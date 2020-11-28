Император Японии впервые за 30 лет не встретит Новый год с народом

Все новогодние мероприятия с участием императорской семьи в Японии отменены. Причина уже стандартна - пандемия COVID-19. Обычно в начале января десятки тысяч японцев приходят к императорскому дворцу в Токио, чтобы лично увидеть государя и принять участие в праздничном веселье. Но в этом году всё будет иначе.

Ситуация с коронавирусом в Японии достаточно тревожна - накануне было зафиксировано более 2500 новых случаев заболевания. Практически ежедневно регистрируется рост числа заболевших.

В связи с этим власти решили пойти на беспрецедентные меры и запретили широко праздновать Новый год. В прошлом же году перед дворцом императора Нарухито собрались более 68 тысяч человек. Обычно люди размахивают национальными флагами, поют песни и кричат "Банзай!", но на этот раз, видимо, праздник отметят тихо.

Отметим, что традиция поздравлять народ с Новым годом не нарушалась японскими императорами уже 30 лет.

Принц Нарухито стал императором Японии всего полтора года назад. С его восшествием на престол в стране началась новая имперская эра Рэйва - "гармония". Японцы верят, что имя эры задаёт тон будущим десятилетиям.