«Иммунологическая эффективность превышает 98%»: более 2 млн россиян привились от коронавируса

Более 2 млн россиян уже привились от коронавируса вакциной «Спутник V» вне её клинических испытаний. Об этом сообщила представитель центра имени Гамалеи Дарья Егорова. По её словам, иммунологическая эффективность препарата в плане гуморального ответа превышает 98%, а по клеточному иммунитету стремится к 100%. Специалист добавила, что вакцина подтверждает свою высокую безопасность — не выявлено ни одной смерти и ни одного серьёзного побочного явления, связанного с применением «Спутника V». По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, колебания в суточной заболеваемости коронавирусом в стране будут наблюдаться, пока 60% взрослого населения не сделают прививку.

С начала вакцинации против коронавируса в России препаратом «Спутник V» прививку сделали уже более 2 млн человек. Об этом в ходе онлайн-собрания научного совета РАН в пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Дарья Егорова.

«Иммунологическая эффективность, которая касается клеточного и гуморального иммунного ответа, в плане гуморального иммунного ответа она превышает 98% на данный момент (по тем результатам, которые у нас есть), и по клеточному иммунитету она стремится к 100%», — рассказала эксперт.

«Мы подтвердили высокую безопасность вакцины, не зарегистрировали ни одного вакциноассоциированного серьёзного побочного явления и ни одной смерти, которая может быть ассоциирована с применением вакцины», — подчеркнула Егорова.

Специалист добавила, что в ближайшие месяцы могут начаться клинические испытания «Спутника V» среди россиян, страдающих онкологическими заболеваниями. По её словам, целесообразность применения вакцины для этой группы пациентов требует тщательного анализа и оценки соотношения рисков и пользы.

«В первую очередь они (исследования. — RT) будут проведены на группе пациентов, которые в настоящий момент находятся в стадии ремиссии онкологического заболевания, потому что мы идём поступательно по увеличению степени рисков для самих пациентов, которые будут принимать участие в исследовании», — пояснила Егорова.

РИА Новости

© Кирилл Брага

Ситуация в стране

За последние сутки в России выявили 19 138 новых случаев заболевания COVID-19, из них наибольшее число зарегистрировано в Москве (2897), Санкт-Петербурге (2128) и Московской области (939). Также были выписаны 26 775 пациентов, 575 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавируса с начала эпидемии достигло 3 793 810. Выздоровели 3 229 258 человек (85,12%), скончался 71 651 пациент (1,89%).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 100,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 646 тыс. человек.

По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, волнообразные колебания в суточной заболеваемости COVID-19 будут наблюдаться в стране до тех пор, пока 60% взрослого населения не сделают прививку от коронавируса.

«Действительно, сейчас в России ситуация с коронавирусом стабилизировалась — эта фаза обычно длится около полутора-двух месяцев, затем начнётся постепенное снижение заболеваемости», — цитирует его ТАСС.

По числу выявленных случаев среди российских регионов лидирует Москва — 922 559. При этом в городе выздоровели 797 462 человека, скончались 13 237 пациентов.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации накануне в российской столице отменили запрет на работу клубов, баров, ресторанов и других заведений общественного питания в ночное время, также перестало быть обязательным требование о переводе на удалёнку не менее 30% сотрудников столичных компаний. Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов выразил мнение, что заведения индустрии отдыха и развлечений вернутся к нормальному функционированию в ближайшие два-три месяца.

«Мы наблюдаем устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом в городе. Но что самое главное — сокращение госпитализаций пациентов с инфекцией. С учётом имеющегося резерва в виде временных госпиталей и практически половины свободных коронавирусных коек в городе мы приняли решение «выводить из COVID-19» медицинские учреждения. С сегодняшнего дня пять стационаров на 2,2 тыс. коек возвращаются к своей обычной работе», — рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вакцина «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»)

РИА Новости

© Павел Бедняков

Ситуация в мире

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, по всему миру выявлено свыше 100,9 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших и летальных исходов зафиксировано в США (25,6 млн и 429 тыс.), Индии (10,7 млн и 153,8 тыс.) и Бразилии (9 млн и 220,1 тыс.).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что Всемирная организация здравоохранения как можно быстрее сертифицирует российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Я знаю, что в данный момент идут контакты между властями России и ВОЗ. Надеюсь, что эти контакты приведут к тому, что она будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно», — заявил Генсек ООН.

По его мнению, российская вакцина может сыграть «очень большую роль» в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также использоваться в миссиях ООН: «Единственное условие для ООН состоит в том, что мы можем использовать только вакцины, утверждённые ВОЗ».

Ранее постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя сообщал, что с 22 января в ВОЗ начался второй этап рассмотрения заявки на сертификацию препарата, разработанного специалистами центра имени Гамалеи.

Напомним, что в конце сентября 2020 года Владимир Путин в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН предложил предоставить российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН.