Иммунитет Берлускони "дожимает" COVID-19: Личный врач сообщил об успехах в лечении

В эфире одного из итальянских телеканалов Дзангрилло объявил об улучшении комплексной клинической картины политика. Он отметил возобновление сильного специфического иммунного ответа. Всё это свидетельствует о том, что воспалительный процесс пошёл на убыль и иммунитет Берлускони "дожимает" COVID-19.

По словам Дзангрилло, состояние экс-премьера беспокойства не вызывает, но госпитализация была нужна. Во-первых, дело в возрасте Берлускони. Во-вторых, в перенесённых им ранее заболеваниях. До этого личный врач политика отмечал, что пациент находится в обычной палате госпиталя, а не в отделении интенсивной терапии. Подключение к аппарату ИВЛ ему не понадобилось.

О заражении Сильвио Берлускони коронавирусной инфекцией стало известно 2 сентября. К тому моменту тест показал положительный результат, но болезнь протекало бессимптомно, о чём сообщали итальянские СМИ. Но уже через два дня Берлускони попал в больницу. У него проявились некоторые симптомы.