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Иммунитет президента не позволяет штрафовать Путина. Но это не точно - Песков
08 ноября 2019, 22:39 • 64 • Политика
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал определённо отвечать на вопрос о том, может ли суд России оштрафовать лидера государства, переадресовав этот вопрос судебным органам.
Таким образом Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, им следует обратиться в судебные органы либо изучить законодательство.
"Но у президента есть определённый иммунитет", - в то же время оговорился он.
Вопрос о штрафе президенту был задан Пескову на фоне решения Верховного суда Нью-Йорка, предписавшего президенту США Дональду Трампу выплатить $2 млн нескольким благотворительным организациям в рамках разрешения исковой жалобы генпрокуратуры штата в отношении его благотворительного фонда Donald J. Trump Foundation.
Напомним, Конституция России содержит статью 91, в которой утверждается, что Президент РФ обладает неприкосновенностью.
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