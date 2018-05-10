Империя изнутри и снаружи • 17 • Аналитика



Достаточно часто приходится сталкиваться со следующим утверждением: большинство американцев интересуются прежде всего своими внутренними делами и не интересуются делами международными, а тем более Россией. Банальное такое и весьма широко распространённое утверждение. И часто оно звучит в ответ на то, что американцы там то, другое, третье… а в ответ: да американцы вообще Россией не интересуются! Красиво, конечно.



Слабую кальку с этого можно встретить даже в Европе: как-то наблюдал долгое интервью с русскоговорящим французом, так вот, в момент особого накала анализа русско-французских отношений и влияния на них будущего президента он заявил прямо и откровенно, что французского избирателя интересуют социальные вопросы, вопросы занятости, преступности и так далее… а Россия для него вовсе не приоритет.





Так это же неплохо, это очень и очень здорово! Нас, россиян, тоже прежде всего волнуют вопросы занятости, зарплат, жилья, преступности… Хорошо и замечательно, что мы так быстро друг друга поняли! А то придумали некие «псевдоэксперты» некие надуманные политические разногласия и мутят вовсю воду в своих узкокорыстных целях. А жителя Нью-Йорка, как и жителя Урюпинска, беспокоит, прежде всего, не геополитическая ситуация, а собственное благосостояние.



Мысль о том, что Россия в США — это отнюдь не приоритет, встречалась постоянно. Русскоязычному читателю как бы намекали, что его любимая Родина не так уж и много значит в международных делах, и что думать иначе — значит глубоко заблуждаться.



А после всего этого «счастья» Трампа стали открыто травить его «связями с Россией». Странно это как-то: какое дело великим и могучим Соединённым Штатам до какой-то третьесортной страны? И ведь не ЕС, не КНР и даже не толерантное и демократичное КСА, а именно Россия стала трендом во внутриамериканской политической борьбе. Что само по себе полностью опровергает все предыдущие разговоры о «непринципиальности» российской темы во внутриамериканской политической повестке дня.



Причём опровергает даже в преувеличенном, карикатурном виде. Сплошное российское вмешательство в выборы и сплошные российские хакеры. Что характерно, это было «скопировано» и в Европе, якобы и там все ужасно боятся вмешательства России в ход выборов и её влияния на исход выборов. Любого взрослого человека, немного знакомого с реалиями американской/европейской политической системы, такие рассуждения могут только позабавить: даже мечтай об этом Путин изо всех сил — реально повлиять на исход выборов в США/ФРГ/Франции у него не так много возможностей.



В этих странах существует довольно закрытая, устоявшаяся система, имеющая весьма мало общего с широко декларируемой «демократией». Влезть туда постороннему фактически невозможно. И тем не менее, обвинения (бездоказательные) звучали постоянно. И они продолжают звучать.



Вот так вот интересно всё складывается: изначально есть некая отсталая, бесперспективная, деградирующая и никому на Западе не интересная Россия, а потом вдруг она начинает делать в США президентов… как-то на правду не похоже совсем.



На самом деле радоваться тут особо нечему: во-первых, Америкой управляет отнюдь не некий «американский народ», а вполне себе американские элиты (очень ограниченная группа граждан); во-вторых, да, американцы в массе своей абсолютно не интересуются Россией, пока Россия «не начинает путаться у них под ногами».



У нас как-то упорно пытаются игнорировать тот факт, что американцы привыкли чувствовать себя «первой и исключительной нацией». И из фразы, что средний американец нами не интересуется почти никак, почему-то немедленно делают смелый вывод, что мы можем ловить рыбку на своей стороне озера, и никто нас трогать не будет. Мысль интересная и привлекательная. И она весьма активно продвигается в ответ на военные усилия России: дескать, кому вы нужны с вашими ржавыми танками? Запад занят своими мегапроектами, и отсталая нищая Россия его интересует чуть меньше, чем никак. Торговля оружием. Израиль. Взгляд из Стокгольма



Однако однако практика показывает абсолютно иную картинку: какое дело рядовому американцу было до «Джорджии-2»? И тем не менее, случилось то, что случилось, и никаких протестов и осуждения этого в США не наблюдалось. Грузия вообще-то граничит с Россией и никак не граничит с США и даже с ЕС не граничит. Вот какое американцам дело до Грузии?



Логика такая действует: все серьёзные политические проблемы на планете — прерогатива именно американцев. Нет, сразу после Второй мировой, когда практически всё гражданское промпроизводство и все финансы были сосредоточены в Америке, это было как-то логично. Сегодня ситуация немного изменилась, но психология американцев при этом не меняется. У нас никак не хотят понять тот неприятный факт, что рядовой американец обладает вполне себе «имперским мышлением». Америка как центр планеты.



