Иммиграция в Россию. Бег впереди паровоза? • 167 • Аналитика

Логично — не всегда верно

Так уж исторически сложилось, что миграция многими считается единственным эффективным лекарством от демографической немощи государств. Причина проста: в развитых государствах население не хочет рожать детей в количестве, достаточном хотя бы для воспроизводства. А значит, раньше или позже неизбежно встает вопрос нехватки кадров для нормального функционирования местного бизнеса, а затем и более суровые проблемы, связанные с самим существованием государства.



И привлечение иностранных мигрантов кажется логичным способом решения вопроса: упрощаешь миграционное законодательство, и вот уже благодарный бизнес кланяется тебе в ноги, а в детских садах и школах по всей стране звучат звонкие голоса новых граждан, родившихся в семьях выходцев из Пакистана, Индии, Африки, Мексики и ещё множества стран мира. Это простой путь, а всякий простой путь является привлекательным для разного рода государственных служащих, которым часто нет дела до реально существующих проблем, если отчетность хороша.







Сразу уточню: я не являюсь сторонником простых решений. Во-первых, мне кажется, что засилье мигрантов и есть один из факторов, определяющих нежелание наших женщин рожать детей. Нет, они не националистки и не расистки. Как правило, они очень далеки от этого даже на бытовом уровне, не то что на идеологическом. Речь немного о другом: в ситуации, когда криминогенная ситуация в государстве, мягко говоря, далека от идеала, наплыв приезжих неминуемо подстегивает преступность. А когда на улицах (а также в школах, в вузах) ваш ребенок не находится в безопасности, маме хватает и одного, чтобы весь день не находить себе места от волнения.



Помимо этого, я довольно скептически настроен по отношению к страдающему от нехватки рабочих рук бизнесу. Тут все очень просто: нужны рабочие руки – конкурируй за них! Повышай зарплату, улучшай соцпакет, создавай оптимальные условия труда. Это прекрасный стимул для инвестиций в производительность труда, в повышение выработки, в закупку более производительного оборудования. Дорогой рабочий выгоден для экономики, если она ориентирована не на экспорт тапочек и рубашек. А для России, которая в принципе не может рассчитывать на справедливую конкуренцию на внешних рынках, тем более глупо ориентироваться на модели роста, построенные на дешевизне рабочей силы. Поэтому бежать с носовым платком на каждый чих нашего бизнеса явно не стоит, иначе скоро у нас зарплаты будут ниже, чем в Бангладеш.



В общем, если называть вещи своими именами, я против любой массовой миграции в Россию иностранных граждан, за исключением репатриации соотечественников и их потомков. Все остальное, наверное, я готов принять, пусть очень ограниченно и избирательно. Но…



Есть некоторая вероятность того, что я ошибаюсь. Поэтому давайте все-таки попробуем рассмотреть некоторые варианты совершенствования системы приема мигрантов и превращения их в настоящих (без кавычек) россиян.



Приоритет рождаемости!

Для начала всё-таки сделаю оговорку: прежде чем затевать любую масштабную миграционную программу, нам стоит как-то добиться перелома в борьбе с преступностью. Это тема для другого разговора, поэтому просто примем как данность: сначала снижение (и значительное!) преступности, и только потом – мигранты из потенциально криминогенных точек земного шара. И никак не наоборот…



Также стоило бы сначала позаботиться о стимулировании рождаемости в стране и только затем вкладываться в прием мигрантов. И это как раз напрямую связанные вещи: если на деньги, которые съедают миграционные программы, можно увеличить материнский капитал, повысить детские пособия и субсидировать ипотеку для многодетных, то это явно более разумное вложение средств, чем затраты на прием и обустройство миллионов новых сограждан.



Исключением, безусловно, могут (и должны!) быть программы репатриации соотечественников. Но тут есть некоторые чисто российские нюансы, которые нужно как-то учитывать при составлении программ репатриации. И прежде всего это многонациональность нашего государства, на которую указывают многие противники программ репатриации.



По их словам, несправедливо репатриировать в Россию русских и их потомков, поскольку есть ещё множество других национальностей. Это, дескать, может как-то ущемить их права, привести к протестам, росту межнациональной напряженности и так далее.



