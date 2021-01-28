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«Иммунологическая эффективность превышает 98%»: более 2 млн россиян привились от коронавируса
28 января 2021, 14:45 • 82 • В России
Более 2 млн россиян уже привились от коронавируса вакциной «Спутник V» вне её клинических испытаний. Об этом сообщила представитель центра имени Гамалеи Дарья Егорова. По её словам, иммунологическая эффективность препарата в плане гуморального ответа превышает 98%, а по клеточному иммунитету стремится к 100%. Специалист добавила, что вакцина подтверждает свою высокую безопасность — не выявлено ни одной смерти и ни одного серьёзного побочного явления, связанного с применением «Спутника V». По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, колебания в суточной заболеваемости коронавирусом в стране будут наблюдаться, пока 60% взрослого населения не сделают прививку.
РИА Новости © Евгений Биятов
С начала вакцинации против коронавируса в России препаратом «Спутник V» прививку сделали уже более 2 млн человек. Об этом в ходе онлайн-собрания научного совета РАН в пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Дарья Егорова.
«Иммунологическая эффективность, которая касается клеточного и гуморального иммунного ответа, в плане гуморального иммунного ответа она превышает 98% на данный момент (по тем результатам, которые у нас есть), и по клеточному иммунитету она стремится к 100%», — рассказала эксперт.
Специалист добавила, что в ближайшие месяцы могут начаться клинические испытания «Спутника V» среди россиян, страдающих онкологическими заболеваниями. По её словам, целесообразность применения вакцины для этой группы пациентов требует тщательного анализа и оценки соотношения рисков и пользы.
«В первую очередь они (исследования. — RT) будут проведены на группе пациентов, которые в настоящий момент находятся в стадии ремиссии онкологического заболевания, потому что мы идём поступательно по увеличению степени рисков для самих пациентов, которые будут принимать участие в исследовании», — пояснила Егорова.
Ситуация в стране
За последние сутки в России выявили 19 138 новых случаев заболевания COVID-19, из них наибольшее число зарегистрировано в Москве (2897), Санкт-Петербурге (2128) и Московской области (939). Также были выписаны 26 775 пациентов, 575 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 100,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 646 тыс. человек.
По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, волнообразные колебания в суточной заболеваемости COVID-19 будут наблюдаться в стране до тех пор, пока 60% взрослого населения не сделают прививку от коронавируса.
«Действительно, сейчас в России ситуация с коронавирусом стабилизировалась — эта фаза обычно длится около полутора-двух месяцев, затем начнётся постепенное снижение заболеваемости», — цитирует его ТАСС.
По числу выявленных случаев среди российских регионов лидирует Москва — 922 559. При этом в городе выздоровели 797 462 человека, скончались 13 237 пациентов.
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации накануне в российской столице отменили запрет на работу клубов, баров, ресторанов и других заведений общественного питания в ночное время, также перестало быть обязательным требование о переводе на удалёнку не менее 30% сотрудников столичных компаний. Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов выразил мнение, что заведения индустрии отдыха и развлечений вернутся к нормальному функционированию в ближайшие два-три месяца.
«Мы наблюдаем устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом в городе. Но что самое главное — сокращение госпитализаций пациентов с инфекцией. С учётом имеющегося резерва в виде временных госпиталей и практически половины свободных коронавирусных коек в городе мы приняли решение «выводить из COVID-19» медицинские учреждения. С сегодняшнего дня пять стационаров на 2,2 тыс. коек возвращаются к своей обычной работе», — рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ситуация в мире
По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, по всему миру выявлено свыше 100,9 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших и летальных исходов зафиксировано в США (25,6 млн и 429 тыс.), Индии (10,7 млн и 153,8 тыс.) и Бразилии (9 млн и 220,1 тыс.).
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что Всемирная организация здравоохранения как можно быстрее сертифицирует российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
По его мнению, российская вакцина может сыграть «очень большую роль» в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также использоваться в миссиях ООН: «Единственное условие для ООН состоит в том, что мы можем использовать только вакцины, утверждённые ВОЗ».
Ранее постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя сообщал, что с 22 января в ВОЗ начался второй этап рассмотрения заявки на сертификацию препарата, разработанного специалистами центра имени Гамалеи.
Напомним, что в конце сентября 2020 года Владимир Путин в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН предложил предоставить российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН.
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