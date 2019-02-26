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Имитация победы: Американист объяснил, зачем Трампу вновь понадобился Ким

26 февраля 2019, 22:39  •  71 • В мире
Американист Рафаэль Ордуханян уверен, что предстоящая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа не принесет никаких результатов и нужна американскому президенту для имитации новой внешнеполитической победы.
Американист Рафаэль Ордуханян прокомментировал предстоящую встречу северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме и выразил сомнения в том, что в ходе этих переговоров стороны смогут о чем-то договориться. По словам эксперта, внешнеполитическая деятельность Соединенных Штатов всегда связана с изменениями во внутриполитической жизни страны, поэтому и предстоящая встреча нужна Трампу для того, чтобы компенсировать неудачи внутри страны.
После ряда неудачных внутриполитических шагов Дональду Трампу сейчас очень нужны победы, однако предстоящую встречу можно будет назвать лишь имитацией победы, отметил эксперт в беседе с корреспондентом Nation News.
"Это будет на 100% имитация, потому что нынешняя администрация США не способна выстраивать политический диалог, у нее просто нет компетентных кадров для этого", - констатировал собеседник издания, объяснив, что встреча не принесет никакого решения, поскольку северокорейский лидер никогда не откажется от ядерного оружия, осознав, что только оно способно сдержать США.

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