Но аргумент этот, надо признать, весьма лукав, поскольку абсолютно ничто не мешает нам на равных основаниях репатриировать граждан любой национальности, если она, эта национальность, традиционно проживает на территории РФ. Да, репатриация должна касаться и русских, и татар, и калмыков, и мордвы – без исключения. Более того, если в качество одного из маркеров сделать наличие на территории РФ территориального образования нации, то коснется она и евреев, например, которые компактно на территории нынешней РФ не проживали.



Правда, противников больше беспокоит другое, о чем они стараются не говорить, но что прослеживается во многих их выступлениях: они опасаются изменения процентного соотношения, того, что русских в России станет существенно больше пропорционально. И без того ведь наша страна может считаться мононациональной, если подходить к этому вопросу с европейскими мерками. А тут русских станет ещё больше – ужас-ужас, нет ли здесь «национализьму»?!



В любом случае, программы репатриации соотечественников существуют и в Израиле, и в Германии. И программы работающие, эффективные. Поэтому тут нам, если будет принято соответствующее решение, будет проще: чужой опыт перенимать не грех, если он успешен и полезен для государства.







Селективная миграция. Не государство-пылесос, а государство-садовник!

Теперь к вопросу о том, что и как нам делать с так называемой трудовой, или экономической, миграцией. Тут, оказывается, тоже есть варианты успешной селективной миграции, основанной на нуждах государства в тех или иных специалистах.



Одним из примеров называют Канаду, чье миграционное законодательство напрямую построено на принципе востребованности. Причем миграцией там занимается целое министерство, и для успешной миграции в Канаду лучше не просто иметь востребованную специальность, а уже подписанный трудовой контракт с канадской компанией. В свою очередь, для канадских работодателей есть ограничение: им сначала нужно доказать, что никто из коренных жителей не претендует на имеющуюся вакансию, и только потом они могут «подписать» иностранного гражданина. Исключения, конечно же, есть, но это именно исключения, а не норма.



Удивительно, правда? Расскажите об этом российскому чиновнику, и после минутной паузы и недоумения он наверняка скажет: а что, так можно было? Да, оказывается, можно было не устраивать из страны проходной двор, нормализовать работу по привлечению иностранных мигрантов и гастарбайтеров, не создавать лишней напряженности в российском обществе, не «стимулировать» уличную преступность и наркотрафик. В общем, можно было сразу делать хорошо.



В целом, подводя итог нашему небольшому эссе, нужно отметить следующее.



Прежде всего стоит понять, что даже в либеральнейших и демократичнейших государствах государственный подход к вопросу миграции не только допускается, но и уверенно практикуется. И это не идёт во вред ни демократии, ни либерализму. Поэтому стенания наших платных радетелей за слезинку ребенка нужно оставлять за скобками любого серьезного обсуждения проблемы. КНР — «особый район» Тайваня?



Кроме того, там же нужно оставлять стенания нашего «бизнеса». Строго говоря, он давно уже нуждается не в льготах и привилегиях, а в грамотном регулировании и повышении ответственности. Нынешняя ситуация опасна уже тем, что бизнес при любом осложнении обстановки уходит «в тень», считая это чуть ли не само собой разумеющимся. Но это не просто не решает проблем самого бизнеса, но и создает их для всего общества.



Безусловно, к интересам бизнеса мы можем и должны будем вернуться. Но несколько позже.



Когда, спросите вы? А вот вам хороший маркер: когда разрыв в зарплатах топ-менеджмента и наемного квалифицированного сотрудника будет не больше 300%, мы сможем говорить о том, что платежные ведомости действительно близки к оптимальным. А если кому-то эта цифра кажется недостоверной, то тут можно привести в пример скандинавские страны или поздний СССР, где рабочий в среднем получал рублей 300, а директор завода – где-то на уровне 800-900 рублей. И ничего, особо не жаловались.



Также важнейшим вопросом является банальное наведение порядка на наших улицах. Наркоторговцы должны получать высшую меру, разного рода «криминальные авторитеты» нуждаются в принудительном четырнадцатичасовом рабочем дне у государственного работодателя, прочие бандиты и преступники тоже должны с ужасом думать о том, что ими может заинтересоваться МВД. И только тогда миграция, особенно продуманная, сможет стать благом для нашей страны.



А пока, как известно, мы принимаем решения хаотично, не думая. Иногда складывается ощущение, что даже мировой опыт в этом вопросе изучается нами на уровне газетных заголовков, не глубже. Поэтому я против любой массовой иммиграции, кроме программ репатриации наших соотечественников.



