Император и политбюро на максималках: Кто войдёт в мировое правительство - мнение журналиста

Три очень известных политика опубликовали совместное заявление и определили, кто войдёт в мировое правительство. Что это будет за организация? Некий император и политбюро на максималках, предполагает журналист Виктория Никифорова.

Речь идёт о заявлении, авторами которого являются канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Борис Джонсон, и президент Франции Эммануэль Макрон. Документ подписал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, а также десяток глав различных стран, преимущественно европейских.

Пандемия нанесла колоссальный удар, с её последствиями национальные правительства не справились, поэтому человечеству нужно правительство мировое. Причина проста – пандемии пойдут одна за другой. Вообще лидеры стран говорили всего лишь о "всемирном договоре о противодействии пандемии", но вряд ли этим ограничиваются амбиции европейских лидеров.

Никифорова заметила, что и Меркель, и Макрон, и Джонсон – сбитые лётчики, которым очень "хочется порулить ещё", поэтому уже сейчас они готовят себе тёплые местечки. Конспирологи предупреждали, что такая ситуация может произойти, но даже они не представляли градус безумия.

О программе мирового правительства ничего неизвестно. О структуре – тоже. В журнале The Week уже появилось предположение, что всем миром будет управлять один человек – "император". Никифорова не исключает, что возможен и другой вариант. Например, "политбюро" на максималках". Собственно, мнения людей спрашивать никто не собирается, никаких выборов, никакой демократии.

Любопытно ещё и то, кто войдёт в мировое правительство. Под опубликованным соглашением нет подписей глав США, Китая, России, Индии. Бразилию, Мексику, Канаду и Японию, а всего около 170 стран там видеть не хотят. Зато идею мирового правительства поддержали, по ироничному замечанию Никифоровой, такие геополитические титаны как Тобаго, Фиджи, Тринидад и Албания. Почти что в самом конце списка затесалась и Украина. Владимир Зеленский сказал инициативе своё "да".

"Невольно возникает мысль, что именно для украинцев и затевалась вся эта фантасмагория с мировым правительством. Ведь для обрёкшей себя на нищету Европы даже такая скромная территория выглядит очень даже неплохой колонией. Чернозёмы там, яблоки, сало, дешёвая и нетребовательная рабсила", - констатирует журналист в статье РИА "Новости".