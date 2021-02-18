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«Иммунитет начнёт формироваться через неделю»: в Москве стартовали клинические испытания вакцины «Спутник Лайт»

18 февраля 2021, 14:15  •  113 • В России
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале международных клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Он пояснил, что в них примут участие 6 тыс. человек из России и Объединённых Арабских Эмиратов. Российская часть испытаний пройдёт в Москве на базе 10 поликлиник. Помимо этого, в столице планируют провести три фазы клинического исследования вакцины «Спутник V» для детей в возрасте от 14 до 18 лет.
 
Reuters © Tatyana Makeyeva
 

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале международных клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом он написал в своём блоге.

Российская часть испытаний пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник, уточнил мэр, принять участие в них сможет любой совершеннолетний гражданин РФ. Вместе с тем в международных исследованиях примут участие 6 тыс. человек: по 3 тыс. из России и Объединенных Арабских Эмиратов.

Собянин напомнил, что «Спутник Лайт» в отличие от классического препарата «Спутник V» предполагает только одну, а не две прививки.

«Иммунитет начнёт формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации», — рассказал градоначальник.

Помимо этого, в Москве на базе Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины «Спутник V» для детей в возрасте от 14 до 18 лет, по итогам которых будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации.

«Мы исследуем и новые способы защиты от коронавируса. Специалистами разработана назальная форма «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки», — рассказал Собянин.

По его словам, такой тип препарата не заменит полноценную вакцинацию, но может быть полезен в качестве дополнительной формы защиты.

Мэр уточнил, что прививку от COVID-19 уже сделали почти 600 тыс. москвичей.

  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

В свою очередь, помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что вопрос клинических исследований применения вакцины у детей и подростков обсуждается, но окончательное решение будет принято после подведения итогов пострегистрационных исследований препарата. 

В России за минувшие сутки выявили 13 447 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество зарегистрировано в Москве (1950), Санкт-Петербурге (1094) и Московской области (577).

За прошедшие 24 часа выздоровели 18 730 пациентов, 480 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 4 125 598. За всё время выздоровели 3 661 312 человек, скончались 81 926 пациентов.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 107,9 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 608,5 тыс. человек.

Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, за минувшие сутки в Москве был госпитализирован 781 человек. 

Тем временем, европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) назначило докладчика для постепенной экспертизы (rolling review) по вакцине от коронавируса «Спутник V». После этого следующим шагом станет запрос на одобрение для выхода на рынок ЕС. Об этом говорится в сообщениях в Twitter-аккаунте препарата.

  • AFP
  • © Agustin Marcarian

Отмечается, что разработчики отечественной вакцины считают ЕС своим партнёром и хотят работать совместно для защиты европейских граждан.

«Спутник V» предполагает, что вакцины должны быть вне политики. Мы надеемся, что ЕС и ЕМА оценят вакцину с точки зрения науки, а не политики. «Спутник V» одобрен уже в 29 странах», — говорится в Twitter-аккаунте «Спутник V».

При этом постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью «Россия 24» указал, что страны Европейского союза подтверждают свою заинтересованность в отечественной вакцине.

«Ведь проблема в чём, не в определении, чья вакцина лучше, дешевле. Проблема в физических объёмах. Потому что ни один производитель, при всём уважении, даже российский производитель, не в состоянии покрыть весь рынок», — пояснил дипломат.

Вдобавок президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о желании привиться «Спутником V» вместе с супругой. По его словам, выбор российской вакцины обусловлен её безопасностью.

«Я верю, что на данный момент это самая продвинутая и лучшая вакцина в мире, у меня нет сомнений, я говорил со специалистами, просил мнение инфектологов и экспертов со всего мира, «Спутник V» без сомнений — самая безопасная», — сказал лидер Боливарианской республики.

Об отсутствии серьёзных осложнений среди вакцинированных от COVID-19 также заявил замминистра здравоохранения Белоруссии, главный санитарный врач республики Александр Тарасенко. Напомним, что в этой стране вакцинация от коронавируса началась в конце декабря, первыми возможность привиться получили медики, входящие в группу риска.

Борьба с COVID-19 также стала предметом телефонного разговора между президентами России и Парагвая Владимиром Путиным и Марио Абдо Бенитесом. В пресс-службе Кремля сообщили, что парагвайский лидер поблагодарил своего коллегу за решение о поставках вакцины «Спутник V».

Помимо этого, состоялось заседание Совета Безопасности ООН, которое было посвящено проблеме коронавирусной инфекции и вакцинации. Генсек ООН Антониу Гутерриш заметил, что более 130 стран до сих пор не получили «ни единой дозы» вакцины от COVID-19. По его словам, подобная ситуация «крайне неравномерная и несправедливая».

«COVAX (Механизм ООН по распределению вакцин. — RT) требует полного финансирования. Но мы должны сделать ещё больше. Миру срочно необходим глобальный план вакцинации, чтобы объединить всех, кто обладает необходимой властью, научной экспертизой, производственными и финансовыми возможностями», — заявил Гутерриш, добавив, что разработкой работкой плана могла бы заняться рабочая группа, созданная членами G20.

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