Ну а дальше, наверное, время покажет. Так уж исторически сложилось, что миграция многими считается единственным эффективным лекарством от демографической немощи государств. Причина проста: в развитых государствах население не хочет рожать детей в количестве, достаточном хотя бы для воспроизводства. А значит, раньше или позже неизбежно встает вопрос нехватки кадров для нормального функционирования местного бизнеса, а затем и более суровые проблемы, связанные с самим существованием государства.И привлечение иностранных мигрантов кажется логичным способом решения вопроса: упрощаешь миграционное законодательство, и вот уже благодарный бизнес кланяется тебе в ноги, а в детских садах и школах по всей стране звучат звонкие голоса новых граждан, родившихся в семьях выходцев из Пакистана, Индии, Африки, Мексики и ещё множества стран мира. Это простой путь, а всякий простой путь является привлекательным для разного рода государственных служащих, которым часто нет дела до реально существующих проблем, если отчетность хороша.Сразу уточню: я не являюсь сторонником простых решений. Во-первых, мне кажется, что засилье мигрантов и есть один из факторов, определяющих нежелание наших женщин рожать детей. Нет, они не националистки и не расистки. Как правило, они очень далеки от этого даже на бытовом уровне, не то что на идеологическом. Речь немного о другом: в ситуации, когда криминогенная ситуация в государстве, мягко говоря, далека от идеала, наплыв приезжих неминуемо подстегивает преступность. А когда на улицах (а также в школах, в вузах) ваш ребенок не находится в безопасности, маме хватает и одного, чтобы весь день не находить себе места от волнения.Помимо этого, я довольно скептически настроен по отношению к страдающему от нехватки рабочих рук бизнесу. Тут все очень просто: нужны рабочие руки – конкурируй за них! Повышай зарплату, улучшай соцпакет, создавай оптимальные условия труда. Это прекрасный стимул для инвестиций в производительность труда, в повышение выработки, в закупку более производительного оборудования. Дорогой рабочий выгоден для экономики, если она ориентирована не на экспорт тапочек и рубашек. А для России, которая в принципе не может рассчитывать на справедливую конкуренцию на внешних рынках, тем более глупо ориентироваться на модели роста, построенные на дешевизне рабочей силы. Поэтому бежать с носовым платком на каждый чих нашего бизнеса явно не стоит, иначе скоро у нас зарплаты будут ниже, чем в Бангладеш.В общем, если называть вещи своими именами, я против любой массовой миграции в Россию иностранных граждан, за исключением репатриации соотечественников и их потомков. Все остальное, наверное, я готов принять, пусть очень ограниченно и избирательно. Но…Есть некоторая вероятность того, что я ошибаюсь. Поэтому давайте все-таки попробуем рассмотреть некоторые варианты совершенствования системы приема мигрантов и превращения их в настоящих (без кавычек) россиян.Для начала всё-таки сделаю оговорку: прежде чем затевать любую масштабную миграционную программу, нам стоит как-то добиться перелома в борьбе с преступностью. Это тема для другого разговора, поэтому просто примем как данность: сначала снижение (и значительное!) преступности, и только потом – мигранты из потенциально криминогенных точек земного шара. И никак не наоборот…Также стоило бы сначала позаботиться о стимулировании рождаемости в стране и только затем вкладываться в прием мигрантов. И это как раз напрямую связанные вещи: если на деньги, которые съедают миграционные программы, можно увеличить материнский капитал, повысить детские пособия и субсидировать ипотеку для многодетных, то это явно более разумное вложение средств, чем затраты на прием и обустройство миллионов новых сограждан.Исключением, безусловно, могут (и должны!) быть программы репатриации соотечественников. Но тут есть некоторые чисто российские нюансы, которые нужно как-то учитывать при составлении программ репатриации. И прежде всего это многонациональность нашего государства, на которую указывают многие противники программ репатриации.По их словам, несправедливо репатриировать в Россию русских и их потомков, поскольку есть ещё множество других национальностей. Это, дескать, может как-то ущемить их права, привести к протестам, росту межнациональной напряженности и так далее.