Срыв в своё время соглашения по Сирии (Лавров — Керри) может объясняться именно этим. Американцы просто не готовы к выполнению каких-то там «соглашений». Им, так сказать, «шлея попала под имперскую мантию». Да, безусловно, есть заговоры и интриги, но есть и такой неприятный факт, что рядовой американец привык считать себя «хозяином планеты». И ему действительно нет никакого дела до России и русских, но не потому, что он готов их оставить в покое, а потому что Америка и Россия находятся на «разных уровнях бытия».



Так что «крымские санкции» могли быть введены по совсем другому поводу. Сложно жить с такими людьми на одной планете. Вся беда заключается ещё и в том, что сегодня США в принципе не располагают необходимыми ресурсами для поддержания того самого «великоимперского» статуса. Да, они могут контролировать Болгарию, Грузию и Эстонию политически, но ничего им экономически предложить не могут.



По крупному, по серьёзному. Времена «волшебных южных корей» давно прошли. А именно на это делали ставку в массе своей грузины и эстонцы. На то, что они войдут в американскую сферу влияния и на «волшебном лифте» поднимутся на седьмое небо экономического счастья. Никто из них не планировал «голодать во имя свободы». День Великой Победы!



И тут опять срабатывает, простите, полная «отмороженность» американцев: они как-то даже не задумываются о том, что они что-то должны всем этим странам экономически. С их точки зрения, уже тот факт, что они «правят» этими «державами» — большой плюс для их жителей. Данное «непонимание» особо жёстко ударило по Украине. Тут «непонимание» приобрело просто эпический характер: с точки зрения многих украинцев смысл «революции гидности» в том, что теперь все экономические и политические проблемы Украины должны решать США (ЕС).



Хаос и откровенно преступные решения/действия на Украине имеют много причин, но одну из них озвучил тот самый Мамчур: «За нами Америка!» Вот откровенная самовлюблённость/самоубийственность поведения Киева после февраля-2014 года объясняется именно этим: за нами Америка! Люди реально вообразили, что им можно всё. Спасибо за это надо сказать тем американским политикам, которые их к этому подтолкнули. Но те самые «американские политики» опираются на мнение миллионов избирателей, которые уверены в необходимости для планеты «американского лидерства». Как показывает практика, поменять это мнение могут только разгромные поражения (справедливо и для «избирателей» Наполеона, и избирателей Гитлера).



При этом кровавый хаос, в котором оказались жители Ирака, Ливии и Сирии, на американских политиков влияет очень слабо — это не их избиратели. А рядовому американцу на них плевать с высокой колокольни… Именно это имеется в виду, когда иронично заявляется об отсутствии интереса «рядовых американцев» к загранице. Да хоть сдохните вы все. То есть вмешиваться они, безусловно, будут (это как раз и подразумевает американская «исключительность»), а вот нести за это ответственность — нет и ещё раз нет. Войны опять не будет



Такая «концепция внешней политики» и без всякой «теории заговора» вполне себе обеспечивает «царство хаоса». Кстати, товарищи украинцы (и их политики!) даже примерно не поняли, под что они подписались. Они-то исходят из старинных самурайских традиций взаимной верности вассала и сюзерена (интересно, самураи ели сало?). А вот Америка исходит совсем из других традиций — «поматросить и бросить»… американцы Экзюпери не читали и ни за кого себя в ответе не считают. Если, конечно, им самим это невыгодно.



То есть тот факт, что «Америка — это демократия», нам (и всем остальным) не помогает практически никак. За американских политиков голосуют в основном американские избиратели. Все остальные — чужие на этом празднике жизни. А вот уже американские политики активно принимают решения, влияющие на жизнь всей остальной планеты. И при чём тут демократия? Ядерное/неядерное нападение США на Россию или Китай (при отсутствии адекватного ответа) по интересам американского избирателя бьёт не так уж сильно…



Просто убедить нас хотят постоянно в чём-то: дескать, Америка далеко, в Америке демократия и американскому избирателю на нас начхать… всё так, но наших проблем это не решает. С подачи американцев по арабскому миру прокатилась волна «революций», пострадали десятки миллионов… но что до этого рядовому избирателю из американской глубинки? Его-то волнуют его налоги… То есть существование определённой (порезанной) демократии в Америке как-то страхует американского избирателя, но не иностранца.



Иностранцы за американских политиков не голосуют, поэтому их мнение американской политической элите абсолютно безразлично. Кстати, мнение рядовых американцев им тоже не так чтобы уж совсем принципиально. То есть проблема не в том, что в США плохая политическая система или американцы — плохие люди. Проблема как раз в том, что эта система контролируется (не полностью!) изнутри страны, а влияет на всю планету. Такой вот дисбаланс. Причём рядовой американский избиратель не видит ничего дурного в том, чтобы Америка решала судьбы других народов мира, не неся при этом никакой ответственности за их судьбы… Молдавский пат. Додон сказал — Додон не сделал



И нельзя сказать, что подобная ситуация абсолютно уникальна и не имеет никаких исторических прецедентов: достаточно вспомнить Римскую империю. Вот обычно про неё рассказывают «изнутри» — и сразу перед нашими глазами разворачивается внушительная картина мудрых сенаторов, стойких легионеров, въедливых юристов, громадных колизеев, великолепных дорог, прекрасных статуй… да и много чего другого! Gloria Romanum она такая… пафосная! Однако всё это показывается/рассказывается изнутри той самой достославной Римской «ымперии».



