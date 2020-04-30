«Иммунный ответ появляется в разные сроки»: эксперты оценили результаты проведённых RT тестов на антитела к COVID-19

Первой российской компанией, проведшей тестирование сотрудников на антитела к COVID-19, стал телеканал RT. В организации исследования приняли участие Минобороны России, компания «Институт стволовых клеток человека» и ассоциация «Силквей Ралли». Тесты сдали 162 сотрудника. У 13 человек были выявлены антитела IgM, ещё у троих — антитела двух типов: IgM и IgG. Как пояснили эксперты, первый тип антител вырабатывается на ранних стадиях заболевания, а антитела IgG могут указывать на формирование иммунитета. При этом у учёных пока слишком мало данных, чтобы говорить об устойчивости и надёжности иммунитета к коронавирусу. Эксперты рассказали RT, справедливо ли использовать полученные результаты для оценки количества заболевших по России в целом и могут ли обладатели антител к COVID-19 выходить из самоизоляции.

В результате исследования на наличие антител к коронавирусу COVID-19, проведённого у 162 сотрудников телеканала RT, у 13 человек были найдены антитела IgM, ещё у троих — антитела сразу двух типов: IgM и IgG. У остальных участников тестирования антитела обнаружены не были.

Эксперты прокомментировали итоги тестов и пояснили, что антитела IgM вырабатываются в организме человека на первых этапах после инфицирования, в то время как наличие IgG указывает на формирование иммунитета к инфекции. Сотрудников, у которых присутствовали только антитела IgG, по результатам тестирования обнаружено не было. В итоге 16 человек из 162 сдавших тесты были отправлены на самоизоляцию.

Отметим, что телеканал RT стал первой в России компанией, чьи сотрудники прошли скрининг-тесты на антитела к COVID-19. Именно такие тесты сейчас сдают жители китайского города Ухань, где в декабре 2019 года возникла первая вспышка коронавируса нового типа.

Тесты проводили компания «Институт стволовых клеток человека» и ассоциация «Силквей Ралли». «Силквей Ралли» совместно с Минобороны России доставила эти тест-системы из Китая вместе со средствами защиты для военных врачей.

Ранее компания по личному поручению министра обороны Сергея Шойгу организовала несколько телемостов между китайскими специалистами по борьбе с COVID-19 и российскими военными врачами.

RT

Как сообщается в инструкции к тесту, произведённому китайской компанией Innovita, его клинические испытания основаны на «чётких критериях диагностики/исключения заболевания», клинические исследования проводились в пяти учреждениях.

Чувствительность теста достигает 87,3% при специфичности 100% (специфичность теста — это его способность достоверно определять отсутствие данного заболевания у пациента. — RT).

Как отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян, руководство канала надеялось, что тестирование поможет выявить уже переболевших и имеющих иммунитет к коронавирусу сотрудников, которые могли бы работать, пока находящиеся в группе риска будут в самоизоляции.

RT

«Результат нас потряс. Из 162 человек переболевших и имеющих иммунитет нет НИ ОДНОГО. Зато 16 человек болеют прямо сейчас! И ни у кого из них нет симптомов. Это десять процентов. Еще раз. ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ», — написала Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале.

С самого начала эпидемии в компании предпринимались меры предосторожности, сильно опережающие официально установленные правила. Ещё до введения режима самоизоляции в редакции были отменены все командировки для сотрудников, минимизировано количество съёмок. На удалённую работу были переведены все, кто может трудиться из дома, отметила Симоньян.

«Если столько заболевших и ни одного переболевшего с иммунитетом — значит ли это, что мы у подножия страшной горы? Если столько заболевших и, слава Богу, ни одного погибшего, значит ли это, что смертность от короны сильно ниже, чем принято думать?», — написала она, попросив специалистов прокомментировать полученные в результате исследования цифры.

Трактовка тестирования

Опрошенные RT эксперты рассказали, как следует трактовать полученные в результате тестирования данные.

Специалист в области молекулярной биологии, профессор Соколовского института науки и технологий, профессор Ратгерского университета, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов пояснил, что антитела указывают не на наличие в организме человека вируса, а показывают реакцию организма на заражение, текущее или уже закончившееся.

