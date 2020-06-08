Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гиперзвуковой выстрел: с какой целью в России создаётся новая сверхдальнобойная ...
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празд...
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
Главная / Политика

"Имитация мирного процесса": в Киеве обвинили Зеленского в провале по Донбассу

08 июня 2020, 13:00  •  73 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
В ближайшие годы ситуация с урегулированием на юго-востоке Украины не сможет продвинуться
Донбасс не станет украинским, пока в Киеве правят нынешние власти. Об этом заявила бывший министр юстиции Незалежной Елена Лукаш. По ее мнению, за минувший год президентства Владимира Зеленского раскол только усугубился.
Сейчас ситуация в Донбассе обострилась еще больше, чем было при Петре Порошенко. Только в 2020 г. там пострадали от обстрелов десять детей. Это данные ЮНИСЕФ, но Киев на них не реагирует, как не "замечает" и отчетов ОБСЕ о том, что СБУ бесконтрольно убивает и похищает людей, которых якобы хочет склонить под свои знамена.
"Можно что-то сделать для мира, но это не по Сеньке шапка, это не про Зеленского. Ничего он для Донбасса делать не будет. Они продолжают имитировать некие игры в мирный процесс", – заявила Лукаш в интервью каналу "112. Украина".
Соответственно, ни о каком "возвращении" Донбасса не может быть и речи: жители региона не согласятся на власть тех, кто "считает их недолюдьми", указывает экс-глава юстиции. По ее мнению, раз Зеленский за год не сделал ничего для прекращения хотя бы боевых действий, то и ждать от него реальных шагов по примирению и урегулированию не приходится, не говоря уже о "формуле Штайнмайера" и Минских соглашениях.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Германию заявил, что Киев отказывается идти на прямые переговоры с самопровозглашенными ЛНР и ДНР. При этом в Верховной раде сообщили, что Незалежная не обязана выполнять Минские соглашения, так как это противоречит ее нынешним интересам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
08 июня 2020, 03:00
"Сакральная жертва" по вызову: На кого работает Платошкин?
08 июня 2020, 00:00
"Будет такой скандал! Ни одна спецслужба не отмоется": Мирзаян о чипах и вакцинах
08 июня 2020, 00:00
"Бойтесь данайцев": США предложили помочь с утечкой в Норильске. Народ верить отказался
08 июня 2020, 09:00
Великобритания решила "похоронить" "Северный поток - 2"
08 июня 2020, 00:00
И мечта Грефа сбудется: Михалков по пунктам объяснил, как в России уничтожат образование
08 июня 2020, 07:00
"Михалкова изгнали из Кремля!" Режиссёр ответил затеявшим бучу
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июня 2020, 07:00
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огромным...
08 июня 2020, 03:00
"Сакральная жертва" по вызову: На кого работает Платошкин?
08 июня 2020, 07:55
Оружие для «Ратника»: как АК-12 приходит на смену своему предшественнику в российской...
08 июня 2020, 00:00
"Будет такой скандал! Ни одна спецслужба не отмоется": Мирзаян о чипах и ва...
08 июня 2020, 07:00
Украинские эксперты рассказали, как можно «ударить ракетами» по Сибири
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
02 июня 2020, 00:55
Секретные военные карты русских оказались на вооружении у Госдепа: "Очень кстати"
03 июня 2020, 05:55
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США "за кулисами"
03 июня 2020, 12:55
Зачем Путин это сказал? Будет "тотальный скулёж". Баранец о реакции Запада
07 июня 2020, 20:00
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "больше 20 раз"
07 июня 2020, 09:00
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
03 июня 2020, 08:55
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.