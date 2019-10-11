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Империя очень зла: чем может Россия ответить Западу, если заставят вести себя «по-плохому»
11 октября 2019, 01:24 • 84 • В России
Антиутопия Михаила Юрьева «Третья империя» прогремела в 2014 году, когда широкая общественность обнаружила, что в ней подробно был расписан сценарий «русской весны», воплотившийся почти построчно. Хотя сами горизонты книги шире, и среди прочего в ней описывается этап противостояния России и Запада в тот момент, когда войны еще нет, но терять уже нечего. В романе Россия побеждает, не боясь идти на отчаянные меры. Возможно ли это?
Западные политики обвиняют Россию во всех смертных грехах - от отравлений беглых шпионов до разрушения избирательной системы США, угрожая все новыми санкциями. Но чем в самом деле Россия сможет ответить в тот момент, когда Запад перейдет черту - отключит интернет и платежную систему SWIFT, закроет границы и заблокирует счета? Что Москва способна предпринять, если ей придется вести себя как Империи зла?
ОТКЛЮЧИМ ГАЗ!
Главная нить, связывающая Россию и Европу сегодня, - поставки газа и нефти. Для стран ЕС это так важно, что Германия строит «Северный поток-2» вопреки угрозам США и партнеров по Евросоюзу, и даже в самые горячие дни противостояния никто и не заикался о приостановке торговли углеводородами.
Но что случится, если Россия перекроет вентиль?
- Будет всемирный кризис экономический, - считает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. - И распад экономики Европы. Быстро заменить наши энергоносители им нечем! Поэтому никто и не делает попыток ограничить поставки нефти и газа из России. Из Ирана - пожалуйста, а из России - почти немыслимо. Когда страна занимает 20 процентов торговли нефтью и нефтепродуктами, ее с рынка не убрать. Это глубочайший кризис и, возможно, война.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. Фото Михаил ТЕРЕЩЕНКО / ТАСС
- Все настолько серьезно?
- Очень! Остановятся многие производства - и высокотехнологичной продукции, и продовольствия, возникнут социальные кризисы...
- А с экономикой России что произойдет? Выпадение нефтегазовых доходов приведет и к нашему коллапсу?
- России проще, чем многим другим странам мира, перестроиться на замкнутую экономику. Мы от многого можем отказаться. От значительной части автотранспорта, от части бытовой техники, компьютеров, но пищи и топлива у нас достаточно. Уровень жизни резко упадет, но наш социум выживет. Чего нельзя сказать о социуме многих развитых стран. Мы можем жить на своей крови, а они без чужой жить не могут.
Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ
ЗАКРЫТОЕ НЕБО
Огромная страна - это еще и огромное небо над ней, по которому летают самолеты всех мировых авиакомпаний с запада на восток и с севера на юг. Россия может запретить пролет над своей территорией из Европы в Азию и кроссполярные линии из США в Азию - то есть маршруты через Северный Ледовитый океан.
Станет ли это сильным ударом?
- Россия потеряет несколько миллиардов долларов. Роялти, аэронавигационные платежи - это очень большие деньги. Это будет такой выстрел себе в ногу, - уверен главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Федор Борисов.
Запрет полетов иностранных авиакомпаний над своей территорией лишит Россию миллиардов долларов.Фото: Иван ВИСЛОВ
- Это понятно, а на противоположную сторону какой эффект это произведет?
- Рынок вздрогнет, компании напрягутся и будут летать в обход России, как это было 40 лет назад. Это будет для них дороже, но мир не умрет. Больше всего пострадают частные авиакомпании.
- Из Амстердама в Пекин будет проблематично добраться.
- Ну как проблематично - будут летать через Пакистан, через Индию. Это будет часа на полтора дольше и на сколько-то дороже. Будет шок на первых порах, но для «Эйр Франс», «Люфтганзы» или КЛМ это будет просто вопрос дополнительных расходов.
