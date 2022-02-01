«Имиджевый пиар-ход»: как на Западе пытаются манипулировать темой антироссийских санкций

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Вашингтон подготовил санкции против «представителей российских элит и членов их семей» на случай, если РФ «вторгнется» на Украину. При этом в Госдепе подчеркнули, что суть рестрикций раскрываться не будет, чтобы Москва «не смогла к ним подготовиться». Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что введение очередных ограничений может означать разрыв отношений между двумя странами. Эксперты считают, что США, угрожая санкциями, пытаются поколебать решимость РФ отстаивать свои требования по гарантиям безопасности. Однако рестрикции против России будут иметь и обратный эффект, отмечают аналитики.

В Белом доме подтвердили подготовку санкционных списков против российских элит на случай «вторжения» РФ на Украину. Как заявила на брифинге пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки, Вашингтон координирует свои действия в этом вопросе с союзниками и партнёрами.

«Мы выработали конкретные пакеты санкций как для представителей российских элит, так и для членов их семей на случай дальнейшего вторжения России на Украину… Определённые нами лица приближены или входят в ближайшее окружение Кремля и играют определённую роль в принятии государственных решений или как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля», — сказала Псаки.

Она отметила, что многие из этих людей «особо уязвимы» из-за своих глубоких финансовых связей с Западом. По её словам, сейчас ведётся очень плотная работа с конгрессом по этому направлению.

При этом власти США не намерены раскрывать суть санкций раньше времени, сообщили в Госдепартаменте.

«Не в наших интересах телеграфировать о наших действиях, позволять Российской Федерации предпринимать шаги, которые ослабили бы воздействие этих санкций», — пояснил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Карательные меры

Между тем в конгрессе планируют полностью согласовать новый пакет антироссийских санкций уже на этой неделе.

«Мы, будем надеяться, финализируем пару моментов, которые нам нужно было согласовать, и сможем двигаться дальше», — рассказал агентству Bloomberg глава международного комитета сената США Роберт Менендес.

Конгресс США

AP

В свою очередь, сенатор Крис Мёрфи выразил мнение, что детали нового санкционного пакета могут быть согласованы «в ближайшие дни». Он также отметил, что сейчас между демократами и республиканцами ведётся согласование того, в какой момент стоит вводить санкции — до или после «российского вторжения».

«Мне кажется, есть способ достичь компромисса и справедливо признать, что Путин уже пересёк важную черту, что должно иметь определённые последствия», — выразил мнение Мёрфи.

От Вашингтона не отстаёт и Брюссель. Так, замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время визита в Киев 31 января сообщил, что ЕС готовит пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России.

Как уточнил ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в активе Брюсселя есть такие рестрикции, которые могут лишить Москву доступа к нужным ей экспортным товарам.

«Мы также рассматриваем возможность введения мер экспортного контроля с долгосрочным эффектом посредством лишения России доступа к товарам, которые ей нужны для реализации своих стратегических устремлений», — написал Боррель в еженедельном блоге.

Свои планы по антироссийским ограничениям 30 января озвучили и в Великобритании. По словам главы МИД страны Лиз Трасс, Лондон собирается расширить круг лиц, которые подпадут под санкции, упомянув в этой связи «российских олигархов». В частности, рестрикции позволят замораживать их активы и запрещать им въезд в Великобританию.

«Генератор напряжённости»

Между тем в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что американские угрозы не повлияют на позиции Москвы. В дипмиссии напомнили, что именно Соединённые Штаты, а не Россия, являются «генератором напряжённости» в последние месяцы. Там также подчеркнули, что США нарушают принцип неделимости безопасности, подбираясь со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам.

«Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций», — говорится в заявлении посольства, размещённом в Facebook.

Член Совета Федерации Алексей Пушков 31 января в своём Telegram-канале выразил мнение, что Запад, грозя России очередными рестрикциями, пытается таким образом заставить её замолчать.

«Громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и её военное освоение со стороны стран альянса. В этом их главный смысл», — написал сенатор.

О том, что новые санкции окончательно испортят отношения между Вашингтоном и Москвой заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью российским радиостанциям 28 января. По его словам, если США пойдут на такой шаг, это будет эквивалентно разрыву отношений.

Тем временем западные аналитики предупреждают, что если Вашингтон и его союзники всё же решать идти до конца в своих намерениях, то последствия от санкций будут иметь разрушительный эффект не только для России. В частности, как отметил обозреватель американской бизнес-газеты Quartz Тим Макдонелл, это может привести к резкому скачку стоимости ключевых товаров во всем мире.

«Рискованно предпринимать такой шаг против страны, чей экспорт ископаемого топлива, металлов, зерна и других ключевых сырьевых товаров имеет крайне важное значение для многих глобальных цепочек поставок», — подчеркнул Макдонелл.

Аналитики, опрошенные газетой The New York Times, считают, что очередные ограничения могут привести к высокой инфляции и другим проявлениям «финансовой паники».

«Быстрые и суровые» ответные меры… могут дестабилизировать ведущие экономические державы, особенно в Европе, и даже угрожать стабильности мировой финансовой системы», — отмечает издание.

Традиционный инструмент

Опрошенные RT эксперты считают, что постоянные угрозы санкциями стали для США своеобразной традицией и способом манипуляций. Тем более, что сейчас для этого сложились удобные обстоятельства, считает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«Санкции используются как некий элемент запугивания. Но Россия не собирается никуда вторгаться, и поэтому стратегия американцев в каком-то смысле беспроигрышная. Ведь они могут представить внутренней и внешней аудитории это как дипломатическую победу. Смотрите, мы угрожали им санкциями, если они вторгнутся, но они не вторглись, только потому что мы им угрожали. Это явная попытка манипуляции общественным мнением», — пояснил Данюк.

Он также отметил, что любые санкции со стороны США и их союзников будут иметь обратный эффект и приведут лишь к тому, что Россия просто переориентируется на другие рынки или нарастит усилия в области импортозамещения.

«Россия — часть глобальной экономики, и даже если эти санкции поддержат ЕС и Великобритания, то РФ развернётся в сторону, например, азиатских рынков. Однако вряд ли тот же Евросоюз захочет окончательно разрывать отношения с Россией, так как имеет в её лице постоянного торгового партнёра и поставщика энергоносителей», — добавил Данюк.

Московский Кремль

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В свою очередь, политолог Малек Дудаков предположил, что США вряд ли станут вводить очередные санкции, так как пока они не реализованы, у Вашингтона остаются опции для выстраивания отношений с Россией.

«К тому же санкции ударят в том числе и по самим США и их союзниками. Гораздо безопаснее продолжать выдвигать голословные обвинения и потрясать пока ещё не реализованным пакетом ограничений. Тем более, что так в Вашингтоне надеются отвадить Москву от мысли продолжать добиваться гарантий безопасности», — сказал Дудаков.

При этом Никита Данюк напомнил, что в самих Соединённых Штатах нет единого мнения о безоговорочной необходимости новых санкций. Для этого достаточно вспомнить исключение таковых из оборонного бюджета страны. В связи с этим, отметил он, и наблюдается противоречивость нынешнего курса США по отношению к РФ. Ведь, с одной стороны, Москву убеждают в приверженности Вашингтона переговорам, а с другой — грозят рестрикциями.

«Но нужно понимать, что в США любой компромисс с Россией, на который согласятся в администрации, будут расценивать как предательство и ущемление национальных интересов, а также как сдачу позиций Путину. Поэтому нынешние власти, говоря о необходимости диалога с Москвой, сопровождают свои слова и порцией угроз в адрес РФ, чтобы угодить всем внутриполитическим кругам. Для Белого дома санкции стали имиджевым пиар-ходом. Однако там не могут не понимать, что Россия сегодня не настроена поступаться своими интересами», — заметил эксперт.

К тому же Москва сама может ответить Вашингтону неприятными ограничениями, добавил Данюк. Ведь сегодня на территории РФ присутствует множество представительств американского бизнеса, вовсю развивается сотрудничество в военно-космической отрасли и киберпространстве.

«Но по факту самым лучшим ответом на санкции США, на мой взгляд, может стать переход наших торгово-экономических расчётов с международными партнёрами на национальные валюты или хотя бы на евро. Попытка отвязки нашей экономики от доллара будет самым существенным и самым больным ответом для США», — подытожил аналитик.