«Первой линией» защиты является производство противовирусных антител IgM, а затем уже возникает более длительный иммунитет, на основе IgG. У людей, которые дали по IgM положительные тесты, скорее всего, должна быть текущая инфекция, и, следовательно, стандартный тест ПЦР показал бы наличие РНК вируса в их биоматериале. Поскольку у вас такой информации нет и так как испытуемые не имели симптомов, не исключено, что речь шла о ложнопозитивном сигнале за счет невысокой специфичности антительного теста. Ведь пока неясно, насколько специфичны антительные тесты именно для COVID», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Как сотрудники RT сдавали тест на антитела к COVID-19

Похожую точку зрения высказал в комментарии RT и молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов. Эксперт подчеркнул, что тесты, проводившиеся сотрудникам RT, были ранее одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

«В США тоже разработано с десяток тест-систем на антитела, они предварительно зарегистрированы. Но FDA (управление за контролем качества. — RT), предупредило, что тесты должны быть испытаны на панели сывороток чётко переболевших и никогда не болевших этим вирусом людей. Например, это должны быть антитела из банков крови на начало 2019 года, сыворотки людей, которые переболели старыми, хорошо изученными типами коронавируса. Кроме того, эта система не должна менять антиген, на котором она построена. Тогда будет ясно, какие заключения можно делать на её основе», — пояснил эксперт.

При этом и распространённый тест ПЦР (полимеразная цепная реакция. — RT) также не даёт стопроцентной точности, отмечают специалисты. Как пояснил в беседе с RT генеральный директор Института стволовых клеток Артур Исаев, тест ПЦР должен показывать, есть ли вирус на слизистой оболочке человека. Отвечая на вопрос, почему иногда тест ПЦР даёт ложноотрицательный результат, эксперт отметил, что погрешности могут возникать даже на этапе забора материала.

«Потому что некоторые тесты реагируют и работают, когда есть тысяча вирусных частиц. Некоторые — когда 100 тысяч вирусных частиц или миллион. Это разные цифры, разная чувствительность. Это первое. Второе — нужно корректно и правильно забрать мазок, чтобы там были вирусные частицы, а процесс этот достаточно неприятный. Плюс, РНК вируса достаточно быстро разлагается, поэтому ПЦР-тест и не имеет стопроцентной точности», — сказал он.

«Кроме того, инфекция может не обнаруживаться просто потому, что вируса уже нет на слизистой. Допустим, иммунная система его уже частично поборола и уже борется с его последствиями», — добавил эксперт.

Комментируя результаты проведённого тестирования среди сотрудников RT, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог и иммунолог Павел Волчков отметил, что антитела IgM обладают довольно слабой активностью.

«Это низкоактивные, незрелые тела. Именно поэтому они работают в таком пентамерном комплексе. И, к сожалению, уровень ложнопозитивного срабатывания IgM — достаточно высок. Нужно ещё смотреть на то, какой именно антиген используется. Скорее всего, речь идёт о белке S, «спайк»-белке, который наиболее обильно представлен на поверхности COVID-19. Но всё равно, процент ложноположительных результатов может быть в районе 10—20%. Так что, возможно, если человек у трёх из протестированных и были ложноположительные результаты, то у большинства всё равно антитела действительно имеются», — отметил эксперт.

Что делать?

По словам экспертов, людям, которые оказались положительными по IgM, следует пройти дополнительные тесты.

«Тем, у кого были выявлены антитела, стоит также сдать ПЦР-тест. Если он даст отрицательный результат, то, скорее всего, их можно считать здоровыми, а результат тестирования на антителa – ошибкой теста. Т.е. у них скорее всего есть антитела не на COVID-19, а на обычные простудные коронавирусы», — считает Константин Северинов.

Кроме того, тем, у кого были выявлены антитела следует пройти тесты и на нуклеиновую кислоту, Дело в том, что тест на нуклеиновую кислоту более чувствительный, и сплошь и рядом могут быть варианты, когда вирусное заражение есть, а антительного ответа еще нет. Ведь иммунный ответ появляется в разные сроки — в течение недели или двух, добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Сергей Нетёсов. По словам эксперта, людям, у которых тест на антитела дал положительный результат, не следует расслабляться. Есть риск, что инфекция, протекающая пока бессимптомно, перейдёт в активную фазу в скором времени.

«Есть риск, что заболевание разовьётся. Также есть высокая вероятность, что они инфицированы и могут передавать вирус. Поэтому такие люди должны оставаться в самоизоляции, в зоне риска находятся и те, кто с ними общался. Им нужно примерно через 10 дней ещё раз пройти исследование», — пояснил эксперт.

Такие же рекомендации дал и Артур Исаев. По словам эксперта, люди, имеющие антитела IgM, были, скорее всего, инфицированы некоторое время назад.

«С высокой вероятностью они сейчас являются источниками инфекции. Поэтому, исходя из того, что мы знаем о контагиозности вируса, многие люди из их окружения тоже могут быть инфицированы», — подчеркнул эксперт.

Эпидемиологические выводы

Очевидно, что полученную в результате тестирования редакции RT статистику (10% якобы зараженных или заболевших) нельзя экстраполировать на все население. В противном случае, нужно было бы говорить о не менее, чем миллионы инфицированных людей только в одной Москве, отметил Константин Северинов.

«Об этом речи не идёт, такого количества заражений нет», — подчеркнул эксперт.

Как пояснил Артур Исаев, журналистская работа имеет свою специфику и связана с большим количеством социальных контактов. Поэтому, переносить полученные в RT данные на ситуацию в стране не стоит.

РИА Новости

© Илья Питалев

«Большинство людей всё-таки имеют значительно более низкий коэффициент общения, чем журналисты. Находятся дома и общаются только с близкими людьми», — пояснил эксперт.

На вопрос, можно ли сделать вывод о том, что смертность от коронавируса ниже, чем принято считать, если исходить из полученных RT данных, эксперты также ответили отрицательно.

«Во-первых, ваши сотрудники находятся сейчас в середине этапа инфицирования. Возможно, клиническая картина у некоторых из них будет проявляться. Им сейчас надо очень внимательно следить за своим состоянием. Если появятся симптомы одышки, нужно сразу звонить врачу», — пояснил Исаев.

Эксперт добавил, что смертность также сильно зависит от возрастной группы. Поскольку среди протестированных сотрудников RT большинство — люди в возрасте от 20 до 40 лет, то у них априори риск осложнений был ниже среднестатистического.

«Риски увеличиваются, с возрастом. Поэтому пока нельзя делать выводы на основании такой маленькой выборки», — подчеркнул эксперт.

Антитела и повторное заражение

Важно, что на сегодняшний момент неизвестно, является ли наличие антител гарантией неуязвимости человека перед коронавирусом, отмечают эксперты. По словам специалистов, пока в мире просто нет достоверной информации о том, возможно ли повторное заражение COVID-19.

Как пояснил Константин Северинов, ещё одним неизвестным является длительность вырабатываемого иммунитета.

COVID-19

Reuters

© NIAID-RML

«Возможно, что иммунитет, если он есть, заканчивается через месяц, через год. Мы пока просто не знаем этого. А чтобы понять, является ли человек разносчиком инфекции, или он уже может выходить из самоизоляции, нужно определить наличие или отсутствие у него РНК вируса, а не антител. У людей с выявленным IgM вполне может быть активная фаза инфекции, но, чтобы сказать это точно, нужно провести дополнительные тесты на наличие РНК», — подчеркнул эксперт.

Похожее мнение высказал и Сергей Нетёсов. Эксперт напомнил, что с начала пандемии прошло лишь несколько месяцев и весь накопленный научный опыт по этой теме пока ограничен этим сроком.

«Нам немногое известно об этой инфекции. Опыт Китая говорит, что антитела могут оставаться в организме 2-3 месяца. И пока не доказано, что люди, имеющие антитела IgG защищены от повторного заражения. Данные о таких случаях поступали из Кореи, правда, они были раскритикованы специалистами из других стран», — добавил эксперт.

При этом для людей, имеющих антитела IgG, всё же невелик риск повторно заразиться коронавирусом, считает Артур Исаев. Хотя стопроцентной гарантии этого учёные пока дать не могут.

«Насколько этот иммунитет защищает от заражения пока не известно. Скорее всего, для них риски заболеть значительно ниже, чем для остальных. Стопроцентную гарантию давать нельзя, нужны исследования. Сейчас пока неизвестно до конца, какой тип иммунитета в борьбе с COVID-19 играет главную роль. У нас есть иммунитет антительный, или гуморальный, а есть иммунитет клеточный, он тоже способен играть большую роль в ответе на инфекцию. Подытоживая, можно сказать, что люди с антителами точно имеют иммунитет, поскольку антитела — это и есть его часть. Но насколько этот иммунитет их защищает — пока точно не известно».