К чему это я? А к тому, что снаружи это выглядело совсем иначе. Принципиально. Вся беда в том, что, рассматривая историю той самой империи римлян, мы как бы облекаемся в тогу римского сенатора и с высоты своего положения… А вот с точки зрения раба (особенно в каменоломнях!) всё выглядело несколько иначе. И рабов в империи было куда больше чем сенаторов или даже простых свободных граждан Рима (практически всю историю — массовая раздача римского гражданства началась очень поздно).



Банально, и тем не менее: как многие россияне рассматривают историю России XIX века исключительно с точки зрения высшей аристократии, так и в отношении Рима существует подобное заблуждение. Но быть римским рабом — это было ещё не самое страшное, гораздо страшнее было быть соседом Рима. Многие не до конца понимают смысл Римской империи, а он, как ни странно, состоял именно в ограблении провинций и провинциалов. Жители провинций были жителями Римской империи, но не совсем её подданными (в массе своей). И прав у них не так много, обязанностей куда больше. И при включении в империю их могли как ограбить до нитки, так и попросту продать в рабство. И никого это не смущало — они были, по сути дела, «мясом», добычей. А в империю их включали во многом для удобства грабежа.



Ещё раз: должность наместника провинции потому и была столь интересной, что позволяла нажиться невероятно — провинция (и провинциалы!) были, по сути, его собственностью. Это, конечно, всем известно и никому не интересно, однако, однако почему-то проговаривается скороговоркой — дескать, на фоне общего благолепия были и такие неприятные эпизоды… Так вот как раз эти «непотребства» и составляли суть и смысл Римской империи, а культурно-архитектурные излишества — это, скорее, необязательное «следствие». Нетаньяху празднует День Победы в шаге от войны с Ираном



Это не по поводу «разоблачения римского империализма» (что достаточно поздно делать) а по поводу более реалистичного взгляда на вещи. Да римляне были такими: алчными и жестокими! И им нравилось грабить, убивать и насиловать (и «грабить караваны»), а не предаваться философии и стихосложению (это был удел иностранцев, рабов и вольноотпущенников). Поэтому быть соседом Римской империи/республики было не так весело, как многие думают. Просто у нас принято смотреть на империю изнутри, а не снаружи, что не совсем корректно.



И да, Римская империя после 2-ой Пунической уже не встречала равных себе по силе противников. Pax Romana, образовавшийся в Средиземноморье, тем и был характерен, что являл собой, так сказать, отдельную Галактику. Рим в эпоху расцвета империи безусловно поддерживал отношения даже с дальними экзотическими странами (прежде всего торговые), но как таковых дипломатических отношений с соседями в эпоху расцвета империи не имел (в современном понимании). Он не считал их равными себе ни в каком плане. Ни сами государства, ни их жителей.



Кстати идея «расового превосходства», как и приветствие, скопированные Третьим рейхом, идут именно оттуда. Нет, чужаков не любил никто, включая культурных греков, но именно римляне довели идею сегрегации до логического завершения. Вот об этой «обратной стороне Римской империи» историки почему-то не любят рассуждать… А ведь римляне превзошли большинство культурных народов той эпохи не только в позитивном плане… в плане негатива им тоже пожалуй нет равных. Битва за русский Интернет. Проигрываем?



Греки, персы, финикийцы, карфагеняне и этруски (индусы, китайцы того времени) тоже не были «подарком», но таких громадных рабских бараков больше нигде в Древнем мире не было и близко. Жестокость была у всех (куда без неё!), но какая-то патриархальная что ли, без фанатизма… а римляне поставили грабёж и порабощение соседних народов на промышленную основу… причём ещё во времена Республики, когда всем управлял «строгий и неподкупный» Сенат. То есть если рассуждать с точки зрения римлянина, то империя была безусловным благом. Вот только римляне составляли весьма скромное меньшинство среди тех, кто был затронут той самой империей… но историки почему-то смотрят на ситуацию с точки зрения именно римлян…



А между тем всех своих соседей римляне последовательно завоевали, ограбили и прогнали через рабские бараки. Такого процента рабов не было больше ни в одном крупном государстве Древности. То есть Римская республика/империя была вполне себе «специфичной» структурой. Как-то массовых боёв гладиаторов нигде в истории более не замечено. Вообще нигде.



