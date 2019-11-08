Иммунитет президента не позволяет штрафовать Путина. Но это не точно - Песков

Таким образом Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, им следует обратиться в судебные органы либо изучить законодательство.

"Но у президента есть определённый иммунитет", - в то же время оговорился он.

Вопрос о штрафе президенту был задан Пескову на фоне решения Верховного суда Нью-Йорка, предписавшего президенту США Дональду Трампу выплатить $2 млн нескольким благотворительным организациям в рамках разрешения исковой жалобы генпрокуратуры штата в отношении его благотворительного фонда Donald J. Trump Foundation.

Напомним, Конституция России содержит статью 91, в которой утверждается, что Президент РФ обладает неприкосновенностью.