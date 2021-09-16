Императорскому указу 200 лет. Аляска была русской и, возможно, ещё будет нашей

Россия 200 лет назад отказалась от Аляски, желая сделать её лучше, что её жители помнят и ценят. Это стремление прослеживается и в императорском указе, и во всей политике России в регионе во все времена. Но все ли шансы уже использованы?

200 лет назад император Александр I подписал указ о расширении русских владений в Северной Америке до 51-й параллели, регламентировавший ведение торговли и рыболовства других государств на территории Аляски и северо-западной части Тихого океана. Это была попытка защитить от злоупотреблений со стороны иностранцев деятельность основанной в 1799 году государственной Российско-американской компании. Начав со сверхприбыльной торговли пушниной, она, не будучи колониальным и капиталистическим предприятием, становилась всё менее прибыльной, так как Компания (русские вели так себя всегда и везде) занялась хозяйственным развитием обширного региона в интересах его жившего в дикости индейского населения, поднятием его морального и нравственного уровня, миссионерской деятельностью, на что требовались деньги. А их, повторим, становилось всё меньше, причём во многом благодаря хищнической иностранной конкуренции. Западные люди рассматривали местное население как презренных туземцев, до которых им не было ни малейшего дела, как источник голой наживы.

Поэтому Россия и захотела избавить "наших подданных на островах Алеутских и по берегам Северо-Западной Америки, России подвластным", подвергающихся "разным стеснениям и неудобствам от постоянного и подложного торга", от произвола со стороны не признающих никаких правил иностранцев, то есть по факту британцев и американцев. Прежде всего имелось в виду обеспечение поступления в местную казну налогов от хозяйственной деятельности подданных иностранных государств в регионе, которых привлекали меха, рыболовство и многое другое.

Тогда не получилось

Однако Аляска, где золото тогда ещё не нашли, находилась слишком далеко, в связи с чем сил и возможностей заставить Британию и США цивилизованно действовать в тамошних русских владениях у Санкт-Петербурга не оказалось. Поэтому состоявший из 63 пунктов царский указ, встреченный в штыки США и Британией, фактически не соблюдался.

Единственная попытка применения указа имела место в 1822 году, когда русский военный корабль задержал американское судно, которое после протеста Вашингтона, чтобы не обострять отношения с США, пришлось отпустить с… выплатой компенсации за задержку. После заключения Русско-американской конвенции 1824 года и Англо-русской конвенции 1825 года доступ иностранцам в русские владения на Аляске и прилегающих островах был официально открыт.

Ушли, чтобы остаться

Русские владели Аляской 135 лет и были вынуждены продать её за 7,2 миллиона долларов США в 1867 году (понимая, что её будет невозможно в случае чего от тех же американцев защитить). Американцы отнеслись к своей новой территории с её жителями как к колонии и сделали своим штатом лишь в 1959 году. В общем, не хотелось русским уходить, а пришлось. Обширная территория на Дальнем Востоке стала русской только в 1860 году, железная дорога дотянулась до Владивостока ещё более чем через 30 лет. На этих примерах хорошо видно, что сил и средств на развитие одновременно с Аляской Сибири с Дальним Востоком не хватало. Приходилось выбирать. Это реальность, игнорировать которую было невозможно, но которая уже в прошлом!

Однако, не состоявшись в конечном счёте в качестве колонизаторов и эксплуататоров, русские оставили после себя на Аляске другую память. Поскольку не грабили, не убивали даже в виде мести местных жителей, иногда жестоко убивавших русских, не эксплуатировали их в своих интересах, искренне старались мирно, на собственном примере приобщить к более высокой культуре и религии, видя в индейцах таких же людей, как и они сами, уважая их человеческое достоинство и традиции. Всё это, как мы видели, негативно отражалось на прибылях, но стало прочным фундаментом появившегося с годами искреннего уважения и привязанности местного населения к русским, стимулом принятия Православия.

Что с того?

Сегодня каждый десятый житель Аляски – причём это индейцы, а не русские – является православным, и некоторые из них говорят по-русски, бережно и ностальгически относясь к своему русскому прошлому. Поэтому Русская Аляска по-прежнему существует. В духовной сфере. В памяти и в сердцах. 150-летие перехода Аляски под юрисдикцию США там отмечали – в самый разгар русофобской кампании на остальной территории страны, – облачившись в косоворотки, кокошники, русскую военную форму, торжественной службой в заложенном в 1844 году православном соборе Михаила Архангела в городе Ситка (бывшем Ново-Архангельске), некогда столице Русской Америки.

Несколько лет назад на Международном арктическом форуме в Архангельске советник по арктической политике правительства Аляски Крейг Флинер даже пожалел, что Аляска не осталась под властью России. По его словам, в этом случае "русские бы развивали Аляску с точки зрения обеспечения национальной безопасности", как "стратегический регион", и это бы, "в свою очередь, привело к добыче нефти, газа и минеральных ресурсов", и поэтому Аляска сейчас, "вполне возможно", "была бы более развита". С этим, конечно, можно поспорить, но трудно представить себе чиновника из любого другого американского штата (кстати, русские владения были и в Калифорнии), кто бы мог подобное произнести. А всё потому, что на Аляске о русских знают не понаслышке.

По возвращении в США Флинеру пришлось под давлением заявить, что его не так поняли, после чего бравшему у него интервью журналисту ничего не оставалось, как предъявить запись беседы: представитель Аляски это сказал. Чем ещё раз подтвердил, что говорилось выше: хорошая память о России на Аляске жива, она – как и Православие – стала неотъемлемой частью местной идентичности, там уважают и любят русских. И, как знать, может быть, когда-нибудь и дождутся. В следующий раз – всякое случается, повторяясь на новом уровне, в этом удивительном мире! – сил и ресурсов должно хватить. Государства не вечны: они что-то получают, затем теряют, потом обретают вновь, и у каждого в этом смысле свои цикл и черёд. Намёк ясен?