Ну и, упомянув между делом о Третьем рейхе, нельзя не отметить ту же самую интереснейшую особенность: он очень по-разному выглядел изнутри и снаружи. Вот любого советского человека, случайно начавшего читать воспоминания какого-нибудь немца о жизни «тогда», это может сильно шокировать: нормально они себе жили. Вполне нормально. Никакие «фашисты с автоматами» по улицам не бегали. Вот нам говорят, что на Украине сегодня нет никаких фашистов (не бегают по улицам с автоматами!) и всё нормально… Так вот примерно так всё и обстояло в Третьем рейхе в 30-е годы. Только там действительно «всё было нормально» — свой «Азов» они «заколбасили» ещё в 34-м, а экономика — росла (как и техника).



И жизненный уровень немецких трудящихся при Гитлере стал весьма высоким, и социальное обеспечение расширилось неимоверно: партия фюрера вообще-то называлась: Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). И это не было пустой пропагандой, как утверждали в советскую эпоху. Гитлер горой стоял за рабочих и крестьян (немецких). Затем он и ограбил Европу, чтобы немцы ели досыта и жили хорошо. И немцы (в массе) своего фюрера поддерживали, то есть фюрер был вполне себе социалистом и грабил Европу прежде всего для простого немца, а не для крупного монополистического капитала, который он недолюбливал. Задачи нового кабинета



Правда, конечно, неприятная, миф о злобных нацистах, опиравшихся на грубую силу, Гестапо и концлагеря, и «миллионах честных немцев», обманутых пропагандой и запуганных террором… выглядит гораздо презентабельнее. Однако немцы (в отличие от тех же итальянцев) поддерживали своего фюрера до конца… «сопротивление» носило весьма и весьма ограниченный характер.



А вот уже после войны пришлось как-то это всё объяснять заинтересованной публике, и пришлось заниматься откровенным мифотворчеством про «исключительную вину нацистской верхушки». Якобы все остальные «не при делах». Но в том-то и была сила нацистского режима, что народ его поддерживал. Причём до конца. В отличии от великолепного беломраморного Рима, о Третьем рейхе мы судим исключительно «снаружи». Отсюда такие контрасты в восприятии этих империй, а ведь у них было так много общего…



Мы привыкли проклинать Третий Рейх, потому что нам он сделал очень много плохого. Но это нам. Немцы смотрят на его деятельность несколько иначе. Потому что они-то были «внутри», а не снаружи. И даже многие европейцы (голландцы, норвежцы) особой ненависти к тому режиму не испытывают. Понимаю, принять это сложно, иногда даже невозможно, но дело обстоит именно так. Третий Рейх для русского — это одно, для немца (или даже голландца) — совсем другое.



Ну, Рим и Третий Рейх — величины известные, распиаренные, у каждого из нас к ним своё особое отношение, которое поменять уже очень сложно. Но вот столкнулся недавно с чисто абстрактным, теоретическим и гипотетическим примером «придуманной империи». А там всё то же самое, только доведённое до предела. Есть такое «литературное произведение», «Чёрная Пешка» называется. По мотивам Стругацких и Саракша, так сказать… Будущее России — это Медведев



Произведение мощное, уникальное, объёмное и местами малочитабельное, однако… однако Островная империя на планете Саракш смоделирована и описана просто великолепно. Подробно так, с деталями. Пересказывать не буду, читать надо (это у кого получится) но основная идея «империи изнутри и снаружи» показана с ужасающей прямолинейностью, просто до абсурда доведена. И до кошмара тоже.



То есть автору удалось практически невозможное: убедительно совместить в рамках одного государства «почти мир Полдня» и, так сказать, туда же органически вписать работорговлю и концлагеря. И это не «фанфик» не разу. Вполне себе убедительная и пугающая модель общества. Если вкратце, то эта самая Островная Империя, доминируя в военной сфере на счастливой планете Саракш, рассматривает «континенталов», ну как бы это сказать, как недочеловеков, по отношению к которым допустимы любые формы и степень насилия.



И флот империи это насилие осуществляет на регулярной основе, с максимальным цинизмом. Но само по себе это было бы банальностью… кто из нас не читал фантастические «романы» про злобные, гадкие империи… Интересно другое: в сердцевину той же империи автор органично вписывает вполне себе гуманистическое, прогрессивное и по сути чуть ли не коммунистическое общество. И искренне любуется получившейся конструкцией… Такая вот «китайская матрёшка» из семи шаров.



В принципе да, у «гениальных Стругацких» и то и другое в работах присутствует, должен был найтись компилятор, вот он и нашёлся… забавно так получилось, необычно. Просто очень часто, «защищая» ту же самую Америку, её начинают очень подробно описывать изнутри: как американцы соблюдают законы, как они проявляют общественную активность, ходят в церковь, занимаются благотворительностью и так далее и тому подобное… И всё это правильно, и всё имеет место быть. Но это как бы распространяется на «своих» — маленькая такая деталь. Причём в число «своих» входят далеко не все обладатели американского паспорта.



