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Император Японии впервые за 30 лет не встретит Новый год с народом
28 ноября 2020, 06:40 • 48 • В мире
Пандемия коронавируса нарушила одну из главных традиций Японии: впервые за 30 лет император не выйдет на балкон, чтобы поздравить подданных с Новым годом.
Все новогодние мероприятия с участием императорской семьи в Японии отменены. Причина уже стандартна - пандемия COVID-19. Обычно в начале января десятки тысяч японцев приходят к императорскому дворцу в Токио, чтобы лично увидеть государя и принять участие в праздничном веселье. Но в этом году всё будет иначе.
Ситуация с коронавирусом в Японии достаточно тревожна - накануне было зафиксировано более 2500 новых случаев заболевания. Практически ежедневно регистрируется рост числа заболевших.
В связи с этим власти решили пойти на беспрецедентные меры и запретили широко праздновать Новый год. В прошлом же году перед дворцом императора Нарухито собрались более 68 тысяч человек. Обычно люди размахивают национальными флагами, поют песни и кричат "Банзай!", но на этот раз, видимо, праздник отметят тихо.
Отметим, что традиция поздравлять народ с Новым годом не нарушалась японскими императорами уже 30 лет.
Принц Нарухито стал императором Японии всего полтора года назад. С его восшествием на престол в стране началась новая имперская эра Рэйва - "гармония". Японцы верят, что имя эры задаёт тон будущим десятилетиям.
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