Но аргумент этот, надо признать, весьма лукав, поскольку абсолютно ничто не мешает нам на равных основаниях репатриировать граждан любой национальности, если она, эта национальность, традиционно проживает на территории РФ. Да, репатриация должна касаться и русских, и татар, и калмыков, и мордвы – без исключения. Более того, если в качество одного из маркеров сделать наличие на территории РФ территориального образования нации, то коснется она и евреев, например, которые компактно на территории нынешней РФ не проживали.Правда, противников больше беспокоит другое, о чем они стараются не говорить, но что прослеживается во многих их выступлениях: они опасаются изменения процентного соотношения, того, что русских в России станет существенно больше пропорционально. И без того ведь наша страна может считаться мононациональной, если подходить к этому вопросу с европейскими мерками. А тут русских станет ещё больше – ужас-ужас, нет ли здесь «национализьму»?!В любом случае, программы репатриации соотечественников существуют и в Израиле, и в Германии. И программы работающие, эффективные. Поэтому тут нам, если будет принято соответствующее решение, будет проще: чужой опыт перенимать не грех, если он успешен и полезен для государства.Теперь к вопросу о том, что и как нам делать с так называемой трудовой, или экономической, миграцией. Тут, оказывается, тоже есть варианты успешной селективной миграции, основанной на нуждах государства в тех или иных специалистах.Одним из примеров называют Канаду, чье миграционное законодательство напрямую построено на принципе востребованности. Причем миграцией там занимается целое министерство, и для успешной миграции в Канаду лучше не просто иметь востребованную специальность, а уже подписанный трудовой контракт с канадской компанией. В свою очередь, для канадских работодателей есть ограничение: им сначала нужно доказать, что никто из коренных жителей не претендует на имеющуюся вакансию, и только потом они могут «подписать» иностранного гражданина. Исключения, конечно же, есть, но это именно исключения, а не норма.Удивительно, правда? Расскажите об этом российскому чиновнику, и после минутной паузы и недоумения он наверняка скажет: а что, так можно было? Да, оказывается, можно было не устраивать из страны проходной двор, нормализовать работу по привлечению иностранных мигрантов и гастарбайтеров, не создавать лишней напряженности в российском обществе, не «стимулировать» уличную преступность и наркотрафик. В общем, можно было сразу делать хорошо.В целом, подводя итог нашему небольшому эссе, нужно отметить следующее.Прежде всего стоит понять, что даже в либеральнейших и демократичнейших государствах государственный подход к вопросу миграции не только допускается, но и уверенно практикуется. И это не идёт во вред ни демократии, ни либерализму. Поэтому стенания наших платных радетелей за слезинку ребенка нужно оставлять за скобками любого серьезного обсуждения проблемы.Кроме того, там же нужно оставлять стенания нашего «бизнеса». Строго говоря, он давно уже нуждается не в льготах и привилегиях, а в грамотном регулировании и повышении ответственности. Нынешняя ситуация опасна уже тем, что бизнес при любом осложнении обстановки уходит «в тень», считая это чуть ли не само собой разумеющимся. Но это не просто не решает проблем самого бизнеса, но и создает их для всего общества.Безусловно, к интересам бизнеса мы можем и должны будем вернуться. Но несколько позже.Когда, спросите вы? А вот вам хороший маркер: когда разрыв в зарплатах топ-менеджмента и наемного квалифицированного сотрудника будет не больше 300%, мы сможем говорить о том, что платежные ведомости действительно близки к оптимальным. А если кому-то эта цифра кажется недостоверной, то тут можно привести в пример скандинавские страны или поздний СССР, где рабочий в среднем получал рублей 300, а директор завода – где-то на уровне 800-900 рублей. И ничего, особо не жаловались.Также важнейшим вопросом является банальное наведение порядка на наших улицах. Наркоторговцы должны получать высшую меру, разного рода «криминальные авторитеты» нуждаются в принудительном четырнадцатичасовом рабочем дне у государственного работодателя, прочие бандиты и преступники тоже должны с ужасом думать о том, что ими может заинтересоваться МВД. И только тогда миграция, особенно продуманная, сможет стать благом для нашей страны.А пока, как известно, мы принимаем решения хаотично, не думая. Иногда складывается ощущение, что даже мировой опыт в этом вопросе изучается нами на уровне газетных заголовков, не глубже. Поэтому я против любой массовой иммиграции, кроме программ репатриации наших соотечественников.Ну а дальше, наверное, время покажет. Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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