Вот все эти высокоморальные принципы не мешают им обрушивать бомбовые удары на жилые кварталы и больницы чужих городов, и совесть их при этом не мучит. Разве что иногда душа болит о «бесцельно потраченных на авиабомбы» долларах американского бюджета… это да — болит. В любом случае, чтобы лучше понять империю, надо посмотреть на неё с двух ракурсов: изнутри и снаружи. И любые, самые благостные картинки «изнутри» системы ещё ничего не говорят о том, каково придётся чужакам при «плотном контакте». Достаточно часто приходится сталкиваться со следующим утверждением: большинство американцев интересуются прежде всего своими внутренними делами и не интересуются делами международными, а тем более Россией. Банальное такое и весьма широко распространённое утверждение. И часто оно звучит в ответ на то, что американцы там то, другое, третье… а в ответ: да американцы вообще Россией не интересуются! Красиво, конечно.Слабую кальку с этого можно встретить даже в Европе: как-то наблюдал долгое интервью с русскоговорящим французом, так вот, в момент особого накала анализа русско-французских отношений и влияния на них будущего президента он заявил прямо и откровенно, что французского избирателя интересуют социальные вопросы, вопросы занятости, преступности и так далее… а Россия для него вовсе не приоритет.Так это же неплохо, это очень и очень здорово! Нас, россиян, тоже прежде всего волнуют вопросы занятости, зарплат, жилья, преступности… Хорошо и замечательно, что мы так быстро друг друга поняли! А то придумали некие «псевдоэксперты» некие надуманные политические разногласия и мутят вовсю воду в своих узкокорыстных целях. А жителя Нью-Йорка, как и жителя Урюпинска, беспокоит, прежде всего, не геополитическая ситуация, а собственное благосостояние.Мысль о том, что Россия в США — это отнюдь не приоритет, встречалась постоянно. Русскоязычному читателю как бы намекали, что его любимая Родина не так уж и много значит в международных делах, и что думать иначе — значит глубоко заблуждаться.А после всего этого «счастья» Трампа стали открыто травить его «связями с Россией». Странно это как-то: какое дело великим и могучим Соединённым Штатам до какой-то третьесортной страны? И ведь не ЕС, не КНР и даже не толерантное и демократичное КСА, а именно Россия стала трендом во внутриамериканской политической борьбе. Что само по себе полностью опровергает все предыдущие разговоры о «непринципиальности» российской темы во внутриамериканской политической повестке дня.Причём опровергает даже в преувеличенном, карикатурном виде. Сплошное российское вмешательство в выборы и сплошные российские хакеры. Что характерно, это было «скопировано» и в Европе, якобы и там все ужасно боятся вмешательства России в ход выборов и её влияния на исход выборов. Любого взрослого человека, немного знакомого с реалиями американской/европейской политической системы, такие рассуждения могут только позабавить: даже мечтай об этом Путин изо всех сил — реально повлиять на исход выборов в США/ФРГ/Франции у него не так много возможностей.В этих странах существует довольно закрытая, устоявшаяся система, имеющая весьма мало общего с широко декларируемой «демократией». Влезть туда постороннему фактически невозможно. И тем не менее, обвинения (бездоказательные) звучали постоянно. И они продолжают звучать.Вот так вот интересно всё складывается: изначально есть некая отсталая, бесперспективная, деградирующая и никому на Западе не интересная Россия, а потом вдруг она начинает делать в США президентов… как-то на правду не похоже совсем.На самом деле радоваться тут особо нечему: во-первых, Америкой управляет отнюдь не некий «американский народ», а вполне себе американские элиты (очень ограниченная группа граждан); во-вторых, да, американцы в массе своей абсолютно не интересуются Россией, пока Россия «не начинает путаться у них под ногами».У нас как-то упорно пытаются игнорировать тот факт, что американцы привыкли чувствовать себя «первой и исключительной нацией». И из фразы, что средний американец нами не интересуется почти никак, почему-то немедленно делают смелый вывод, что мы можем ловить рыбку на своей стороне озера, и никто нас трогать не будет. Мысль интересная и привлекательная. И она весьма активно продвигается в ответ на военные усилия России: дескать, кому вы нужны с вашими ржавыми танками? Запад занят своими мегапроектами, и отсталая нищая Россия его интересует чуть меньше, чем никак.Однако однако практика показывает абсолютно иную картинку: какое дело рядовому американцу было до «Джорджии-2»? И тем не менее, случилось то, что случилось, и никаких протестов и осуждения этого в США не наблюдалось. Грузия вообще-то граничит с Россией и никак не граничит с США и даже с ЕС не граничит. Вот какое американцам дело до Грузии?Логика такая действует: все серьёзные политические проблемы на планете — прерогатива именно американцев. Нет, сразу после Второй мировой, когда практически всё гражданское промпроизводство и все финансы были сосредоточены в Америке, это было как-то логично. Сегодня ситуация немного изменилась, но психология американцев при этом не меняется. У нас никак не хотят понять тот неприятный факт, что рядовой американец обладает вполне себе «имперским мышлением». Америка как центр планеты.