден был к ней прийти.

Просто отступать не то что некуда, а немыслимо в XXI веке.

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