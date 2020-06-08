"Имитация мирного процесса": в Киеве обвинили Зеленского в провале по Донбассу

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

В ближайшие годы ситуация с урегулированием на юго-востоке Украины не сможет продвинуться

Донбасс не станет украинским, пока в Киеве правят нынешние власти. Об этом заявила бывший министр юстиции Незалежной Елена Лукаш. По ее мнению, за минувший год президентства Владимира Зеленского раскол только усугубился.

Сейчас ситуация в Донбассе обострилась еще больше, чем было при Петре Порошенко. Только в 2020 г. там пострадали от обстрелов десять детей. Это данные ЮНИСЕФ, но Киев на них не реагирует, как не "замечает" и отчетов ОБСЕ о том, что СБУ бесконтрольно убивает и похищает людей, которых якобы хочет склонить под свои знамена.

"Можно что-то сделать для мира, но это не по Сеньке шапка, это не про Зеленского. Ничего он для Донбасса делать не будет. Они продолжают имитировать некие игры в мирный процесс", – заявила Лукаш в интервью каналу "112. Украина".

Соответственно, ни о каком "возвращении" Донбасса не может быть и речи: жители региона не согласятся на власть тех, кто "считает их недолюдьми", указывает экс-глава юстиции. По ее мнению, раз Зеленский за год не сделал ничего для прекращения хотя бы боевых действий, то и ждать от него реальных шагов по примирению и урегулированию не приходится, не говоря уже о "формуле Штайнмайера" и Минских соглашениях.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Германию заявил, что Киев отказывается идти на прямые переговоры с самопровозглашенными ЛНР и ДНР. При этом в Верховной раде сообщили, что Незалежная не обязана выполнять Минские соглашения, так как это противоречит ее нынешним интересам.