Срыв в своё время соглашения по Сирии (Лавров — Керри) может объясняться именно этим. Американцы просто не готовы к выполнению каких-то там «соглашений». Им, так сказать, «шлея попала под имперскую мантию». Да, безусловно, есть заговоры и интриги, но есть и такой неприятный факт, что рядовой американец привык считать себя «хозяином планеты». И ему действительно нет никакого дела до России и русских, но не потому, что он готов их оставить в покое, а потому что Америка и Россия находятся на «разных уровнях бытия».Так что «крымские санкции» могли быть введены по совсем другому поводу. Сложно жить с такими людьми на одной планете. Вся беда заключается ещё и в том, что сегодня США в принципе не располагают необходимыми ресурсами для поддержания того самого «великоимперского» статуса. Да, они могут контролировать Болгарию, Грузию и Эстонию политически,ничего им экономически предложить не могут.По крупному, по серьёзному. Времена «волшебных южных корей» давно прошли. А именно на это делали ставку в массе своей грузины и эстонцы. На то, что они войдут в американскую сферу влияния и на «волшебном лифте» поднимутся на седьмое небо экономического счастья. Никто из них не планировал «голодать во имя свободы».И тут опять срабатывает, простите, полная «отмороженность» американцев: они как-то даже не задумываются о том, что они что-то должны всем этим странам экономически. С их точки зрения, уже тот факт, что они «правят» этими «державами» — большой плюс для их жителей. Данное «непонимание» особо жёстко ударило по Украине. Тут «непонимание» приобрело просто эпический характер: с точки зрения многих украинцев смысл «революции гидности» в том, что теперь все экономические и политические проблемы Украинырешать США (ЕС).Хаос и откровенно преступные решения/действия на Украине имеют много причин, но одну из них озвучил тот самый Мамчур: «За нами Америка!» Вот откровенная самовлюблённость/самоубийственность поведения Киева после февраля-2014 года объясняется именно этим: за нами Америка! Люди реально вообразили, что им можно. Спасибо за это надо сказать тем американским политикам, которые их к этому подтолкнули. Но те самые «американские политики» опираются на мнение миллионов избирателей, которые уверены в необходимости для планеты «американского лидерства». Как показывает практика, поменять это мнение могут только разгромные поражения (справедливо и для «избирателей» Наполеона, и избирателей Гитлера).При этом кровавый хаос, в котором оказались жители Ирака, Ливии и Сирии, на американских политиков влияет очень слабо — этоизбиратели. А рядовому американцу на них плевать с высокой колокольни… Именно это имеется в виду, когда иронично заявляется об отсутствии интереса «рядовых американцев» к загранице. Да хоть сдохните вы все. То есть вмешиваться они, безусловно, будут (это как раз и подразумевает американская «исключительность»), а вот нести за это ответственность — нет и ещё раз нет.Такая «концепция внешней политики» и без всякой «теории заговора» вполне себе обеспечивает «царство хаоса». Кстати, товарищи украинцы (и их политики!) даже примерно не поняли,они подписались. Они-то исходят из старинных самурайских традиций взаимной верности вассала и сюзерена (интересно, самураи ели сало?). А вот Америка исходит совсем из других традиций — «поматросить и бросить»… американцы Экзюпери не читали и ни за кого себя в ответе не считают. Если, конечно, им самим это невыгодно.То есть тот факт, что «Америка — это демократия», нам (и всем остальным) не помогает практически никак. За американских политиков голосуют в основном американские избиратели. Все остальные — чужие на этом празднике жизни. А вот уже американские политики активно принимают решения, влияющие на жизнь всей остальной планеты. И при чём тут демократия? Ядерное/неядерное нападение США на Россию или Китай (при отсутствии адекватного ответа) по интересам американского избирателя бьёт не так уж сильно…Просто убедить нас хотят постоянно в чём-то: дескать, Америка далеко, в Америке демократия и американскому избирателю на нас начхать… всё так, но наших проблем это не решает. С подачи американцев по арабскому миру прокатилась волна «революций», пострадали десятки миллионов… но что до этого рядовому избирателю из американской глубинки? Его-то волнуют его налоги… То есть существование определённой (порезанной) демократии в Америке как-то страхует американского избирателя, но не иностранца.Иностранцы за американских политиков не голосуют, поэтому их мнение американской политической элите абсолютно безразлично. Кстати, мнение рядовых американцев им тоже не так чтобы уж совсем принципиально. То есть проблема не в том, что в США плохая политическая система или американцы — плохие люди. Проблема как раз в том, что эта система контролируется (не полностью!) изнутри страны, а влияет на всю планету. Такой вот дисбаланс. Причём рядовой американский избиратель не видит ничего дурного в том, чтобы Америка решала судьбы других народов мира, не неся при этом никакой ответственности за их судьбы…И нельзя сказать, что подобная ситуация абсолютно уникальна и не имеет никаких исторических прецедентов: достаточно вспомнить Римскую империю. Вот обычно про неё рассказывают «изнутри» — и сразу перед нашими глазами разворачивается внушительная картина мудрых сенаторов, стойких легионеров, въедливых юристов, громадных колизеев, великолепных дорог, прекрасных статуй… да и много чего другого! Gloria Romanum она такая… пафосная! Однако всё это показывается/рассказываетсятой самой достославной Римской «ымперии».