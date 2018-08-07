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Империи зла: ничего личного, только бизнес

07 августа 2018, 08:40  •  141 • Аналитика
Давайте посмотрим на информвойну России и США отвлеченно. Не как вовлеченные в нее бойцы, а со стороны. Из Антарктиды, например. Там нейтральная территория во всех смыслах, из населения — пингвины, которым российско-американские разборки вдоль крыла.



Что можно видеть? Можно видеть, особенно на примерах высказываний не очень умных россиян у нас и в других СМИ, великолепно взращенную ненависть. Редко когда в комментариях за день не взовьется к небу требовательный вой о немедленной атаке Белого дома и Пентагона ядерными ракетами.


Уверен, кстати, что в США на ресурсах типа «The National Interest» все то же самое. И точно такие же господа точно так же требуют вмазать «Топорами» по Кремлю.


Подоплека кроется в сотню раз уже (или более) цитированном мною выражении, которое корнями из Древнего Рима. «Qui bono» («Кому выгодно?»).

Кому выгодно?

А выгодно всем. И нашим, и американским.

Вообще, ни один правящий режим не может прожить без врага. Враг, особенно внешний, просто необходим. Враг – это двигатель политики, экономики и прогресса. И чем страшнее враг, тем большую прибыль он может принести.

Давайте вспомним, как было трудно Штатам, когда мы упали ниже плинтуса. Десятилетия противостояния рушились на глазах, а за ними не было ничего. Ни СОИ, ни гонки вооружений на земле, в небесах и на воздухе.

Кто-то скажет, что США словили ништяк? Увы, нет. Нет врага – не нужны авианосцы, подводные лодки, танки и прочие игрушки взрослых дядек. И дядьки не нужны. Мыши плакали, кололись, но кактус жрали, бюджет сокращали и военных увольняли.

Это было, это еще как было! И чем закончилось? Да кризисом и закончилось. Целые сектора экономики забились в истерике, потому что не было заказа и сбыта.

И «бабах» в США ожидался вполне сопоставимый с нашим. Представьте себе только, во что обходится непостройка одного атомного кошмароносца типа «Нимиц». Сколько людей живут за его счет от первого листа расчетов до выхода посудины в море!

А тут вдруг все – бамс! – и прекратилось. Россия мордой в грязь, воевать не с кем. Врагов нет. Кто помнит, дело дошло до постановки вопроса о разгоне НАТО. За ненадобностью.

Надо было что-то делать. «Разминка» на развале силовым путем Югославии показала, что все эти «угрозы» — не то. И грянул Сентябрь!

После сентября, как все помнят, был Афганистан, был Ирак, была Ливия. Но сами понимаете, даже жуткий облик Международного Терроризма был ни о чем в сравнении с Советской Угрозой. Тысячи фанатиков в поясах шахидов ничто в сравнении с тысячами советских танков. Шахид – штука одноразовая, а вот танк – нет.

Слава богу (или не богу), но царь Бориска утомился пить. Или он этот запой вообще организовал, чтобы живым дембельнуться? В любом случае – получилось. И на его место пришел совершенно другой человек, не любитель плясок и рюмок.

И начались пляски иного толка.

Станцевали в Осетии и Абхазии, случайно так без тормозов оказались в Грузии. Ничего так. Потом был Донбасс. Ну так, то ли быль, то ли небыль… Потом – Сирия.

Выдыхайте, американцы.

На самом деле можно расслабиться. Этот международный терроризм, эти ИГИЛы-ДАИШи (запрещенные в РФ) оказались на поверку полной фигней, с которыми смогла справиться не очень большая группа российских пилотов ВКС (естественно, с летательными аппаратами) и сотня «советников», научивших личный состав сирийской армии воевать головой и оружием, а не именем аллаха.

О, русские! Ну наконец-то!

Появляется смысл. В авианосцах, межконтинентальных баллистических и крылатых ракетах, танках, самолетах. Ну согласитесь, использовать Фы-22 а тем более Фы-35 против этих, барных, просто как-то даже неуважительно по отношению к доблестным пилотам ВВС США.