РУССКИЙ ТИТАН
Обычно говорят, что в высоких технологиях Россия сильно зависит от Запада, но есть и отрасли, где им без нас не обойтись. США не смогли отказаться от поставок российских ракетных двигателей, даже когда Обама называл Россию региональной державой с разорванной в клочья экономикой. Еще одна сфера, где от наших поставок зависит очень много, это экспорт российского титана для «Боинга» и «Аэробуса». Если Россия наложит эмбарго на поставки, западную авиапромышленность это сразу не убьет - в мире есть и другие поставщики, но удар нанесет существенный.
- Мы закроем свой титан, цены на рынке вырастут, но на этом выиграют другие продавцы. Они сразу зарядят ценник и будут продавать втридорога «Боингу», - считает Федор Борисов. - Мы останемся с дорогим титаном, но без денег и без рынка.
- Но «Боинг» не умрет от этого?
- Это в списке проблем «Боинга» будет во втором десятке. Это, безусловно, будет для него проблема: и самолеты будут дороже, и логистика изменится, но он это переживет.
«ИСКАНДЕР» ДЛЯ КИМ ЧЕН ЫНА
Продажа российских зенитных систем С-400 Китаю, Индии и Турции делает эти страны фактически неуязвимыми для воздушных ударов, позволяя им стать более независимыми в своей политике. Но ведь при желании Россия может передать не только оборонительное, но и наступательное оружие, причем странам, которые очень сильно этого хотят. Иран и КНДР, например, очень дорого дали бы за российские баллистические ракеты.
Зенитный ракетный комплекс С-400`Триумф`на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Правда, некоторые эксперты считают такую меру избыточной.
- Зачем поставлять им то, что мы можем сами применить? - спрашивает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. - Ну поставим мы КНДР «Искандеры», а дальше что? Мне кажется этот сценарий не очень логичным. Поставлять им просто так стратегические системы - это и не коммерция, и баланс сил на планете не изменит. У Ирана и КНДР есть свои носители, которые хуже, чем наши, но могут решать вопросы сдерживания. Ракеты без ядерной начинки значения не имеют, а ядерные боеголовки мы им ни при каком раскладе не передадим. Ну и, кроме того, есть риск, что в какой-то момент они могут их против нас и повернуть. Сегодня мы союзники, а завтра уже нет. С той же Северной Кореей - наши стали гонять их рыбаков-браконьеров - можем взять и разругаться.
ВНИМАНИЕ!
Редакция искренне надеется, что все эти меры так и останутся гипотетическими!
ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА
Что такое хорошо и что такое плохо. Версия XXI века
Дмитрий СМИРНОВ
Почему мы обязаны отвечать, даже если ответить нечем.
А как надо?
Вот когда нам говорят «Россия движется не туда», «в 90-х был шанс стать нормальной страной», «мы снова превращаемся в СССР», то как надо?
Всем улыбаться, сидеть тихо, интересы свои не высовывать, а когда на ногу наступают, извиняться, это нога просто не там стояла? И тогда мы будем свои и равные в семье свободных демократических народов? Будут свобода передвижения по загранице, хамон и просекко?
Как заметил на днях Путин, «Саддам Хусейн тоже так думал», пока его нефть очень сильно не начала нравиться другим людям.
И сербы в целом тоже вполне себе маршировали в сторону евроинтеграции, пока на Белград не посыпались бомбы за небольшую по глобальным меркам строптивость.
Надо сидеть тихо, смотреть, как Севастополь майданные власти превращают в базу
НАТО, как западная и восточная граница зарастают «системой ПРО» с подлетным временем к российским городам в считаные минуты, утираться, когда говорят «у вас недемократический газ, вы его можете продавать только вот через эту трубу и только с двух до пяти»?
Ждать, пока «когти нашему мишке вырвут и на цепь посадят», пока придут и убедительно обоснуют: на обслуживание газо- и нефтедобычи в России вполне хватит миллионов 30 населения за Уралом и Полярным кругом, а остальные не нужны?
Или страна размером с полмира имеет право на свои интересы и на отстаивание их?
А где сегодня красная линия?
Какими способами?
Любыми.
Мир стал таким, что либо ты готов ответить на любой удар, либо не стоит и начинать.
Путин к фразе «Зачем нам такой мир, если в нем нет России?» не один год и даже не одно десятилетие шел. Но вынужден был к ней прийти.
Просто отступать не то что некуда, а немыслимо в XXI веке.
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