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Иммунитет Берлускони "дожимает" COVID-19: Личный врач сообщил об успехах в лечении

08 сентября 2020, 23:35  •  39 • В мире
Личный врач Сильвио Берлускони, профессор миланского госпиталя San Raffaele Альберто Дзангрилло, сообщил об успехах в лечении экс-премьера Италии. Он отметил, что иммунитет пациента "дожимает" COVID-19.
В эфире одного из итальянских телеканалов Дзангрилло объявил об улучшении комплексной клинической картины политика. Он отметил возобновление сильного специфического иммунного ответа. Всё это свидетельствует о том, что воспалительный процесс пошёл на убыль и иммунитет Берлускони "дожимает" COVID-19.
По словам Дзангрилло, состояние экс-премьера беспокойства не вызывает, но госпитализация была нужна. Во-первых, дело в возрасте Берлускони. Во-вторых, в перенесённых им ранее заболеваниях. До этого личный врач политика отмечал, что пациент находится в обычной палате госпиталя, а не в отделении интенсивной терапии. Подключение к аппарату ИВЛ ему не понадобилось.
О заражении Сильвио Берлускони коронавирусной инфекцией стало известно 2 сентября. К тому моменту тест показал положительный результат, но болезнь протекало бессимптомно, о чём сообщали итальянские СМИ. Но уже через два дня Берлускони попал в больницу. У него проявились некоторые симптомы.

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