К чему это я? А к тому, что снаружи это выглядело совсем иначе. Принципиально. Вся беда в том, что, рассматривая историю той самой империи римлян, мы как бы облекаемся в тогу римского сенатора и с высоты своего положения… А вот с точки зрения раба (особенно в каменоломнях!) всё выглядело несколько иначе. И рабов в империи было куда больше чем сенаторов или даже простых свободных граждан Рима (практически всю историю — массовая раздача римского гражданства началась очень поздно).Банально, и тем не менее: как многие россияне рассматривают историю России XIX века исключительно с точки зрения высшей аристократии, так и в отношении Рима существует подобное заблуждение. Но быть римским рабом — это было ещё не самое страшное, гораздо страшнее было быть соседом Рима. Многие не до конца понимают смысл Римской империи, а он, как ни странно, состоял именно в ограблении провинций и провинциалов. Жители провинций были жителями Римской империи, но не совсем её подданными (в массе своей). И прав у них не так много, обязанностей куда больше. И при включении в империю их могли как ограбить до нитки, так и попросту продать в рабство. И никого это не смущало — они были, по сути дела, «мясом», добычей. А в империю их включали во многом для удобства грабежа.Ещё раз: должность наместника провинции потому и была столь интересной, что позволяла нажиться невероятно — провинция (и провинциалы!) были, по сути, его собственностью. Это, конечно, всем известно и никому не интересно, однако, однако почему-то проговаривается скороговоркой — дескать, на фоне общего благолепия были и такие неприятные эпизоды… Так вот как раз эти «непотребства» и составляли суть и смысл Римской империи, а культурно-архитектурные излишества — это, скорее, необязательное «следствие».Это не по поводу «разоблачения римского империализма» (что достаточно поздно делать) а по поводу более реалистичного взгляда на вещи. Да римляне были такими: алчными и жестокими! И им нравилось грабить, убивать и насиловать (и «грабить караваны»), а не предаваться философии и стихосложению (это был удел иностранцев, рабов и вольноотпущенников). Поэтому быть соседом Римской империи/республики было не так весело, как многие думают. Просто у нас принято смотреть на империю, а не снаружи, что не совсем корректно.И да, Римская империя после 2-ой Пунической уже не встречала равных себе по силе противников. Pax Romana, образовавшийся в Средиземноморье, тем и был характерен, что являл собой, так сказать, отдельную Галактику. Рим в эпоху расцвета империи безусловно поддерживал отношения даже с дальними экзотическими странами (прежде всего торговые), но как таковых дипломатических отношений с соседями в эпоху расцвета империи не имел (в современном понимании). Он не считал их равными себе ни в каком плане. Ни сами государства, ни их жителей.Кстати идея «расового превосходства», как и приветствие, скопированные Третьим рейхом, идут именно оттуда. Нет, чужаков не любил никто, включая культурных греков, но именно римляне довели идею сегрегации до логического завершения. Вот об этой «обратной стороне Римской империи» историки почему-то не любят рассуждать… А ведь римляне превзошли большинство культурных народов той эпохи не только в позитивном плане… в плане негатива им тоже пожалуй нет равных.Греки, персы, финикийцы, карфагеняне и этруски (индусы, китайцы того времени) тоже не были «подарком», но таких громадных рабских бараков больше нигде в Древнем мире не было и близко. Жестокость была у всех (куда без неё!), но какая-то патриархальная что ли, без фанатизма… а римляне поставили грабёж и порабощение соседних народов на промышленную основу… причём ещё во времена Республики, когда всем управлял «строгий и неподкупный» Сенат. То есть если рассуждать с точки зрения римлянина, то империя была безусловным благом. Вот только римляне составляли весьма скромное меньшинство среди тех, кто был затронут той самой империей… но историки почему-то смотрят на ситуацию с точки зрения именно римлян…А между тем всех своих соседей римляне последовательно завоевали, ограбили и прогнали через рабские бараки. Такого процента рабов не было больше ни в одном крупном государстве Древности. То есть Римская республика/империя была вполне себе «специфичной» структурой. Как-то массовых боёв гладиаторов нигде в истории более не замечено.Ну и, упомянув между делом о Третьем рейхе, нельзя не отметить ту же самую интереснейшую особенность: он очень по-разному выглядел изнутри и снаружи. Вот любого советского человека, случайно начавшего читать воспоминания какого-нибудь немца о жизни «тогда», это может сильно шокировать: нормально они себе жили. Вполне нормально. Никакие «фашисты с автоматами» по улицам не бегали. Вот нам говорят, что на Украине сегодня нет никаких фашистов (не бегают по улицам с автоматами!) и всё нормально… Так вот примерно так всё и обстояло в Третьем рейхе в 30-е годы. Только там действительно «всё было нормально» — свой «Азов» они «заколбасили» ещё в 34-м, а экономика — росла (как и техника).