А тут и русские в пиццу перчику подкидывают время от времени. То «Армату» придумают, с необитаемой башней, и, естественно, «не имеющей аналогов в мире» (правда, у нас в Думе аналогов – процентов 80), то Су-57, то «Борей». Вообще, много красивых и страшных слов, после которых тянет то ли срочно в санузел, то ли на прием к сенатору.
Шум-гора: замок Мстислава или могила Рюрика?


Про ракеты просто молчим.

Правда, как-то вот с реализацией не очень. Покажут страшную штуку издалека и ховают в закут. До лучших времен.

Но и этого хватает вполне. Дэйв Маджумдар аж заходится в крике на тему того, чем и как русские будут убивать американцев. Нет, а что? Красиво пишет, зараза. И выкладки логичные. По американским понятиям.

Раз почитал, два почитал – и уже тянет заорать дедушке Маккейну. Дескать, что же это такое, господин конгрессмен! Куда мир катится?

И, видимо, орут. И пишут. А старый не навоевавшийся пень только ручонки потирает.

Но самое интересное, что и на нашей стороне все то же самое.

Точно так же завывают русские маджумдары, рассказывая с экранов телевидения (лучше всего у РЕН-ТВ получается), как все в Америке спят и видят себя в Москве или Питере, хлебающими ложками черную икру, а в это время насосы, покраснев от перегрузки, гонят наши нефть и газ в американские трубы.

А в Америке что рассказывают? Ну наверняка что-то такое. Методички одни люди писали на всех.

Вот только у нас по трубам все и так идет в Европы и дальше. Покупателям. Да и не надо нам американцев придумывать, достаточно посмотреть, как свои вроде бы, русские, из кожи вон вылезают, чтобы очередной трубопровод запилить. По которому наш газ не в Кукуево пойдет (ничего, жили там всю жизнь на дровах – и нечего начинать иначе жить), а в Европу. Зачем Миллеру этот мятый деревенский рубль, если можно полновесный ойро получить?

А ненависть – это хорошая штука.

Пока русские искренне верят в ту чепуху, которую вешают про завоевание России господами из НАТО, всех все устраивает.

Ненависть тоже приносит прибыль. И в России, и в США.

Нет, я не призываю в одночасье возлюбить всех этих американцев согласно библейским заветам, нет. Да, они неинтересны и несколько… ограничены. Хотя тоже вроде бы люди.
Страны НАТО не верят в британскую версию «дела Скрипаля»


Я совершенно о другом.

Я о том, что, когда на страницах газет, экранах телевизоров и компьютеров начинается истерия на тему «русские идут» или «американцы страх потеряли», где-то начинают тикать счетчики. И денежки начинают капать в кошельки.

Да, претензии к Америке в большинстве своем с нашей стороны весьма обоснованы.

И, кстати, обидно порой, что мы просто не можем вот так взять то, что приглянулось. Слабоваты пока. И не говорите про Крым, это часть общей политики. И мы еще не скоро узнаем, чем и кем было заплачено за Крым.

Но, пока нам есть кого люто ненавидеть, не важно, американцев, воюющих с персами и арабами, евреев, воюющих с той же милой когортой, всех, кто угнетает наших милых и очаровательных братьев-арабов (пока только в Сирии, а дольше посмотрим), нас можно вполне спокойно стричь.

Да, я все о том же. О налогах, поборах, грабежах. О украденных пенсиях и сроках выхода.

Весь главное что? Чтобы не было как на Украине, правильно? Или как в Сирии. Чтобы не пришли международные террористы и не устроили террор. Или майдауны не устроили майдан.

Главное, как я думаю, надо умнеть. И начинать понимать, что быть умными – это опасно для любого противника. И внешнего, и внутреннего. Тупое стадо, исправно гавкающее «…на гиляку» или «Израиль должен быть уничтожен», к сожалению, никогда не построит настоящую Империю.

Империя – это удел совершенно иных людей.

Ненависть, особенно та, которую так упорно пытаются нам привить, – это как травля собак. И тут есть чему поучиться у американцев. Основная масса даже не представляет, где там Сирия или Украина. Про Донбасс даже не заикаюсь. Или где Филиппины. И они даже не гавкают на весь мир. Для этого у них есть Макфол, Маккейн и им подобные.

Вот и нам стоит научиться поспокойнее и поумнее оценивать все происходящее вокруг. По золотому американскому принципу: ничего личного, чисто бизнес.
Автор: Роман Скоморохов

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