И жизненный уровень немецких трудящихся при Гитлере стал весьма высоким, и социальное обеспечение расширилось неимоверно: партия фюрера вообще-то называлась: Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). И это не было, как утверждали в советскую эпоху. Гитлер горой стоял за рабочих и крестьян (немецких). Затем он и ограбил Европу, чтобы немцы ели досыта и жили хорошо. И немцы (в массе) своего фюрера поддерживали, то есть фюрер был вполне себе социалистом и грабил Европудля простого немца, а не для крупного монополистического капитала, который он недолюбливал.Правда, конечно, неприятная, миф о злобных нацистах, опиравшихся на грубую силу, Гестапо и концлагеря, и «миллионах честных немцев», обманутых пропагандой и запуганных террором… выглядит гораздо презентабельнее. Однако немцы (в отличие от тех же итальянцев) поддерживали своего фюрера до конца… «сопротивление» носило весьма и весьма ограниченный характер.А вот уже после войны пришлось как-то это всё объяснять заинтересованной публике, и пришлось заниматься откровенным мифотворчеством про «исключительную вину нацистской верхушки». Якобы все остальные «не при делах». Но в том-то и была сила нацистского режима, что народ его поддерживал. Причём до конца. В отличии от великолепного беломраморного Рима, о Третьем рейхе мы судим исключительно «снаружи». Отсюда такие контрасты в восприятии этих империй, а ведь у них было так много общего…Мы привыкли проклинать Третий Рейх, потому чтоон сделал очень много плохого. Но это нам. Немцы смотрят на его деятельность несколько иначе. Потому что они-то были «внутри», а не снаружи. И даже многие европейцы (голландцы, норвежцы) особой ненависти к тому режиму не испытывают. Понимаю, принять это сложно, иногда даже невозможно, но дело обстоит именно так. Третий Рейх для русского — это одно, для немца (или даже голландца) — совсем другое.Ну, Рим и Третий Рейх — величины известные, распиаренные, у каждого из нас к ним своё особое отношение, которое поменять уже очень сложно. Но вот столкнулся недавно с чисто абстрактным, теоретическим и гипотетическим примером «придуманной империи». А там всё то же самое, только доведённое до предела. Есть такое «литературное произведение», «Чёрная Пешка» называется. По мотивам Стругацких и Саракша, так сказать…Произведение мощное, уникальное, объёмное и местами малочитабельное, однако… однако Островная империя на планете Саракш смоделирована и описана просто великолепно. Подробно так, с деталями. Пересказывать не буду, читать надо (это у кого получится) но основная идея «империи изнутри и снаружи» показана с ужасающей прямолинейностью, просто до абсурда доведена. И до кошмара тоже.То есть автору удалось практически невозможное: убедительно совместить в рамках одного государства «почти мир Полдня» и, так сказать, туда же органически вписать работорговлю и концлагеря. И это не «фанфик» не разу. Вполне себе убедительная и пугающая модель общества. Если вкратце, то эта самая Островная Империя, доминируя в военной сфере на счастливой планете Саракш, рассматривает «континенталов», ну как бы это сказать, как недочеловеков, по отношению к которым допустимы любые формы и степень насилия.И флот империи это насилие осуществляет на регулярной основе, с максимальным цинизмом. Но само по себе это было бы банальностью… кто из нас не читал фантастические «рманы» про злобные, гадкие империи… Интересно другое: в сердцевину той же империи автор органично вписывает вполне себе гуманистическое, прогрессивное и по сути чуть ли не коммунистическое общество. И искренне любуется получившейся конструкцией… Такая вот «китайская матрёшка» из семи шаров.В принципе да, у «гениальных Стругацких» и то и другое в работах присутствует, должен был найтись компилятор, вот он и нашёлся… забавно так получилось, необычно. Просто очень часто, «защищая» ту же самую Америку, её начинают очень подробно описывать: как американцы соблюдают законы, как они проявляют общественную активность, ходят в церковь, занимаются благотворительностью и так далее и тому подобное… И всё это правильно, и всё имеет место быть. Но это как бы распространяется на «своих» — маленькая такая деталь. Причём в число «своих» входятобладатели американского паспорта.Вот все эти высокоморальные принципы не мешают им обрушивать бомбовые удары на жилые кварталы и больницыгородов, и совесть их при этом не мучит. Разве что иногда душа болит о «бесцельно потраченных на авиабомбы» долларах американского бюджета… это да — болит. В любом случае, чтобы лучше понять империю, надо посмотреть на неё с двух ракурсов: изнутри и снаружи. И любые, самые благостные картинки «изнутри» системы ещё ничего не говорят о том, каково придётся чужакам при «плотном контакте». Автор: Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 17 Источник Похожие новости Битва за русский Интернет. Проигрываем? День Великой Победы! Задачи нового кабинета

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